Despertó del coma uno de los sobrevivientes del choque fatal en el que murieron dos jóvenes en Córdoba

Emiliano, uno de los cinco heridos, permanece bajo observación médica tras ser operado de ambas piernas

Emiliano, uno de los siete jóvenes involucrados en el accidente ocurrido en avenida Bulnes, en la ciudad de Córdoba, luego de que se confirmara que despertó del coma tras el choque que dejó dos víctimas fatales.

El siniestro vial sucedió en la madrugada del sábado 28 de febrero, cuando un Suzuki Fun en el que viajaban siete adolescentes impactó violentamente contra un árbol. Pía Barrientos, de 19 años, conducía el vehículo y falleció poco después del rescate. Francisco Bertello, de 17 años, también perdió la vida tras el choque. Los otros cinco ocupantes fueron derivados a diferentes centros médicos con heridas de diversa gravedad.

Emiliano permanece internado en el Sanatorio Parque. La información sobre su evolución fue dada a conocer por su amiga Abigail, quien expresó en declaraciones al noticiero del medio local: “Feliz porque es un progreso muy grande que haya despertado. Se encuentra bien, está estable. Lo operaron de ambas piernas, la cirugía salió bien y estamos tranquilos. Progresa muy bien”, afirmó la joven en diálogo con el medio cordobés El Doce.

La recuperación de Emiliano generó alivio en su entorno, que había transitado días de incertidumbre desde aquel sábado en que la noticia del accidente recorrió la ciudad. Según Abigail, los médicos redujeron la sedación en las últimas horas, con expectativas de que el joven recupere la conciencia plena en el corto plazo. “Es una alegría gigante que se haya despertado. Ya no le queda mucho de sedación así que hay que esperar entre 24 y 48 horas para que se despierte del todo”, agregó la amiga.

El Suzuki Fun quedó completamente destruido en avenida Bulnes tras el choque, personal de bomberos realizó un operativo de rescate en el lugar

Por el momento, Emiliano todavía no conoce con exactitud los detalles del accidente. El equipo médico indicó que aún mantiene restos de medicación en el organismo, lo que limita su lucidez y entendimiento de lo ocurrido. El entorno inmediato acompaña el proceso de recuperación y se mantiene a la espera de una evolución favorable en las próximas horas.

El accidente que involucró a los siete jóvenes ocurrió poco después de las 4:30, cuando el grupo se desplazaba por avenida Bulnes, en el barrio Pueyrredón. Según pudo averiguar Infobae, el vehículo perdió el control y terminó incrustándose contra un árbol. El impacto fue de tal magnitud que los bomberos debieron utilizar herramientas hidráulicas para liberar a los ocupantes atrapados en el habitáculo.

Las autoridades confirmaron que el operativo de rescate contó con la intervención de la Dirección Bomberos de Córdoba y la Policía Judicial, que realizaron los peritajes correspondientes para determinar las causas del siniestro.

En el interior del Suzuki Fun se hallaron botellas de alcohol, hecho que fue reportado por los efectivos policiales y que forma parte de la investigación para establecer si el consumo de bebidas y el exceso de velocidad influyeron en el desenlace. Por el momento, la secuencia completa de los hechos continúa bajo análisis de la Policía Judicial.

Pía Barrientos, de 19 años, y Francisco Bertello, de 17, las víctimas del siniestro

Pía Barrientos era oriunda de la zona de Yofre y había recibido el auto como regalo meses atrás. La joven, que había finalizado la secundaria en 2024, trabajaba en un espacio deportivo y gastronómico en Docta. El rescate permitió que saliera con vida del vehículo, aunque falleció pocos minutos después. Francisco Bertello, también vecino de Yofre, ocupaba el asiento del acompañante y fue despedido del auto durante el impacto. La comunidad educativa del Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa manifestó su pesar por el fallecimiento del exalumno, promocionado en 2025.

Los cinco sobrevivientes, entre ellos Emiliano, tienen entre 17 y 19 años y fueron trasladados a los hospitales San Roque y de Urgencias. Según testimonios recogidos por Infobae, dos de ellos permanecieron en estado crítico; una de las jóvenes atravesó cuatro intervenciones quirúrgicas en las primeras 48 horas. El estado de los heridos mantiene en vilo a familiares y allegados, que se mantienen a la espera de la evolución de cada uno.

La noche previa al accidente, el grupo había compartido una salida en un bar frente a la plaza de Yofre Norte. Luego, se dirigieron hacia la plaza del barrio General Paz. El trayecto, según narraron amigos y testigos, se interrumpió abruptamente en avenida Bulnes al 1400, donde ocurrió el impacto fatal.

En los días posteriores al siniestro, las redes sociales se llenaron de mensajes y muestras de acompañamiento para las familias de Pía Barrientos y Francisco Bertello. La conmoción se extendió en los círculos cercanos y en la ciudad. La investigación sigue abierta, mientras los hospitales continúan monitoreando la evolución de los cinco sobrevivientes, cuya recuperación todavía es incierta.