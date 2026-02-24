Crimen y Justicia

Salvaje pelea de tránsito en Castelar: todos los videos del ataque y los detalles del caso

Los dos agresores fueron detenidos. La víctima debió ser internada por el golpe. Qué espera el fiscal para terminar de definir la calificación

Así fue la violenta pelea en Castelar que terminó con una persona gravemente herida

Otra vez las calles del conurbano bonaerense fueron escenario de una violenta discusión de tránsito, en la que un hombre golpeó a otro con un fierro en la cabeza y lo desmayó. El agresor y su acompañante terminaron presos. La víctima, en tanto, debió ser llevada a un hospital por la gravedad de las heridas.

En esta oportunidad el hecho ocurrió en la colectora del Acceso Oeste, a la altura de la calle Juan Manuel de Rosas, en la localidad de Castelar, partido de Morón, donde los dos ocupantes de una camioneta Fiat Fiorino, descendieron del vehículo y comenzaron a increpar al conductor de una camioneta Ford Ranger, de 62 años, oriundo de Ituzaingó. El motivo, al parecer, fue un roce entre los dos vehículos.

Uno de los videos filmados por un testigo de la pelea en Castelar

De acuerdo con los videos de la secuencia completa a los que accedió Infobae, durante el altercado, el dueño de la Ford exhibió un rifle de aire comprimido y amenazó a los agresores.

En respuesta, los dos hombres lo atacaron físicamente, propinándole golpes y patadas, hasta que uno de ellos lo golpeó con el fierro. Uno de los videos filmado por un vecino muestra cómo uno de los agresores utilizó el elemento metálico como elemento de agresión, mientras varias personas intervenían para separar a los involucrados.

El momento en que un grupo de vecinos quiso linchar al agresor

En otras de las escenas, filmadas desde el interior de un auto que pasaba al momento del hecho, se ve cómo la víctima saca el rifle en medio de la discusión hasta que fue golpeado en la cabeza. En el medio, se observa a una mujer romper en llanto mientras pide la asistencia de una ambulancia.

En otros videos, a los que también tuvo acceso este medio, se ve cómo después de que la víctima cayó inconsciente al piso, un grupo de vecinos arremetió contra uno de los agresores y lo golpeó varias veces mientras que estaba sobre el asfalto.

La víctima fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladada al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, donde permanece en observación debido a la gravedad de las heridas, aunque por el momento se encuentra fuera de peligro.

Los agresores, ambos empleados de la empresa Motic de Villa Martelli, llevaban uniformes identificatorios al momento de la pelea. Fueron detenidos por orden de la UFI Nº05 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo.

Según indicaron fuentes de la causa a Infobae, ambos fueron imputados por el delito de lesiones graves. La calificación final -explicaron- está sujeta a la evolución del paciente, cuyas heridas son de gravedad.

En esta filmación se observa el momento en que varios transeúntes asisten a la víctima

Se espera que los agresores declaren esta tarde en la sede de la Fiscalía. Además, el fiscal Oviedo ordenó el secuestro tanto el rifle de aire comprimido con su funda, como el fierro usado para noquear al dueño de la Ford Ranger.

Trágica pelea en Berazategui

El enfrentamiento de Castelar ocurrió pocos días después de la trágica pelea de tránsito de Ranelagh, partido de Berazategui, donde un motoquero mató a golpes a un automovilista.

Todo ocurrió en la esquina de la calle Agote y 366, tras un choque entre un auto Chevrolet Corsa, manejado por un hombre de 51 años, y una moto, conducida por un joven de 25.

Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos comenzaron a discutir por el incidente de tránsito hasta que la situación de salió de control. Según se observa en la filmación del hecho, en un momento el dueño del auto tomó un palo, se dirigió hacia el motociclista y comenzó a golpearlo.

El joven, en ese momento, se defendió y logró repeler el ataque. Sin embargo, la pelea no terminó allí: de acuerdo con el video, el joven de 25 años abordó al dueño del Corsa y le golpeó en el piso dos veces, hasta matarlo.

En un segundo video, que trascendió luego del hecho, se llega a ver primero cómo el motoquero primero le dio un golpe cuando el automovilista todavía estaba a bordo de su vehículo. Luego, le pateó la puerta al Corsa. En el medio, se escuchan insultos entre los dos protagonistas.

El agresor fue identificado como Agustín Perrone, un ex luchar de Muay Thai, quien quedó detenido bajo la acusación de homicidio.

