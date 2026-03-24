¿Es feriado hoy, 24 de marzo?

El 24 de marzo es feriado nacional en Argentina por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con suspensión de actividades en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 24 de marzo está marcado en el calendario argentino como una fecha de memoria y reflexión. Este día, conocido oficialmente como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es un feriado nacional inamovible que afecta la actividad en todo el país.

La determinación de suspender las actividades no solo abarca oficinas públicas, bancos y escuelas, sino también al sector privado, salvo situaciones excepcionales donde el trabajador deba prestar servicios y, en ese caso, percibe el doble de su salario habitual.

Por qué el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia se conmemora el 24 de marzo

La elección del 24 de marzo responde al recordatorio del golpe de Estado que en 1976 dio inicio a la última dictadura cívico-militar argentina, que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El poder fue tomado por una Junta Militar encabezada, en su inicio, por Jorge Rafael Videla, junto a las Fuerzas Armadas.

En este sentido, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue establecido en 2002 mediante la Ley 25.633 y, posteriormente, en 2006 se lo declaró feriado nacional inamovible, reforzando su importancia en el calendario argentino. La jornada invita a rememorar a las víctimas y a reflexionar sobre las consecuencias de ese período para la sociedad argentina.

La fecha conmemora el golpe de Estado de 1976, que inició la última dictadura cívico-militar en la Argentina (AFP)

Las actividades conmemorativas realizadas este día incluyen actos, marchas y espacios de debate impulsados por organismos de derechos humanos, centros educativos y entidades estatales. El objetivo es mantener vigente el recuerdo de lo sucedido, fortalecer la conciencia democrática y reforzar el rechazo colectivo a toda forma de violencia institucional.

¿El 24 de marzo es feriado o día no laborable?

A diferencia de otras fechas del calendario, el 24 de marzo es un feriado nacional inamovible, establecido por ley y de cumplimiento obligatorio en toda la Argentina.

La normativa dispone la suspensión de actividades laborales, escolares y bancarias, garantizando el derecho al descanso para la mayoría de los trabajadores. Quienes deban trabajar en esta jornada perciben el doble de la remuneración habitual, en concordancia con la legislación vigente sobre feriados nacionales.

No debe confundirse este feriado con los días no laborables creados con fines turísticos, en los que la obligación de trabajar o no depende del empleador. El 24 de marzo está amparado por un régimen legal especial que reconoce la importancia de la fecha y asegura su respeto en todo el país.

Qué pasó el 24 de marzo de 1976

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno democrático e instauraron una dictadura que se extendió hasta 1983. Durante este período, se desarrolló un plan sistemático de represión: miles de personas fueron detenidas ilegalmente, desaparecidas, torturadas y asesinadas.El golpe de Estado significó la interrupción de la vida democrática y dio inicio a una de las etapas más trágicas de la historia argentina.

El régimen de facto implementó políticas represivas orientadas a eliminar toda forma de oposición política, sindical y social. Las secuelas de esos años marcan hasta hoy la vida institucional y el debate público en Argentina, y motivan la continuidad de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad.

Qué se conmemora cada 24 de marzo en Argentina

Cada 24 de marzo, la sociedad argentina recuerda a las víctimas de la dictadura y reafirma su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no solo promueve el ejercicio de la memoria colectiva, sino que también convoca a la reflexión y la participación en actividades que buscan consolidar el “Nunca Más” como principio rector de la vida pública.

Actos, marchas y espacios de debate se realizan en toda Argentina para fortalecer la memoria democrática y rechazar la violencia institucional (AP Foto/Rodrigo Abd)

Las instituciones educativas, organismos estatales y organizaciones sociales impulsan propuestas para que las nuevas generaciones conozcan este capítulo del pasado reciente. El propósito es garantizar que la memoria de lo ocurrido se mantenga presente y que los valores democráticos sigan siendo un eje fundamental en la sociedad argentina.