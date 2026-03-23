Sociedad

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

Este año, el calendario religioso y el nacional se alinean de una manera particular, dando lugar a un fin de semana extralargo

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La Semana Santa 2026 en
La Semana Santa 2026 en Argentina ofrecerá un fin de semana extralargo de cuatro días por la coincidencia de feriados religiosos y nacionales (AP Foto/Matías Delacroix)

La Semana Santa 2026 será uno de los períodos más relevantes del año tanto para la comunidad cristiana como para el calendario nacional argentino. Este ciclo litúrgico, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, tendrá una particularidad en el calendario que permitirá disfrutar de cuatro días de descanso ininterrumpido.

Según la información oficial publicada por el Gobierno nacional, la Semana Santa en 2026 se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. Durante este período, millones de personas en Argentina podrán organizar viajes, reuniones familiares y actividades religiosas, ya que el cronograma de feriados establece un fin de semana extralargo de cuatro días, desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 de abril.

El Jueves Santo coincidirá con el 2 de abril, feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, mientras que el Viernes Santo también será feriado en todo el país, de acuerdo con el calendario oficial de la República Argentina.

Cuándo empieza Semana Santa

La Semana Santa 2026 comenzará el domingo 29 de marzo con la celebración del Domingo de Ramos, una fecha que marca el inicio de este período religioso y festivo. El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, episodio en el que fue recibido por una multitud que agitaba palmas y ramas de olivo.

A partir de ese momento, cada jornada de la Semana Santa tiene un significado y una liturgia particular, que culminan con el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, el día más relevante para la fe cristiana. En 2026, el Domingo de Resurrección será el 5 de abril, cerrando así el ciclo de celebraciones y actividades que marcan este período.

Qué días de Semana Santa son feriado en Argentina

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El calendario oficial establece cuáles son los días no laborables y feriados nacionales durante la Semana Santa. En 2026, el Jueves Santo (2 de abril) será día no laborable, lo que significa que la asistencia al trabajo dependerá de cada empleador y sector. Sin embargo, el Viernes Santo (3 de abril) y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril) serán feriados nacionales en todo el territorio argentino.

De esta manera, la coincidencia entre el Jueves Santo y el 2 de abril genera un fin de semana extralargo, permitiendo a trabajadores, estudiantes y familias disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso y actividades conmemorativas.

El Domingo de Resurrección, celebración
El Domingo de Resurrección, celebración central del cristianismo y cierre de Semana Santa (AP Foto/Marco Ugarte)

Qué se conmemora cada día de Semana Santa

Cada jornada de la Semana Santa tiene un significado particular dentro del calendario cristiano y es recordada con rituales y celebraciones específicas.

  • Domingo de Ramos (29 de marzo): Conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Según los Evangelios, fue recibido por una multitud que agitaba palmas y ramas de olivo. En las iglesias se realizan procesiones y se bendicen ramos como símbolo de bienvenida y fe.
  • Lunes Santo (30 de marzo): Recuerda el episodio en que Jesús expulsó a los mercaderes del templo, reafirmando la santidad de los lugares de culto y su autoridad como figura divina.
  • Martes Santo (31 de marzo): Día de preparación para el Triduo Pascual. Según la tradición, Jesús anuncia a sus discípulos la traición de uno de ellos, anticipando los eventos que culminan en la crucifixión.
  • Miércoles Santo (1 de abril): Marca el final de la Cuaresma y el comienzo de la Pascua. Es el día en que Judas Iscariote acuerda entregar a Jesús a cambio de treinta monedas de plata, según la narrativa bíblica.
  • Jueves Santo (2 de abril): Se conmemora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, el lavatorio de los pies como gesto de humildad y servicio, y el inicio del Triduo Pascual. Esa noche, Jesús es arrestado tras ser traicionado por Judas.
  • Viernes Santo (3 de abril): Día del juicio, vía crucis, crucifixión y muerte de Jesús. Se realizan celebraciones litúrgicas especiales y el tradicional Viacrucis. Es un día de recogimiento, reflexión y duelo para los cristianos.
  • Sábado Santo (4 de abril): Jornada de espera y luto tras la muerte de Jesús. Los fieles se preparan para la Vigilia Pascual, que anticipa la resurrección.
  • Domingo de Resurrección (5 de abril): También conocido como Domingo de Pascua, es la celebración central del cristianismo: la resurrección de Jesús. Este día simboliza la esperanza y la vida eterna según la fe cristiana, y es celebrado con ceremonias religiosas y encuentros familiares.

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