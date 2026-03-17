Sociedad

Tragedia en Entre Ríos: un auto perdió el control, volcó sobre la banquina y una bebé de un año murió

El siniestro se produjo en el kilómetro 167,5 de la Ruta Nacional 14, cuando un Peugeot 207 terminó dado vuelta sobre el costado de la calzada. Los padres de la menor resultaron heridos

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El Peugeot 207 terminó detenido
El Peugeot 207 terminó detenido sobre la banquina en la Ruta 14, bomberos y policías acudieron a la emergencia

El tránsito habitual en la Ruta Nacional 14 se vio interrumpido por un despiste y vuelco que terminó con la muerte de una beba de un año y medio. El siniestro ocurrió el domingo en el kilómetro 167,5 y se abrió una investigación para esclarecer cómo se produjo el accidente que involucró a una familia oriunda de Gualeguaychú.

El episodio se registró cerca de la ciudad de Colón, cuando un Peugeot 207 circulaba en dirección desde Concordia hacia Gualeguaychú. Por motivos que todavía analizan las autoridades, el conductor del vehículo, un joven de 22 años, perdió el control y el auto volcó sobre la banquina. Dentro del automóvil viajaban también la madre de la niña, de 21 años, y la pequeña, quienes quedaron atrapadas entre los restos del vehículo.

El trabajo de los bomberos voluntarios de San José resultó decisivo para asistir a las víctimas en los primeros instantes. Según informó el cuerpo de bomberos, la dotación especializada en rescate llegó rápidamente y comenzó tareas de estabilización y asistencia primaria mientras aguardaba la llegada de la ambulancia.

“Hay salidas que quedan marcadas en la piel mucho después de habernos sacado el equipo. Sin dudas, esta emergencia fue una de ellas”, expresaron desde la organización en un comunicado difundido tras el hecho. El ambiente en la escena era de tensión, con el personal enfocado en salvar vidas y asegurar el traslado de los heridos.

El accidente tuvo lugar cerca
El accidente tuvo lugar cerca de Colón, solo la familia viajaba en el automóvil

Los equipos médicos trasladaron a los padres de la menor para recibir atención. De acuerdo con lo consignado por el medio regional El Once, los profesionales diagnosticaron lesiones leves en el conductor, mientras que la joven de 21 años presentaba heridas de mayor consideración y debió ser derivada de urgencia a un centro asistencial.

Frente a la gravedad del episodio, la menor no logró sobrevivir al impacto del vuelco, lo que constituyó el desenlace más trágico de la jornada.

El equipo de salud trasladó
El equipo de salud trasladó a los padres heridos, la menor falleció a raíz del impacto del vuelco

El accidente solo involucró al Peugeot 207 y no hubo participación de otros vehículos, según precisaron desde el Puesto de Control Vial Mabragaña. Las tareas en la zona continuaron con la intervención de peritos accidentológicos, quienes analizaron el estado de la calzada y del automóvil, además de recabar datos sobre posibles factores externos que hayan influido en la pérdida de control. La investigación permanece en curso.

La labor de los bomberos voluntarios de San José, en conjunto con las fuerzas policiales y los equipos de salud, fue reconocida públicamente por parte de los propios rescatistas. “La prioridad es siempre la vida, la esperanza de que el próximo segundo sea el que marque la diferencia”, relataron desde la organización.

Corrientes: un bebé de cinco meses murió tras el vuelco de una camioneta

La Toyota SW4 volcada a
La Toyota SW4 volcada a la vera de la Ruta Nacional 14, en la provincia de Entre Ríos (Gentileza Portal Corrientes Mocoretá)

Un bebé de cinco meses murió el pasado viernes luego del vuelco de una camioneta en el kilómetro 361 de la Ruta Nacional 14, a inmediaciones del peaje Piedritas en Mocoretá, provincia de Corrientes.

El menor viajaba junto a sus padres, oriundos de Chajarí, Entre Ríos, cuando el vehículo (una Toyota SW4) perdió la estabilidad y salió de la carretera, volcando sobre la calzada. Los socorristas hallaron al bebé con signos vitales en el lugar y la trasladaron de urgencia al Hospital de Mocoretá, donde intentaron estabilizarla.

Pese a las maniobras de emergencia, el equipo confirmó su fallecimiento poco tiempo después. Por otro lado, sus padres -identificados extraoficialmente como integrantes de la familia Costich- recibieron primeros auxilios y luego fueron derivados al Hospital Samuel W. Robinson de Monte Caseros.

Portal Corrientes Mocoretá informó que la madre, de 20 años, ingresó en estado grave con múltiples traumatismos, lo que obligó a los médicos a mantenerla en estricta observación en la unidad de terapia intensiva. Se determinó que podría ser sometida a una intervención quirúrgica si su evolución lo permite. Por otro lado, el padre sigue hospitalizado, pero con lesiones menos graves.

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