Impactante choque frontal en Córdoba entre un auto y un taxi: murió un hombre

La víctima tenía 52 años y murió en el Hospital Córdoba pese a los intentos médicos

La Ruta Nacional 19 se transformó en escenario de un trágico episodio durante la mañana de este miércoles. Un choque frontal entre dos vehículos a la altura de Monte Cristo, en el departamento Colón, derivó en la muerte de uno de los conductores y activó un intenso operativo de emergencia. El siniestro, ocurrido en un punto de alto tránsito, dejó imágenes que reflejaron la violencia del impacto y alteró la circulación en la zona.

De acuerdo con información confirmada por la policía de Córdoba, el accidente se produjo poco después de las 7.30 en la rotonda que conecta la nueva autovía con la vieja Ruta 19.

En ese sector, por causas que todavía son materia de investigación, un Ford Escort embistió de frente a un Fiat Siena que funcionaba como taxi. En el primer vehículo viajaban un hombre de 52 años y una mujer de 50, mientras que el segundo era conducido por un joven de 24 años.

Según reportaron fuentes del caso, el conductor del Ford Escort sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia al Hospital Córdoba, donde los médicos intentaron reanimarlo. El diagnóstico fue un cuadro de shock cardiogénico irreversible y su fallecimiento se confirmó minutos después de su ingreso.

El accidente se produjo poco después de las 7.30 en la rotonda que conecta la nueva autovía con la vieja Ruta 19

Su acompañante, la mujer que viajaba con él, resultó herida y fue derivada a otro centro de salud, donde permanece bajo atención médica. El conductor del taxi, en tanto, resultó ileso tras el impacto.

La magnitud del accidente quedó evidenciada en el estado de los vehículos, especialmente el Ford Escort, que terminó destruido a un costado de la ruta.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Caminera, Bomberos Voluntarios de Monte Cristo y un servicio de emergencias, que asistieron a las víctimas, garantizaron el traslado de los heridos y se encargaron de ordenar el tránsito en un área clave para la circulación regional.

Fuentes policiales informaron que los peritos trabajan en la reconstrucción de la mecánica del hecho. De momento, no se difundieron detalles sobre posibles factores que hayan influido en el choque.

Chocó su moto contra un contenedor y murió en Córdoba

La moto de la víctima

Un joven de 27 años murió en Córdoba tras chocar su motocicleta contra un contenedor en la vía pública. El hecho ocurrió en la noche del martes en la calle Aviador Pettirossi al 1300, en el sector de Las Flores II, cuando el conductor de una Corven Energy 110 sufrió un siniestro que terminó siendo fatal.

La secuencia que terminó con el fallecimiento del motociclista comenzó cuando el rodado menor habría impactado contra un contenedor de basura ubicado en plena calzada. De acuerdo con lo informado por El Doce, el fuerte golpe provocó graves lesiones en el conductor, quien fue asistido en el lugar por un servicio médico de emergencias y trasladado de inmediato al Hospital de Urgencias. Allí, los médicos constataron su deceso.

En el mismo episodio, un Fiat Siena conducido por un hombre de 29 años circulaba detrás de la motocicleta y, al advertir el accidente, habría intentado esquivar el rodado menor. Según fuentes del caso consultadas, en esa maniobra el automóvil terminó tocando el paragolpe de la moto. Tanto la participación de este vehículo como la dinámica precisa del siniestro permanecen bajo análisis de las autoridades.

La víctima, de 27 años, fue identificada por los servicios de emergencia en el lugar y trasladada de urgencia, aunque los esfuerzos médicos no lograron revertir el desenlace. El caso generó un despliegue de recursos policiales en Las Flores II y abrió una causa judicial para reconstruir en detalle cómo se produjo el siniestro que terminó con la vida del motociclista.