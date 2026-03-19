Mar del Plata: un joven manejaba borracho a alta velocidad, chocó a otro auto y amenazó a las víctimas

Familiares del joven llegaron al lugar, el padre propuso que cada uno arregle su parte

Un choque protagonizado por un joven que manejaba alcoholizado y a alta velocidad dejó destrozado un tráiler en la zona norte de Mar del Plata. El episodio, que se registró sobre la avenida Félix U. Camet casi Beltrán, involucró a un Volkswagen conducido por un muchacho que, tras la colisión, se negó a responsabilizarse por los daños y profirió amenazas a los ocupantes del otro vehículo.

Todo se produjo en la noche del domingo, Lucía, acompañante en la camioneta impactada, describió ante el medio marplatense 0223 el momento en que el Volkswagen los chocó de atrás: “Nos salvamos porque veníamos con el tráiler que nos impactó de atrás. Lo peor es que encima me basureó. Me dijo ‘n…de m…’ y que era policía, que era menor y que no le iba a pasar nada… Para mí estaba borracho y drogado. Y qué era culpa mía porque venía con un tráiler”.

La mujer, quien viajaba junto a su esposo, destacó el peligro al que se vieron expuestos: “De milagro no mató a alguien”.

La secuencia se extendió durante varias horas, hasta las 4 de la madrugada del lunes. Si bien la camioneta no sufrió daños estructurales de importancia, el tráiler quedó completamente destruido.

La camioneta sufrió el impacto de atrás, el tráiler terminó completamente destruido

Como consecuencia del impacto y la tensión vivida, Lucía experimentó vómitos, un síntoma que atribuyó al estado de nervios posterior al hecho.

Tras el choque, familiares del joven se acercaron al lugar. Según la víctima, el padre del conductor propuso que “cada uno arregle su parte”, pero la situación se tornó aún más confusa cuando observó que agentes de Tránsito entrevistaban a otra persona.

Lucía advirtió que, en ese momento, el padre había cambiado al conductor, lo que aumentó su indignación. “No puede tapar las c… que hace el hijo. Nunca nos preguntaron si estábamos bien. Este chico, además de chocarnos, nos dijo que era policía. Que me iba a matar”, denunció.

Personal de Tránsito retiró la camioneta de la víctima, el auto del joven quedó en el sitio

A pesar de las reiteradas alertas a los agentes municipales sobre el estado del conductor, la única medida tomada fue el secuestro de la camioneta de la víctima, ya que el seguro estaba vencido desde dos días antes.

El auto del joven permaneció en el lugar, pese a la denuncia de Lucía acerca del consumo de alcohol y drogas, y las amenazas recibidas.

(Fotos: 0223)

“Yo filmé todo, cuando estaba arriba del auto y demuestra que estaba manejando borracho. Dice varias incoherencias. Yo hago esta denuncia porque un día este muchacho puede hacer una tragedia, porque además de borracho, anda fuerte. Si chocaba a un auto, los mataba a todos”, contó la protagonista.

La denuncia fue radicada en la comisaría séptima de Mar del Plata, aunque hasta el momento, según los testimonios aportados, el joven involucrado no fue detenido.

Chocó su moto contra un contenedor y murió en Córdoba

La moto de la víctima

Un joven de 27 años murió en Córdoba tras chocar su motocicleta contra un contenedor en la vía pública. El hecho ocurrió en la noche del martes en la calle Aviador Pettirossi al 1300, en el sector de Las Flores II, cuando el conductor de una Corven Energy 110 sufrió un siniestro que terminó siendo fatal.

La secuencia que terminó con el fallecimiento del motociclista comenzó cuando el rodado menor habría impactado contra un contenedor de basura ubicado en plena calzada. De acuerdo con lo informado por El Doce, el fuerte golpe provocó graves lesiones en el conductor, quien fue asistido en el lugar por un servicio médico de emergencias y trasladado de inmediato al Hospital de Urgencias. Allí, los médicos constataron su deceso.

En el mismo episodio, un Fiat Siena conducido por un hombre de 29 años circulaba detrás de la motocicleta y, al advertir el accidente, habría intentado esquivar el rodado menor. Según fuentes del caso consultadas, en esa maniobra el automóvil terminó tocando el paragolpe de la moto. Tanto la participación de este vehículo como la dinámica precisa del siniestro permanecen bajo análisis de las autoridades.

La víctima, de 27 años, fue identificada por los servicios de emergencia en el lugar y trasladada de urgencia, aunque los esfuerzos médicos no lograron revertir el desenlace. El caso generó un despliegue de recursos policiales en Las Flores II y abrió una causa judicial para reconstruir en detalle cómo se produjo el siniestro que terminó con la vida del motociclista.