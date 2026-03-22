Volvieron a detectar nuevos casos de influenza aviar en Río Negro y Córdoba: cómo prevenir el contagio

Pidieron incrementar los cuidados a los productores avícolas, para evitar la proliferación del virus

A una semana de que alertaran por un nuevo brote de influenza aviar en Río Negro, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó el hallazgo de un nuevo caso en la localidad de Cervantes. Además, advirtieron que otro positivo se detectó en un establecimiento de aves de traspatio ubicado en Los Zorros, en Córdoba.

Con este descubrimiento, las autoridades apuntaron que ambas provincias registraron su segundo brote en predios familiares. Incluso, advirtieron que los diagnósticos se dieron a conocer luego de que realizaran operativos epidemiológicos en las zonas afectadas.

A raíz de esto, las autoridades dispusieron el establecimiento de áreas de prevención alrededor de los focos detectados, con la intención de intensificar la vigilancia sanitaria y el relevamiento de predios cercanos para rastrear nexos epidemiológicos.

Según la información publicada por Diario Río Negro, el SENASA remarcó la necesidad de reforzar la bioseguridad en todos los establecimientos avícolas del país. Entre las recomendaciones emitidas, el organismo solicitó notificar inmediatamente si se identifican síntomas como alta mortandad o signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios en aves.

Ante los nuevos casos, las autoridades reforzarán las medidas sanitarias (Foto: Andina)

De la misma manera, resaltaron que sería ideal poner en práctica medidas como evitar el contacto con ejemplares silvestres o de corral enfermos o muertos, mantener las aves domésticas en espacios cerrados, usar ropa exclusiva y desinfectar herramientas y superficies empleadas en la actividad.

En este sentido, destacaron que para evitar contagios, se deberá tener especial cuidado con los alimentos consumidos. Así, indicaron la importancia de consumir solo carne y huevos bien cocidos y leche pasteurizada para prevenir eventuales riesgos sanitarios.

El brote del virus influenza aviar de alta patogenicidad H5 fue confirmado el pasado 13 de marzo también en Cervantes, lo que motivó al SENADA a activar un protocolo sanitario para intentar frenar el avance de la enfermedad. Esta situación puso bajo presión creciente al sector avícola argentino, ya que la falta de un plan de vacunación oficial (reclamado por productores) puso en riesgo la continuidad de miles de granjas y el abastecimiento nacional de huevos.

El caso fue reportado después de que se registraran varias muertes y síntomas compatibles con la enfermedad en gallinas, gansos, patos y pavos, cuyas muestras dieron resultado positivo. Desde entonces, delimitaron un área de prevención en torno al establecimiento afectado y dispusieron un rastrillaje epidemiológico en predios cercanos para identificar eventuales nuevos contagios.

Desde el SENASA recordaron que es obligatorio notificar sobre las sospechas de estos casos

Se trata de la tercera vez que Argentina perdió el estatus de país libre de influenza aviar otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Esta situación amenaza, en palabras de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), con la bancarrota de “miles de productores” y con el desabastecimiento masivo de huevos en el mercado nacional.

Frente a esto, las autoridades recordaron que, conforme a la Resolución 1699/2019, todos los establecimientos avícolas de la zona deben fortalecer los protocolos, y recomendaron a quienes crían aves de traspatio la adopción de precauciones adicionales para minimizar el riesgo de difusión del virus.

Por otro lado, la ausencia de una política nacional de vacunación llevó a los productores a reclamar una intervención urgente del Ejecutivo. “Vacunar o quebrar” es el mensaje difundido en los últimos días, en lo que constituye un ultimátum dirigido al gobierno.

La propuesta elaborada por la CAPIA consiste en implementar un esquema de vacunación inmediata, empezando por las aves de ciclo largo, particularmente las gallinas ponedoras. Desde la entidad aseguraron que es posible articular acuerdos internacionales para exportar desde granjas certificadas como no vacunadas, conciliando así una estrategia sanitaria nacional e internacional.

“La sanidad animal debe ser la prioridad. Seguir esperando es aceptar la desaparición sistemática de productores que hoy no tienen ninguna red de contención frente a la enfermedad y arriesgar el acceso de la mayor proteína animal que consumen los argentinos”, advirtió el representante de la cámara, Javier Prida, tras reiterar que la industria avícola estaría al borde del colapso si no se aplican otras medidas.