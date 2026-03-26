Sociedad

La eutanasia de Noelia en España reabre el debate en Argentina: la historia de Daniel Ostropolsky y el derecho a morir con dignidad

El caso de Noelia, la joven española que accedió a la eutanasia, impactó en la agenda argentina y renovó la discusión sobre el derecho a una “muerte digna”. En Infobae al Regreso, Alfredo Cornejo analizó el proyecto inspirado en Daniel Ostropolsky, el mendocino que reclamó decidir sobre su final

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La historia de Daniel Ostropolsky impulsa un proyecto de ley para regular la eutanasia y el derecho a decidir sobre el final de la vida

En una entrevista exclusiva, Alfredo Cornejo detalló en el programa Infobae al Regreso los puntos principales de su iniciativa para legislar la eutanasia en Argentina, subrayando la importancia de un marco legal con controles médicos rigurosos y el respeto a la autonomía individual.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Cornejo recordó que el debate por la “muerte digna” resurgió tras la historia de Daniel Ostropolsky. El abogado mendocino, que padeció una enfermedad degenerativa irreversible, planteó públicamente la necesidad de legislar sobre la posibilidad de decidir el final de la vida para evitar el sufrimiento. Su reclamo, que no llegó a ver plasmado en una ley antes de fallecer, impulsó a Cornejo y su equipo a presentar un proyecto en el Congreso.

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El proyecto de eutanasia y sus requisitos: la experiencia de Mendoza

Cornejo explicó: “Nosotros le pusimos requisitos muy concretos. No cualquier enfermedad entra, sino una que realmente te afecte la dignidad de la vida”. Detalló que la iniciativa exige padecer una enfermedad grave, incurable o un sufrimiento crónico e imposibilitante, siempre bajo evaluación médica interdisciplinaria. “Primero que tiene que haber dos pedidos, no uno solo. De manera tal de que si la persona lo pide, tiene que hacerlo dos veces ante una comisión específica que se crea en todas las jurisdicciones”, remarcó.

(Infobae en Vivo)
El proyecto de Alfredo Cornejo establece requisitos médicos estrictos y controles interdisciplinarios para acceder a la eutanasia en Argentina (Infobae en Vivo)

El gobernador aclaró que la edad mínima propuesta es de 16 años, y que para los menores de dieciséis el consentimiento debe ser triplemente informado, tanto por el propio adolescente, como por tutores y personas de apoyo designadas. “No para casos de salud mental en menores”, subrayó.

Respecto a la salud mental, Cornejo precisó: “Consultamos a muchos especialistas. El punto es si esa enfermedad no se puede recuperar. El criterio de algunos de nosotros es que la salud mental debe estar contemplada si se trata de padecimientos irreversibles”. Sin embargo, admitió que el tema requiere máxima cautela y análisis técnico.

El proyecto contempla también la objeción de conciencia para el personal médico: “Si no quieren participar, no están obligados. Los servicios públicos deben determinar las especialidades, pero esas cuestiones son materia de regulaciones posteriores”, aclaró.

El debate social y el impacto emocional: autonomía y familia

Al ser consultado sobre la dimensión emocional del debate, Cornejo fue enfático: “El rol de la función pública te hace un poco frío. Hay que tratar de abstraerse y legislar con normas racionales, pero uno piensa en sus hijos, en los casos más controvertidos del mundo”. Recordó el caso reciente de Noelia en España, cuya eutanasia generó una controversia judicial entre la voluntad de la hija y la oposición del padre, y reflexionó: “No hay nada más doloroso que la muerte de un hijo. Eso sensibiliza a cualquiera, pero tenemos que legislar para garantizar derechos como la libertad y la dignidad”.

(Infobae en Vivo)
Solo enfermedades graves, incurables o con sufrimiento crónico pueden ser causales para la eutanasia según la propuesta legislativa argentina (Infobae en Vivo)

Aziz y el staff resaltaron la diferencia con otros debates parlamentarios donde la confrontación se da entre posturas igualmente legítimas: “No es una cuestión de amigos o enemigos; acá se discute desde la buena fe”, coincidió Cornejo.

Perspectiva parlamentaria y oportunidad política: ¿habrá ley de eutanasia en Argentina?

Cornejo reconoció que, si bien como gobernador no sigue impulsando el tema en persona, su equipo continúa presionando en el Congreso. “Lisandro Nieri lo está pidiendo ahora en el Congreso. Creo que hoy es una ventana de oportunidades para tratar este tema en Argentina”, afirmó. Destacó que existen varios proyectos con enfoques similares, entre ellos los presentados por Jimena Latorre y Nieri.

Señaló que la presidencia de las comisiones de Legislación General en Diputados y Senado sigue en manos del oficialismo, pero consideró que los partidos liberales y libertarios, incluso los que cita el presidente, podrían acompañar la iniciativa. “No he hablado del tema con el presidente, pero hoy el clima parlamentario es más favorable que en 2021 o 2022”, estimó.

La discusión, según Cornejo, exige un abordaje interdisciplinario y sensible, con participación de profesionales médicos, especialistas en salud mental y referentes sociales. Remarcó que el avance legislativo depende de la voluntad política y del reconocimiento de que “es un debate que nos merecemos como sociedad”.

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