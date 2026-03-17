“¿Tienen agua acá?”: un conductor dio 2,40 gramos de alcohol en sangre en la autopista Buenos Aires-La Plata

En Hudson, un conductor fue detenido tras dar 2,40 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite legal permitido en la provincia

Agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intensificaron los dispositivos de control en la región con el objetivo de reducir el consumo de alcohol al volante. Durante los operativos de prevención desplegados en una de las bajadas de la Autopista Buenos Aires–La Plata, se detectaron tres alcoholemias positivas que pusieron el foco sobre la problemática del manejo bajo efectos de bebidas alcohólicas: uno de ellos dio más de 2 gramos de alcohol en sangre y otro no pudo realizar el test debido a su estado.

Los controles se realizaron en la zona de Hudson, donde uno de los hechos más llamativos involucró a un conductor que, al ser sometido al test de alcoholemia, arrojó 2,40 gramos de alcohol en sangre.

Cabe remarcar que en la provincia de Buenos Aires no está permitido conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que se lo derivó a la inmediata intervención de los agentes de Seguridad Vial, quienes labraron el acta de infracción correspondiente.

La alcoholemia positiva que dio uno de los conductores

Según los protocolos establecidos, este tipo de resultados activa automáticamente el retiro del vehículo y la suspensión del conductor involucrado.

En otro de los episodios registrados por la cartera que está bajo la gestión de Martín Marinucci, la situación se tornó aún más compleja. El automovilista, en un estado de ebriedad evidente, no logró completar el testeo de alcoholemia debido a su imposibilidad física para soplar el dispositivo.

Ante la imposibilidad de obtener un resultado, los agentes labraron el acta de infracción conforme a los procedimientos de rutina aplicados en estos casos.

A los conductores se les retiró el registro y el auto

La jornada de controles en la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata, contó con un tercer caso, donde un conductor fue identificado con 1,50 gramos de alcohol en sangre tras someterse al test.

Como en los demás casos, la infracción fue documentada y el vehículo quedó bajo custodia en el marco de los controles diarios y simultáneos que lleva adelante la cartera provincial.

Un antecedente reciente

Un operativo de control en la Autopista Buenos Aires–La Plata resultó en la detección de un conductor con un nivel extremo de alcohol en sangre, de 2,73 gramos por litro, y sin licencia habilitante. La acción, que se llevó a cabo días atrás a la altura del kilómetro 50 en sentido ascendente, fue realizada por efectivos de la Policía Vial Hudson en el partido de Berazategui, luego de observar maniobras irregulares en un vehículo utilitario.

A partir de la información proporcionada por Capital24, el automovilista, identificado como Y.V.J.O., conducía un Peugeot Partner de manera errática, lo que motivó la intervención policial y la posterior aplicación del test de alcoholemia.

Un antecedente reciente incluye a un conductor identificado con 2,73 gramos de alcohol en sangre y sin documentación habilitante, durante controles en Berazategui

El examen confirmó la presencia de 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido en esta jurisdicción, donde rige la tolerancia cero en la conducción bajo efectos del alcohol. Además, las autoridades constataron la ausencia de la documentación obligatoria, agravando la falta y generando la apertura de actuaciones administrativas, de acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

La acción se inscribe en los controles sistemáticos impulsados por el Ministerio de Transporte bonaerense, bajo la dirección de Martín Marinucci, cuyo objetivo es fortalecer la prevención y sensibilización sobre los riesgos de conducir tras consumir alcohol. Según informó el organismo provincial, este hecho se suma a otros casos detectados en distintos puntos de rutas bonaerenses mediante controles exhaustivos.

En palabras de Marinucci, publicadas por el Ministerio de Transporte, “Cada vez que detectamos un caso de estas características evitamos una tragedia. Manejar alcoholizado o en condiciones irregulares no es una imprudencia menor: es poner en riesgo la vida propia y la de todos los demás”. El funcionario también destacó que los controles se desarrollan en toda la provincia con la finalidad de “prevenir, concientizar y cuidar a las familias bonaerenses”.