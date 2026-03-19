Sociedad

La autopista Dellepiane estará cerrada durante el fin de semana largo por la construcción de puentes

La clausura temporal será desde la medianoche de este viernes hasta el próximo miércoles a las 5 de la mañana. Se colocará un nuevo cruce vehicular y peatonal, sobre la calle Río Negro, para unir ambos lados de la autovía. Y se avanzará con el montaje de un paso ferroviario para el tren Belgrano Sur

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Dellepiane estará cortada el fin de semana para avanzar con las obras de transformación en Autopista Parque

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada durante el fin de semana largo en ambos sentidos de circulación debido a la instalación de dos nuevos puentes, uno vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, y otro ferroviario para el tren Belgrano Sur.

Estos trabajos afectarán el tránsito vehicular y los servicios de transporte público desde el viernes a las 23:30 hasta el miércoles a las 5 de la mañana.

Como parte de las consecuencias inmediatas de la obra, el servicio del ramal Sáenz-González Catán del Belgrano Sur circulará únicamente entre Villa Madero y González Catán los días sábado 21 y domingo 22 de marzo, sin llegar a la estación Dr. Sáenz, informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.

La construcción del puente ferroviario
La construcción del puente ferroviario en la Autopista Dellepiane

Solamente podrán acceder a la autopista quienes utilicen las subidas de Av. Argentina o Av. Escalada para conectar con AU 25 de Mayo. Alternativamente, el tránsito podrá recurrir a las avenidas General Paz, Perito Moreno, 27 de Febrero, Roca o Independencia, y para vehículos pesados estarán disponibles la AU7 Cámpora y las avenidas correspondientes, según detalló Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

Las obras de transformación incluyen la construcción del nuevo puente sobre la calle Río Negro, planificado para unir los dos lados del barrio separados por la traza de la autopista Dellepiane. El puente anterior fue retirado en diciembre porque su estructura no cumplía con las exigencias del nuevo diseño vial y las colectoras laterales que se están ejecutando.

La instalación de los nuevos puentes —-vehicular, peatonal y ferroviario- constituye el núcleo de las intervenciones enmarcados dentro del Master Plan de renovación de la autopista Dellepiane, con el objetivo de consolidar la conectividad, la seguridad vial y el acceso de los barrios a una red de transporte público moderna, al tiempo que se amplían los espacios verdes y deportivos disponibles para los vecinos.

Las características de la futura “autopista parque”

La transformación de la autovía, ahora estructurada como Autopista Parque, forma parte de un sistema integrado de movilidad urbana impulsado por el Ministerio porteño, con obras a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA).

El proyecto busca beneficiar a los 200 mil vehículos que circulan a diario por su traza, reducir los tiempos de viaje para cerca de 15 mil usuarios de transporte público y mejorar la calidad de vida para 63 mil vecinos linderos, según datos provistos por el ministerio.

Los cortes vehiculares en la
Los cortes vehiculares en la Autopista Dellepiane por las obras durante el fin de semana largo

Además, está proyectada la creación de un corredor central exclusivo para colectivos, de doble mano y con seis paradores centrales, segregado del resto del tránsito por defensas de hormigón. Según el plan de obras, este corredor partirá desde Piedra Buena y se integrará con el Metrobus de AU 25 de Mayo.

Las pasarelas elevadas permitirán el acceso seguro a los paradores desde ambos extremos, con señalización específica, rampas para personas con movilidad reducida y nueva iluminación.

Las mejoras incluyen la refuncionalización de entradas y salidas de la autopista, el recambio integral de defensas laterales, la instalación de amortiguadores de impacto y la extensión de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, cuyo trayecto hoy se interrumpe a 600 metros de Av. General Paz, de acuerdo al reporte del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.

Detalle de los trabajos nocturnos
Detalle de los trabajos nocturnos en la Autopista Dellepiane, que será una autopista parque

Al final de la obra, Dellepiane contará con un parque lineal de 4 kilómetros, equipado con canchas deportivas, pistas de atletismo, juegos y un corredor verde con senderos peatonales y bicisendas.

El plan integral abarca además una intervención hidráulica en la Cuenca Cildáñez, con el propósito de evitar anegamientos y mejorar el drenaje en la ciudad.

Según especificó el ministerio, se están construyendo dos nuevos conductos, totalizando 2.700 metros y 247 sumideros adicionales. Esto redundará en una mejora directa para más de 3.700 vecinos de la zona, reforzando el carácter abarcador del plan de transformación de la autopista y sus áreas circundantes.

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