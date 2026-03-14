Tragedia en Corrientes: un bebé de cinco meses murió tras el vuelco de una camioneta

La Toyota SW4 volcada a la vera de la Ruta Nacional 14, en la provincia de Entre Ríos (Gentileza Portal Corrientes Mocoretá)

Un bebé de cinco meses murió este viernes luego del vuelco de una camioneta en el kilómetro 361 de la Ruta Nacional 14, a inmediaciones del peaje Piedritas en Mocoretá, provincia de Corrientes.

El menor viajaba junto a sus padres, oriundos de Chajarí, Entre Ríos, cuando el vehículo (una Toyota SW4) perdió la estabilidad y salió de la carretera, volcando sobre la calzada. Los socorristas hallaron al bebé con signos vitales en el lugar y la trasladaron de urgencia al Hospital de Mocoretá, donde intentaron estabilizarla.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar en donde hallaron a la bebé con signos vitales pero falleció en el hospital de Mocoretá (Portal Corrientes Mocoretá)

Pese a las maniobras de emergencia, el equipo confirmó su fallecimiento poco tiempo después. Por otro lado, sus padres -identificados extraoficialmente como integrantes de la familia Costich- recibieron primeros auxilios y luego fueron derivados al Hospital Samuel W. Robinson de Monte Caseros.

El Hospital Samuel Robinson, en Monte Caseros, en donde los padres de la bebé fallecida están internados (Facebook)

Portal Corrientes Mocoretá informó que la madre, de 20 años, ingresó en estado grave con múltiples traumatismos, lo que obligó a los médicos a mantenerla en estricta observación en la unidad de terapia intensiva. Se determinó que podría ser sometida a una intervención quirúrgica si su evolución lo permite. Por otro lado, el padre sigue hospitalizado, pero con lesiones menos graves.

La investigación del accidente

Los investigadores analizan las causas del siniestro, que ocurrió alrededor de las 11:30, y establecieron que no se identificó la intervención de otros vehículos.

Voceros de la Fiscalía de Mocoretá señalaron al medio correntino que las cámaras del peaje Piedritas habrían permitido establecer que no participaron otros rodados en el vuelco.

El accidente ocurrió en el kilómetro 361 de la Ruta Nacional 14, cerca del peaje Las Piedritas, vecino a la localidad de Mocoretá (Captura Google Maps)

Peritos técnicos y agentes de la Policía de Corrientes y Gendarmería Nacional Argentina trabajaron en la escena, recolectando pruebas y coordinando las tareas de rescate con los Bomberos Voluntarios de Mocoretá y el personal sanitario.

Aunque el pavimento de la Ruta 14 en esa zona se encuentra en condiciones estables, las autoridades judiciales ordenaron peritajes a la unidad accidentada y evalúan si la pérdida de control pudo deberse a una maniobra brusca o una posible falla mecánica.

Un camionero alcoholizado se durmió, volcó y desparramó su carga en Corrientes

Un camión Scania de semirremolque volcó durante la madrugada de este viernes en Corrientes, en el cruce de avenida Maipú y Ruta Nacional 12. El siniestro, registrado a las 6.50, implicó un despliegue de emergencia debido a la pérdida de combustible del vehículo, que quedó dentro de una zanja al costado de la calzada.

El transporte, cargado con aguas saborizadas y botellas de gaseosas, se dirigía hacia el interior de la provincia cuando sucedió el accidente.

De acuerdo con medios locales, el conductor, de 35 años, viajaba solo y resultó ileso tras el vuelco. Personal de Bomberos Voluntarios y una dotación de la Policía de Corrientes acudieron rápidamente al lugar para atender el derrame de combustible y prevenir un posible incendio. Como parte del protocolo, se realizó un corte en el cableado del camión para evitar la generación de chispas, informó el medio local El Litoral. “Se hizo un corte de energía del camión para que no haya chispas”, detalló a Radio Sudamericana el comandante de Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello, quien lideró el operativo.

Durante el procedimiento, los equipos de emergencia trabajaron en el control de la pérdida de combustible y aseguraron el área. El conductor fue asistido en el lugar y luego trasladado para recibir atención médica.

Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado arrojó 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Según el informe preliminar, el chofer se habría dormido al volante, situación que lo llevó a perder el control del vehículo en una recta y terminar volcando.

Las botellas que transportaba el camión quedaron desparramadas en el sector del accidente. No se registró la intervención de otros vehículos en el hecho.