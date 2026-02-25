Quién es el hombre que fue atacado con un fierro en la cabeza en la discusión de tránsito de Castelar

El video de la brutal secuencia ocurrida en Castelar.

En medio de una ola de violencia urbana que comenzó con un albañil asesinado a golpes tras un choque en Berazategui, un hombre fue atacado con un fierro en la cabeza durante una discusión de tránsito en Castelar. Como consecuencia sufrió un hundimiento de cráneo.

Alejandro Darío Vargas, de 63 años, fue la víctima del violento episodio. Vecino de la misma ciudad donde ocurrió el hecho, fue atacado por dos hermanos, quienes quedaron imputados con cargos diferentes: uno por “intento de homicidio” y el otro por “amenazas agravadas por el empleo de arma y daño”.

La víctima tiene 63 años.

Despachante de aduana, el padre de familia se dedica a la gestión en comercio exterior. En su perfil profesional de LinkedIn indica que estudió en la Universidad de la Marina Mercante y que trabaja de manera independiente.

En las redes sociales muestra una vida familiar activa: fotos con su esposa -quien en el video del ataque se la ve desesperada increpando a los agresores-, con sus hijos, salidas y postales junto a sus perros. Fue uno de sus hijos quien lo asistió inmediatamente después del golpe en manos de Oscar Ricardo Maciel.

Al momento del episodio, la pareja se encontraba dentro de una camioneta Ford.

Según pudo saber este medio, la familia desarrolla su actividad en el rubro del comercio exterior a través de un estudio ubicado en Parque Leloir, en Ituzaingó.

“Somos Vargas Estudio COMEX, líderes en comercio internacional. Contamos con un equipo sumamente capacitado y especializado en importación, exportación y logística. Brindamos soluciones integrales para optimizar tus operaciones internacionales", indica la presentación del sitio web.

En sus redes sociales, Vargas comparte imágenes junto a su familia.

El caso

Todo se produjo en la colectora del Acceso Oeste, a la altura de la calle Juan Manuel de Rosas, en la localidad de Castelar, partido de Morón, donde dos ocupantes de una camioneta Fiat Fiorino descendieron del vehículo y comenzaron a increpar a Vargas, quien conducía una camioneta Ford Ranger.

El motivo, al parecer, fue un roce entre los dos vehículos.

Vargas junto a su esposa e hijos.

De acuerdo con los videos de la secuencia completa a los que accedió Infobae, durante el altercado, la víctima exhibió un rifle de aire comprimido y amenazó a los agresores.

En respuesta, los dos hombres lo atacaron físicamente, propinándole golpes y patadas, hasta que uno de ellos lo golpeó con la llave de cubo tipo “L”.

Uno de los videos filmados por un vecino muestra cómo uno de los agresores utilizó el elemento metálico como elemento de agresión, mientras varias personas intervenían para separar a los involucrados.

violenta discusion de transito en castelar

En otras de las escenas, filmadas desde el interior de un auto que pasaba al momento del hecho, se ve cómo la víctima saca el rifle en medio de la discusión hasta que fue golpeado en la cabeza. En el medio, se observa a una mujer romper en llanto mientras pide la asistencia de una ambulancia.

En otros videos, a los que también tuvo acceso este medio, se ve cómo después de que la víctima cayó inconsciente al piso, un grupo de vecinos arremetió contra uno de los agresores y lo golpeó varias veces mientras que estaba sobre el asfalto.

violenta discusion de transito en castelar

La víctima fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladada al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, donde permanece en terapia intensiva.

Los agresores, ambos empleados de la empresa Motic de Villa Martelli, llevaban uniformes identificatorios al momento de la pelea. Fueron detenidos por orden de la UFI Nº5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo.

Según indicaron fuentes de la causa a Infobae, ambos fueron imputados inicialmente por el delito de lesiones graves. La calificación final quedó sujeta a la evolución del paciente. Así, este martes fuentes oficiales dijeron a Infobae que la jueza de garantía del caso, Laura Pinto, avaló el pedido de detención del fiscal para el acusado imputado por la tentativa de homicidio, identificado como Oscar Ricardo Maciel.

violenta discusion de transito en castelar

“Se negó a declarar y, en principio, va a quedar alojado en una comisaría y después será trasladado a un penal, cuando salga la prisión preventiva”, ampliaron.

En tanto, las fuentes del caso consultadas por este medio explicaron que Ceferino Maciel, el hermano del detenido por el intento de homicidio, quedó imputado por el fiscal Oviedo por amenazas agravadas por empleo de arma y daño.