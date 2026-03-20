Violento ataque en La Plata: una mujer fue apuñalada por su pareja

El arresto del agresor que tras el ataque quedó en disposición de la justicia

Una mujer de 35 años fue atacada por su pareja con un arma blanca en su domicilio. El hecho ocurrió el jueves 19 de marzo por la tarde en la ciudad de La Plata. Actualmente, la víctima permanece internada tras recibir varias heridas en el pecho y las costillas.

La víctima fue identificada como Mariela Soledad Santos y la hallaron recostada sobre un sillón con dos lesiones cortopunzante en el pecho y una tercera en la costilla. Según la policía, al momento de la llegada del personal, un hombre salió de la casa y declaró: “La apuñalé”. Inmediatamente después, un menor comunicó que su madre se encontraba herida dentro de la casa.

La policía encontró una escopeta en el lugar de los acontecimientos en la ciudad de La Plata

El episodio, que sucedió en el domicilio de la pareja, una vivienda ubicada en 54 y 158, en la ciudad de La Plata, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6. Santos fue trasladada consciente en ambulancia al Hospital Romero, donde permanece bajo cuidados médicos.

El caso fue caratulado en el informe policial como “homicidio en grado de tentativa” y el presunto agresor, Jonatan Leonel Chazarreta, pareja de la víctima, fue aprehendido en el lugar. En el interior de la vivienda se halló un cuchillo tipo facón sobre el suelo de una de las habitaciones, además de una escopeta rebatible cargada ubicada sobre una cama.

De acuerdo con la declaración de la víctima a los efectivos, el ataque se originó tras una acusación de infidelidad por parte de su pareja. El caso continúa bajo instrucción judicial, mientras la policía trabaja en el relevamiento de pruebas y testimonios.

Los agentes policiales hallaron un cuchillo tipo facon

La Plata

La Justicia de La Plata ordenó la excarcelación extraordinaria de María Mabel Gorosito, de 18 años, quien estuvo detenida más de un mes por apuñalar a su exnovio en Ensenada, La Plata. El episodio ocurrió durante enero de 2026, según el fallo dictado por la jueza Marcela Garmendia y publicado por 0221.

Según documentación presentada por la defensa y medidas cautelares solicitadas anteriormente al Juzgado de Paz Letrado, la magistrada evaluó que el suceso se produjo en el contexto de una relación marcada por episodios reiterados de violencia de género. En este marco, decidió conceder la libertad excepcional de la acusada.

Entre las consideraciones del fallo figuran: la edad de la imputada, la ausencia de antecedentes penales, el respaldo de su entorno familiar y la voluntad de continuar sus estudios secundarios. Estos hechos, según la jueza, descartan riesgos procesales tras ser detenida por “homicidio en grado de tentativa”.

La denuncia sostiene que la relación, que se extendió aproximadamente dos años y finalizó a fines de 2024 por decisión de Gorosito, estuvo atravesada por situaciones de violencia psicológica cíclica y violencia física aislada. En esta línea, el día de los hechos, la joven aseguró que el encuentro con su expareja fue involuntario y se produjo en la casa de un amigo en común, donde se habría desencadenado una pelea que, según su testimonio, ella no provocó y solo reaccionó para esquivar un daño mayor.

El incidente ocurrió tras una discusión en la calle Santilli, casi esquina J.M. Jerez, donde la adolescente atacó en reiteradas ocasiones a su pareja. Vecinos alertaron al 911, y el joven fue asistido. La víctima es un hombre de 45 años, quien sufrió heridas de arma blanca en Villa Elvira y fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata, según informaron fuentes judiciales.

Como parte de la excarcelación, Gorosito deberá respetar restricciones de acercamiento y contacto con su expareja, asistir al área de Género de la Municipalidad de Ensenada, someterse a evaluaciones psicológicas y acreditar mensualmente la continuidad de sus estudios, mientras avanza la investigación penal, según dispuso la jueza Garmendia.