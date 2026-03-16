Sociedad

Presentación de un libro y homenaje al papa Francisco en un acto en la UCA

El martes 17 de marzo tendrá lugar este acto para celebrar los quince años de la creación del parea de Compromiso Social y Extensión de la universidad a instancias del entonces Arzobispo Jorge Bergoglio

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Este martes 17 de marzo
Este martes 17 de marzo la UCA conmemora la creación del área de Compromiso Social y Extensión a instancias del entonces Gran Canciller de la Universidad, Jorge Bergoglio, futuro papa Francisco (EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY)

Este martes 17 de marzo a las 17 hs, tendrá lugar en la Universidad Católica Argentina (UCA) la presentación del libro Una Universidad en salida. Celebrando 15 años del legado de Francisco.

El acto podrá ser seguido en forma virtual a través del canal de YouTube de la UCA.

El libro que publica la Universidad celebra los quince años de la creación de Compromiso Social y Extensión como área transversal de la UCA, expresión viva del llamado del Papa Francisco a construir una universidad abierta al encuentro, al servicio y al diálogo con la realidad.

El libro evoca el camino iniciado en febrero de 2010, cuando el entonces Gran Canciller, cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, impulsó la idea de una universidad “en salida”. A través de testimonios y experiencias, la obra muestra cómo, a lo largo de estos años, el compromiso social se fue consolidando como una dimensión esencial de la identidad institucional de la UCA. Esta Coordinación de Compromiso Social y Extensión tiene por objetivo aunar esfuerzos entre los distintos estamentos de la Universidad con el fin de mostrar que la “vocación académica también puede tener un resultado significativo en la vida social”, como indica la propia institución en su página web.

UCA - Presentación de libro
UCA - Presentación de libro y homenaje al papa Francisco

Del acto participarán, en calidad de expositores, monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Gran Canciller de la UCA; Silvia Bulla, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE); Andrew Furco, investigador en aprendizaje y servicio de la Universidad de Minnesota; Emilio Inzaurraga, director nacional de Cáritas; Chantal Jouannet Valderrama, directora de Enseñanza e Innovación y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y Javier García Moritán, director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE).

El encuentro propone un espacio de reflexión sobre el rol de la universidad en la formación integral de profesionales, en el marco de los desafíos de la educación para el siglo XXI, articulando saberes disciplinares, experiencias territoriales y prácticas pedagógicas innovadoras, e integrando la mirada de los diversos sectores de la sociedad.

El área de Compromiso Social y Extensión busca promover el espíritu de servicio al prójimo entre los estudiantes y por ello la institución se empeña en “la promoción y desarrollo de la justicia social y el crecimiento integral de la persona”, según señala la misma universidad. “A su vez esta experiencia permitirá a la comunidad universitaria dejarse interpelar como académicos por una realidad social diversa a la vivida cotidianamente”, dicen.

La función principal de la Universidad es la difusión de conocimiento, la investigación, la reflexión y la formación integral de los futuros profesionales, pero no por ello debe descuidar su función social a partir de la capacidad de dar respuesta a las demandas de la sociedad en materia de promoción y desarrollo humano, tendientes a una sociedad más equitativa y justa. Es por ello que Compromiso Social y Extensión actúa como una instancia generadora de proyectos que coordina el trabajo de las unidades académicas para evaluar y coordinar los proyectos y actividades de compromiso social que se generan desde la Universidad, articulando docencia e investigación.

Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco,
Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco, en su primera salida al balcon sobre la plaza de San Pedro, tras su elección como papa (REUTERS/Dylan Martinez)

Esta presentación en la UCA tiene lugar además en el mes en que se ha cumplido un nuevo aniversario del día en que, contra todo pronóstico, Jorge Mario Bergoglio fue electo Papa. Fue el 13 de marzo de 2013, hace 13 años, cuando el mundo escuchó atónito el nombre del nuevo Sumo Pontífice. Por primera vez, se elegía un Papa latinoamericano y jesuita.

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