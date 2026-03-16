Liberaron al hombre que le pegó con un fierro a un conductor luego de una discusión de tránsito en Castelar

El episodio se registró en Castelar

A casi dos meses del hecho, la Justicia dejó en libertad a Oscar Ricardo Maciel, el hombre de 46 años, que protagonizó junto a su hermano, Ceferino, una violenta de pelea de tránsito, de la que resultó herido Alejandro Vargas. El imputado le pegó con un fierro a la víctima.

La decisión de la jueza de Garantías Laura Mariel Pinto de modificar la carátula del expediente resultó determinante para el futuro procesal de Maciel. Inicialmente, acusado de homicidio simple en grado de tentativa, el imputado enfrentaba una posible condena privativa de libertad considerablemente superior. Sin embargo, la aparición de nuevos elementos de prueba y la evolución favorable de la víctima reorientaron el caso hacia una figura penal excarcelable.

Las fuentes de la investigación detallaron al portal Primer Plano Online que la incorporación de nuevas filmaciones y la constatación de que Vargas portaba un rifle de aire comprimido al momento del hecho influyeron en la reevaluación de los hechos. Además, los estudios médicos confirmaron una buena evolución en la salud del conductor agredido, lo que fue determinante para la recalificación del delito.

Este cambio permitió que Maciel recuperara la libertad bajo una serie de medidas restrictivas, puesto que se encontraba detenido desde el hecho.

El agresor cuando fue detenido junto a una oficial de la Policía Bonaerense frente a un banner de la Comisaría Morón 7ma. Castelar Norte

Así, la jueza impuso a Maciel la fijación de domicilio, la obligación de acudir al juzgado cuando sea convocado y la prohibición de mantener contacto, por cualquier medio, con la víctima y su entorno familiar. Estas mismas restricciones alcanzan a Ceferino Maciel, de 60 años, quien fue liberado poco después del incidente y enfrenta cargos por amenazas agravadas y daño.

La camioneta Fiat Fiorino, en la que ambos hermanos se trasladaban, permanece secuestrada en la comisaría 7ª de Castelar como parte de la investigación. Los Maciel son conocidos en la zona por ser responsables de la firma Hec-Mac cortinas metálicas, un comercio con sede en Hurlingham.

El episodio tuvo lugar a plena luz del día sobre la avenida Vergara (Juan Manuel de Rosas), poco después de que Vargas saliera de Acceso Oeste, con su camioneta Ford Ranger azul. A la altura de las calles Ventura Bustos y Farías Alem, la Fiorino de los Maciel realizó una maniobra que derivó en una discusión de tránsito y en insultos entre ambos conductores.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por las autoridades, ambos vehículos se detuvieron en un semáforo y sus conductores descendieron visiblemente alterados. La confrontación escaló rápidamente: Vargas golpeó el capot de la Fiorino, provocándole una abolladura, mientras que Ceferino Maciel utilizó una varilla de hierro para dañar la parte trasera de la Ranger. En ese contexto, ningún testigo pudo intervenir a tiempo y la disputa se tornó incontrolable.

La situación se agravó cuando Vargas extrajo de su camioneta un rifle de aire comprimido para enfrentar a Ceferino, quien blandía un hierro. En ese momento, Oscar Maciel intervino y, utilizando una llave cruz para aflojar tuercas de ruedas, asestó un golpe en la cabeza de Vargas, quien cayó inconsciente en el acto. La agresión fue tan severa que se temió por la vida de la víctima.

La víctima, un hombre de mediana edad sonríe levemente mientras posa para un retrato al aire libre con follaje verde y luz solar de fondo

Luego de lo sucedido, Alejandro Vargas fue trasladado de urgencia al sanatorio La Trinidad, en Ramos Mejía, donde permaneció internado durante cuatro días. El diagnóstico inicial reveló una fractura de cráneo a la altura de la nuca, con partículas óseas incrustadas en la duramadre, la membrana que protege el cerebro. El equipo médico optó por realizar una cirugía para extraer los fragmentos y evaluar la necesidad futura de una prótesis craneal.

La evolución clínica de Vargas ha sido positiva según los estudios recientes, aunque los especialistas no descartan una intervención adicional para reemplazar el hueso dañado por una prótesis. La gravedad de las lesiones fue uno de los elementos centrales en la causa, pero la mejoría de la víctima fue considerada por la jueza al momento de modificar la imputación.

En el transcurso de la investigación se conoció que Oscar Maciel no tenía antecedentes penales, mientras que Vargas sí presentaba una denuncia previa por un episodio similar ocurrido dos años atrás, cuando habría protagonizado otra disputa de tránsito, esa vez con un ciclista.

Y la investigación continúa bajo la supervisión de la fiscalía y el juzgado de garantías, mientras la comunidad de Castelar sigue atenta al desarrollo del caso, que puso en relieve la escalada de agresividad en las calles y la importancia de la intervención oportuna de las autoridades.