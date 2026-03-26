Sociedad

La línea D del subte modificará sus servicios por los conciertos de AC/DC: qué estaciones funcionarán

La iniciativa se enmarca en el programa “Buenos Aires 24 horas”, que contempla una serie de acciones orientadas a potenciar la movilidad y la seguridad de la ciudad

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El último tren de la línea D parte desde Congreso de Tucumán a la 1:30 de la madrugada durante las noches de conciertos de AC/DC
El último tren de la línea D parte desde Congreso de Tucumán a la 1:30 de la madrugada durante las noches de conciertos de AC/DC

El concierto de AC/DC en el Estadio Monumental de Buenos Aires motivó un ajuste en el servicio de transporte público. Según informó Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la línea D del subte extenderá su horario de funcionamiento los días viernes 27 y martes 31 para acompañar la desconcentración tras los shows de la banda australiana.

De acuerdo con la información oficial aportada, el último tren partirá desde la estación Congreso de Tucumán, ubicada en cercanías del estadio, a la 1:30 de la madrugada.

En ese trayecto, las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio permanecerán abiertas exclusivamente para el descenso de pasajeros.

La iniciativa forma parte del programa Buenos Aires 24 horas, que busca mejorar la movilidad nocturna y la seguridad en la ciudad
La iniciativa forma parte del programa Buenos Aires 24 horas, que busca mejorar la movilidad nocturna y la seguridad en la ciudad

La medida replica la experiencia observada después del recital del lunes 23, cuando quienes asistieron al evento encontraron una alternativa para regresar rápidamente a sus hogares. Según la organización, la ampliación del servicio busca facilitar el uso de transporte público y garantizar opciones seguras al finalizar los espectáculos, una inquietud recurrente en jornadas de alta convocatoria como las que generan los conciertos de AC/DC.

La iniciativa se enmarca en el programa “Buenos Aires 24 horas”, que contempla una serie de acciones orientadas a potenciar la movilidad y la seguridad en la ciudad. Dentro de este marco, se incluyen mejoras en la seguridad en puntos estratégicos, propuestas de entretenimiento, apertura de locales comerciales hasta las 4 de la mañana y la extensión de horarios tanto en subtes como en colectivos.

El esquema de flexibilidad horaria ya se aplica los viernes y sábados en la Línea B del subte, y ahora se amplía para cubrir la demanda extraordinaria vinculada a los recitales de AC/DC. La información oficial destaca que, en las fechas mencionadas, sólo se permitirá el descenso en las estaciones intermedias, una medida que apunta a optimizar la circulación y evitar aglomeraciones en los accesos principales.

Otras iniciativas del subte

El plan de seguridad del subte incluye la instalación de cámaras, desfibriladores automáticos y tótems de comunicación directa con la Policía de la Ciudad
El plan de seguridad del subte incluye la instalación de cámaras, desfibriladores automáticos y tótems de comunicación directa con la Policía de la Ciudad

La estación Congreso de Tucumán, perteneciente a la línea D del subte porteño, fue sede el viernes pasado de una jornada dedicada a la concientización en primeros auxilios. Esta actividad fue organizada por Subterráneos de Buenos Aires junto con la Cruz Roja Argentina.

Según un comunicado emitido por la empresa, la propuesta tuvo como objetivo brindar a los pasajeros herramientas prácticas para responder ante emergencias cotidianas. Esta acción formó parte de los esfuerzos destinados a optimizar los niveles de seguridad en el transporte público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la jornada, que se desarrolló de 14 a 16 horas, instructores de la Cruz Roja Argentina impartirán conocimientos sobre técnicas esenciales y procedimientos que permiten actuar frente a situaciones críticas. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) ocuparon un lugar central, junto con pautas clave para asistir a personas accidentadas hasta la llegada de profesionales de la salud.

Una experiencia similar se realizó en 2025, en el marco del Día Mundial de los Primeros Auxilios, cuando numerosos pasajeros participaron de la iniciativa. El operativo de este año se integró en el Plan de Seguridad de la Ciudad, que incluye la incorporación de desfibriladores externos automáticos y cámaras de vigilancia en todas las estaciones.

El plan también contempló el aumento de presencia policial con patrullas de dos efectivos equipados con pistolas Taser, y la instalación de tótems para comunicación directa con el 911 de la Policía de la Ciudad, dispositivos que permiten a los pasajeros solicitar ayuda ante cualquier emergencia.

La Cruz Roja Argentina es una asociación civil, voluntaria y humanitaria, con presencia en todo el país y miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la mayor red humanitaria del mundo. Aquellos interesados en sumarse a las actividades de la Cruz Roja Argentina – Filial Saavedra como voluntarios o recibir capacitaciones pueden consultar la página web oficial.

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