Vende figuritas del Mundial en su taxi para ayudar a sus hijos a completar el álbum

El cartel en el taxi ofrece sobres de figuritas Panini del Mundial 2026 a diez mil pesos por cinco sobres

Esteban es taxista en la Ciudad de Buenos Aires. A fin de sumar un ingreso extra decidió vender las figuritas del Mundial 2026 de Panini en su auto. En el respaldo del asiento delantero, el chofer puso un cartel que cita: “Preguntale al chofer. Cinco sobres, diez mil pesos, figuritas Mundial 2026 Panini”.

La historia, conocida este martes, comenzó cuando Luciana Rubinska tomó un taxi para volver a su casa tras finalizar su jornada. Al sentarse, observó el cartel en el respaldo del asiento. Sorprendida, consultó al conductor sobre la venta. Su hijo, desde casa, le había pedido que llevara figuritas.

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“Lo que me movilizó fue la necesidad para que mis hijos puedan tener el álbum lleno y comprar una caja llena de figuritas, sacar una cantidad para ellos y para que tengan para cambiar”, contó Esteban a Rubinska. Seguidamente precisó: "el resto de las figuritas que no voy a utilizar las vendo a precio barato como para que la gente tenga y yo pueda obtener una diferencia para poder costear el álbum de mis hijos”.

En cuanto a las ventas, el chofer indicó que “va de a poco, pero va yendo. Este año empezamos el sábado. Ya debo tener vendido el 30% de la caja”, sostuvo Esteban desde el asiento de su taxi.

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El taxista Esteban vende figuritas del Mundial 2026 en Buenos Aires para ayudar a sus hijos a completar el álbum

El ingenio de un padre: una historia social

Durante el trayecto, la conversación reveló detalles del esfuerzo familiar. El chofer detalló los motivos detrás de su iniciativa: “Es dificilísimo, es carísimo todo”, remarcó.

La venta comenzó este mismo año y su hija se unió al desafío de completar el álbum: “Este año mi hija, porque tiene trece años”. Esteban explicó que su hijo ya tiene 19 años.

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Rubinska reconoció el valor de la acción: “Fue por necesidad, por poder cumplirle el sueño a su hijo de poder tener el álbum y las figuritas porque no le alcanza la plata”. La dinámica familiar, marcada por el ingenio y el deseo de satisfacer el pedido de los hijos sin descuidar el presupuesto del hogar, llevó a Esteban a convertir su taxi en un pequeño kiosco móvil.

Álbum de figuritas

El nuevo álbum ya está disponible en el país, y tanto su precio como el de los sobres de figuritas marcan cifras inéditas.El ejemplar se vende a $15.000, mientras que cada sobre de siete figuritas cuesta $2.000.

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Por primera vez participan 48 selecciones nacionales. El álbum tiene 112 páginas, con espacio para 980 figuritas, la cifra más alta desde que existe la colección. Además, se lanzaron portadas diferenciadas para América, México y una edición global, lo que refuerza el carácter internacional del evento.

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