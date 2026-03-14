Sociedad

Nuevo brote de influenza aviar en Río Negro: el SENASA activó un operativo sanitario

Una intervención inmediata fue desplegada en el área donde se identificaron aves infectadas, aplicando biocontención y visitas a propiedades cercanas para monitorear posibles conexiones epidemiológicas

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Brote de influenza aviar en
Brote de influenza aviar en aves comerciales en Rio Negro

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) registró un nuevo caso del virus influenza aviar de alta patogenicidad H5. El brote se confirmó en un predio de aves de traspatio ubicado en la localidad de Cervantes, en Río Negro.

Después de que se reportaran varias muertes y síntomas compatibles con la enfermedad en las aves del establecimiento. Se extrajeron muestras de gallinas, gansos, patos y pavos y este viernes 13 de marzo, se confirmó el resultado positivo.

Como respuesta inmediata, el SENASA activó el protocolo sanitario y estableció un área de prevención alrededor del foco. En la zona se están llevando a cabo medidas de biocontención y un rastrillaje epidemiológico, que incluye visitas a establecimientos cercanos para identificar posibles contagios o vínculos sanitarios, detalló el organismo.

El organismo sanitario dispuso que todos los establecimientos avícolas de la zona refuercen las medidas de bioseguridad conforme a la Resolución SENASA 1699/2019. De igual manera, recomendó que quienes tengan aves de traspatio adopten precauciones para disminuir el riesgo de propagación.

SENASA también insistió en la importancia de la detección temprana y la notificación inmediata ante cualquier caso de mortalidad o síntomas nerviosos, digestivos o respiratorios en aves. Las denuncias pueden canalizarse en oficinas del organismo o por medio de sus canales oficiales.

Recomendaciones para productores

Aunque no es tan probable que la enfermedad influenza aviar afecte a las personas, es importante saber cuáles son los síntomas. En caso de tener alguno de ellos, recomiendan no automedicarse: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, conjuntivitis y fiebre.

El SENASA confirma brote de
El SENASA confirma brote de influenza aviar en Río Negro

El Ministerio de Salud previno que “si bien hasta el momento no se han confirmado casos en humanos, es importante tener en cuenta que las infecciones en personas se asocian principalmente al contacto directo con animales enfermos o muertos o con entornos contaminados”.

A partir de esto, desde el SENASA recordaron algunas medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio:

  • Mantener las aves en espacios protegidos para evitar el contacto con aves silvestres.
  • Utilizar ropa exclusiva de trabajo al ingresar al gallinero.
  • Higienizar y desinfectar regularmente las instalaciones.
  • Evitar que aves silvestres accedan a fuentes de agua y alimento.

Además, el Ministerio de Salud aclaró: “La enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de subproductos y, hasta el momento, no se ha registrado transmisión sostenida de persona a persona”.

Las aves infectadas podrían presentar ciertos síntomas que podrían indicar el contagio del virus. Algos de ellos pueden ser: alta mortalidad repentina, problemas para respirar, síntomas nerviosos (descoordinación o temblores), diarrea o problemas digestivos e inflamación en crestas, patas o cabeza.

Exigen vacunación en aves

Los productores avícolas en la Argentina han lanzado un ultimátum dirigido a Javier Milei, advirtiendo que la falta de un programa oficial de vacunación contra la gripe aviar coloca al sector frente a una disyuntiva: “Vacunar o quebrar”.

Según información de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) citada por Urgente24, el país enfrenta una crisis sanitaria tras perder por tercera vez el estatus libre de influenza aviar que otorga la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Esta situación amenaza con la quiebra de miles de productores y el desabastecimiento de una de las principales fuentes de proteína animal para la población.

La propuesta de CAPIA es que el Estado Nacional implemente de inmediato la vacunación en aves de ciclo largo, principalmente gallinas ponedoras. Este enfoque permitiría preservar la sanidad del rodeo nacional y garantizar el abastecimiento de huevos en todo el país. Según la entidad, también es viable negociar acuerdos internacionales para exportar desde granjas certificadas como no vacunadas, conciliando así los intereses sanitarios del mercado interno y las exigencias de destino.

Javier Prida, representante de CAPIA, advirtió en Urgente24: “La sanidad animal debe ser la prioridad. Seguir esperando es aceptar la desaparición sistemática de productores que hoy no tienen ninguna red de contención frente a la enfermedad y arriesgar el acceso de la mayor proteína animal que consumen los argentinos”.

La presión sobre el gobierno de Milei refleja la urgencia de una decisión que puede definir la viabilidad de uno de los principales sectores alimentarios de la Argentina. Las próximas semanas resultarán clave para definir si el país modifica su estrategia sanitaria y adopta la vacunación masiva como herramienta para evitar el colapso del sector avícola.

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