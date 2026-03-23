Sociedad

“No tomé nada a la mañana”: hombre dio positivo de alcoholemia y su reacción sorprendió a los agentes de tránsito

Un operativo del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires sorprendió a un conductor en el peaje Hudson cuando sopló la pipeta. La insólita excusa que dio en medio del despliegue

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Sucedió en el peaje Hudson durante un control de Seguridad Vial. El conductor primero negó haber tomado alcohol, pero el test lo delató y terminó confesando. Todo quedó filmado.

Un control vehicular en el peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires – La Plata sorprendió a los agentes de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires durante la mañana. El operativo, realizado a las nueve, arrojó un resultado inesperado: un conductor registró 1,20 gramos de alcohol en sangre cuando fue sometido al test de alcoholemia.

El episodio, según reportó el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, ocurrió durante un control de rutina. Al ser detenido, el automovilista aseguró con firmeza que no había ingerido bebidas alcohólicas. Los inspectores realizaron la prueba correspondiente y el resultado sorprendió por el horario y la magnitud del dosaje. El test marcó 1,20 gramos de alcohol en sangre, una cifra elevada para ese momento del día.

La reacción del conductor quedó registrada por las cámaras del operativo y las bodycams del personal de fiscalización. La secuencia incluyó una negativa inicial: “No tomé nada a la mañana“, aseguró ante los agentes- Sin embargo, tras conocerse el resultado, realizó una confesión inesperada.

Minutos después de conocer el resultado del alcoholímetro, el propio conductor se quebró y admitió que el día anterior había tomado whisky. El Ministerio de Transporte bonaerense, encabezado por Martín Marinucci, detuvo el vehículo y labró el acta de infracción correspondiente.

Desde la cartera provincial recordaron que rige la política de tolerancia cero al volante en toda la provincia. Los operativos se realizan a diario y de manera simultánea, en articulación con Autopistas de Buenos Aires. “El alcohol al volante pone en riesgo tu vida y la de los demás, sin importar la hora del día”, advirtió el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires a través de sus canales oficiales.

La actuación de los agentes forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad vial y prevenir conductas temerarias en las rutas bonaerenses.

El incidente en el peaje Hudson se inscribe en el marco de controles permanentes que buscan evitar episodios similares y garantizar la protección tanto de automovilistas como de peatones.

Otros antecedentes

El Ministerio de Transporte bonaerense indicó que el caso se registró en Hudson

El pasado martes, agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intensificaron los dispositivos de control en la región con el objetivo de reducir el consumo de alcohol al volante. Durante los operativos de prevención desplegados en una de las bajadas de la Autopista Buenos Aires–La Plata, se detectaron tres alcoholemias positivas que pusieron el foco sobre la problemática del manejo bajo efectos de bebidas alcohólicas: uno de ellos dio más de 2 gramos de alcohol en sangre y otro no pudo realizar el test debido a su estado.

Los controles se realizaron en la zona de Hudson, donde uno de los hechos más llamativos involucró a un conductor que, al ser sometido al test de alcoholemia, arrojó 2,40 gramos de alcohol en sangre.

Cabe remarcar que en la provincia de Buenos Aires no está permitido conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que se lo derivó a la inmediata intervención de los agentes de Seguridad Vial, quienes labraron el acta de infracción correspondiente.

Según los protocolos establecidos, este tipo de resultados activa automáticamente el retiro del vehículo y la suspensión del conductor involucrado.

En otro de los episodios registrados por la cartera que está bajo la gestión de Martín Marinucci, la situación se tornó aún más compleja. El automovilista, en un estado de ebriedad evidente, no logró completar el testeo de alcoholemia debido a su imposibilidad física para soplar el dispositivo.

Ante la imposibilidad de obtener un resultado, los agentes labraron el acta de infracción conforme a los procedimientos de rutina aplicados en estos casos.

La jornada de controles en la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata, contó con un tercer caso, donde un conductor fue identificado con 1,50 gramos de alcohol en sangre tras someterse al test.

Como en los demás casos, la infracción fue documentada y el vehículo quedó bajo custodia en el marco de los controles diarios y simultáneos que lleva adelante la cartera provincial.

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