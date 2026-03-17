Cómo funcionarán los bancos, cajeros y transferencias de dinero durante el fin de semana largo del 24 de marzo

Sucursales bancarias argentinas cierran sus puertas del 21 al 24 de marzo por feriado nacional y día no laborable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el fin de semana largo de marzo, el sistema bancario argentino experimenta una suspensión de la atención presencial en todas sus sucursales. El cronograma oficial dispone que los bancos de todo el país cierran sus puertas desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, lo que afecta a la totalidad de la red pública y privada. La atención presencial en sucursales no estará disponible durante cuatro días consecutivos, lo que genera la necesidad de planificar las operaciones que requieren asistencia humana directa.

Esta interrupción se produce por la combinación de un día no laborable con fines turísticos y el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El lunes 23 de marzo figura como día no laborable, mientras que el martes 24 corresponde a un feriado nacional inamovible. Ambas fechas están establecidas en el calendario oficial y afectan la operatoria habitual de las instituciones financieras.

El lunes 23 de marzo, el Poder Ejecutivo decretó un día no laborable con fines turísticos. Esta categoría, prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, otorga a los empleadores la opción de abrir o no sus puertas. Sin embargo, la práctica bancaria y la normativa vigente indican que los bancos no abren ese día. El sector privado, en otras ramas de la economía, puede optar por operar, mientras que la administración pública no presta servicios y las escuelas permanecen cerradas.

El martes 24 de marzo, la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia obliga al cese total de actividades en el sistema bancario. Este feriado nacional inamovible garantiza el derecho al descanso para los trabajadores del sector, bajo las normas del descanso dominical. La medida abarca tanto la atención por ventanilla como las gestiones comerciales y las operaciones cambiarias o bursátiles.

Ante esta situación, los bancos informan a sus clientes que deben recurrir a las herramientas digitales para gestionar sus operaciones. El home banking y las aplicaciones móviles de cada entidad permanecen disponibles durante todo el fin de semana largo, permitiendo realizar transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo sin interrupciones. Las alternativas digitales se consolidan como el canal principal para la operatoria bancaria en estas fechas.

La infraestructura tecnológica de los bancos se mantiene activa, lo que permite el uso normal de tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y plataformas virtuales. Los pagos con transferencia continúan funcionando sin restricciones, y los cajeros automáticos operan durante las 24 horas en todo el país. De esta manera, los usuarios pueden extraer efectivo, realizar depósitos y llevar a cabo otras gestiones habilitadas por las máquinas.

El Banco Central (BCRA) respalda este esquema operativo, garantizando la disponibilidad de canales electrónicos y automáticos. La autoridad monetaria supervisa la continuidad de los servicios digitales para mitigar el impacto del cierre prolongado de las sucursales físicas. El acceso a los fondos propios y la realización de transacciones esenciales no se ven afectados por la suspensión de la atención presencial.

La operatoria digital y los cajeros automáticos permiten realizar extracciones y pagos sin interrupciones durante el fin de semana largo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las operaciones que presentan vencimiento durante estos días se liquidan el miércoles 25 de marzo, fecha en la que se reanuda la actividad bancaria habitual. Esta postergación se aplica a transferencias de alto valor, créditos y otras transacciones que requieren validación presencial o intervención de personal bancario. Los usuarios deben prever esta demora en la ejecución de ciertos pagos y movimientos de fondos.

En el ámbito de los comercios y servicios, el impacto del feriado y el día no laborable no es uniforme. Los supermercados y farmacias continúan abiertos, aunque pueden operar con horarios reducidos. El transporte público funciona con frecuencia limitada, adaptándose a la menor demanda de usuarios en jornadas de asueto. Los comercios que deciden abrir el lunes 23 lo hacen bajo la modalidad de jornada habitual, sin recargo salarial para sus empleados, en contraste con la compensación doble que corresponde a los feriados nacionales como el martes 24.

La diferencia entre feriado nacional y día no laborable influye en la actividad económica y en las obligaciones de empleadores y trabajadores. En los feriados nacionales, el trabajador tiene derecho al descanso y, si presta servicios, percibe el doble de su remuneración. En los días no laborables, la decisión de abrir corresponde al empleador, y el salario se abona en forma simple, sin recargos adicionales.

Durante el fin de semana largo, la administración pública y las instituciones educativas interrumpen sus actividades. La medida impacta en la atención de organismos oficiales y en la prestación de servicios estatales. Las entidades bancarias se suman al asueto, lo que obliga a los clientes a anticipar sus necesidades de efectivo y a programar trámites presenciales antes del cierre de sucursales. La planificación previa se vuelve esencial para quienes requieren gestiones presenciales o retiro de grandes sumas de dinero.

Para quienes necesitan extraer efectivo, los cajeros automáticos constituyen la principal alternativa. La red de cajeros en todo el país permite realizar extracciones, depósitos y otras operaciones habilitadas durante las 24 horas. La disponibilidad de efectivo depende del abastecimiento programado por las entidades, que refuerzan la carga de billetes en los días previos al fin de semana largo para evitar desabastecimientos.

El sistema de pagos digitales mantiene su operatividad sin restricciones. Las transferencias inmediatas, los pagos de servicios y las compras con tarjeta funcionan con normalidad tanto en comercios físicos como en plataformas virtuales. El ecosistema digital bancario responde a la demanda de usuarios y empresas que requieren gestionar fondos o abonar compromisos durante los días de cierre presencial.

La suspensión de la atención presencial en bancos incluye la imposibilidad de realizar gestiones comerciales, operaciones cambiarias y trámites que requieren validación de identidad o intervención de personal. Las operaciones que involucran cheques, créditos y documentación física quedan postergadas hasta la reapertura de las sucursales el miércoles 25 de marzo.

Las transacciones con vencimiento en los días de cierre se procesan a partir del miércoles 25 de marzo (Reuters)

La medida abarca a todas las entidades financieras, tanto públicas como privadas, sin excepciones regionales. El cierre afecta la totalidad de las sucursales en el territorio nacional. Los bancos comunican la decisión a través de sus canales oficiales, recordando la vigencia plena de las plataformas digitales y la importancia de anticipar operaciones que no pueden resolverse de manera remota.

El calendario oficial establece otros feriados y días no laborables a lo largo del año, con consecuencias similares para la actividad bancaria. En abril, el jueves 2 es feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Jueves Santo, mientras que el viernes 3 corresponde a Viernes Santo. En mayo, el viernes 1 y el lunes 25 son feriados nacionales. En junio, el lunes 15 y el sábado 20 figuran como fechas de asueto. Julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre incluyen feriados y días no laborables que afectan la operatoria bancaria y el funcionamiento de otras actividades económicas.

La distinción legal entre feriados y días no laborables condiciona la apertura de comercios y la prestación de servicios. En cada caso, la normativa establece las condiciones laborales y la remuneración aplicable a los empleados. El sector bancario se rige por la práctica habitual de suspender la atención presencial tanto en feriados nacionales como en días no laborables decretados para fines turísticos.

Los usuarios del sistema financiero disponen de múltiples alternativas digitales para operar sin efectivo y resolver sus necesidades durante el cierre de sucursales. El avance tecnológico y la expansión de las plataformas digitales permiten gestionar cuentas, realizar transferencias y abonar servicios sin depender de la atención presencial. La transformación digital del sistema bancario facilita la continuidad operativa durante los feriados y días no laborables, adaptándose a las nuevas demandas de los usuarios.

El Banco Central supervisa la correcta implementación de los servicios digitales y la disponibilidad de efectivo en los cajeros automáticos. Las entidades refuerzan la comunicación con sus clientes para evitar inconvenientes y garantizar la transparencia en la operatoria durante los días de cierre. La coordinación entre el sector financiero y las autoridades busca minimizar el impacto de la interrupción temporal de la atención presencial.

Durante el fin de semana largo de marzo, los clientes de los bancos deben prever sus necesidades y aprovechar las herramientas digitales disponibles. La operatoria bancaria se centraliza en los canales automáticos y en las plataformas en línea, mientras que la atención en sucursales se reanuda el miércoles 25, con normalidad en todo el país.