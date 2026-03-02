Sociedad

Quiénes eran los dos jóvenes de 19 y 17 años que murieron tras un brutal choque contra un árbol en Córdoba

Pía Barrientos conducía el vehículo regalado por su familia y Francisco Bertello iba de acompañante. El resto de los pasajeros, todos adolescentes, fueron hospitalizados con heridas de diversa gravedad

Pía Barrientos, de 19 años,
Pía Barrientos, de 19 años, y Francisco Bertello, de 17 (El Doce)

La madrugada del sábado, una tragedia sacudió a la ciudad de Córdoba, cuando se conoció la noticia de que siete jóvenes viajaban en un auto por la avenida Bulnes, en barrio Pueyrredón, terminaron en un brutal choque contra un árbol. Según trascendió, todo ocurrió cuando el vehículo perdió el control y se estrelló. El impacto dejó dos víctimas fatales: Pía Barrientos, de 19 años, y Francisco Bertello, de 17. Los cinco ocupantes restantes resultaron heridos, dos de ellos en estado crítico.

Según informó el medio local El Doce, Pía era la conductora del Suzuki Fun que protagonizó el siniestro. Hija de comerciantes de la zona de Yofre, había recibido el auto como regalo hacía pocos meses. Recién egresada en 2024, trabajaba en un espacio deportivo y gastronómico en Docta. El mismo medio señaló que la joven fue rescatada del vehículo con vida, pero falleció minutos después.

En el asiento del acompañante viajaba Francisco Bertello, también vecino de la zona de Yofre. Su paso reciente por el Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa, en Yofre Norte, quedó marcado en la memoria de la institución que publicó en redes sociales. “La comunidad educativa acompaña con profundo dolor a la familia de nuestro ex alumno, de la Promoción 2025, ante su fallecimiento. Elevamos una oración por su eterno descanso”, expresó el colegio en un comunicado.

El Suzuki Fun quedó completamente
El Suzuki Fun quedó completamente destruido en avenida Bulnes tras el choque, personal de bomberos realizó un operativo de rescate en el lugar

Los otros cinco jóvenes, todos de entre 17 y 19 años, fueron trasladados a los hospitales San Roque y de Urgencias, donde permanecen internados. Dos de ellos luchan por su vida, según relató Agustina, amiga de las víctimas. Una de las chicas debió atravesar cuatro intervenciones quirúrgicas en solo dos días, mientras que otro joven permanece en estado delicado.

La noche previa al accidente, el grupo se había reunido en un bar frente a la plaza del barrio Yofre Norte. Desde allí, partieron alrededor de las 4:30 en dirección a la plaza del barrio General Paz, ubicada frente a un hipermercado. El trayecto, que parecía rutinario, se vio interrumpido abruptamente en la avenida Bulnes al 1400, donde ocurrió el impacto que terminó con el trágico desenlace final. Agustina, testigo presencial de los momentos previos, compartió un recuerdo conmovedor: “Estuve con los chicos, hablé con ellos y los saludé. Fran (Bertello) parecía que se estaba despidiendo… me abrazaba, me dio un beso y me dijo ‘te amo mucho, Agus’”, declaró la joven en un testimonio a medios locales. Relató también que la invitaron a subir al auto, pero ella rechazó la invitación: “Algo me decía que no tenía que ir”.

Los efectivos debieron emplear herramientas hidráulicas y cortar la carrocería para liberar a los ocupantes atrapados en el habitáculo. El accidente dejó el auto incrustado contra el árbol y causó un desprendimiento del tubo de GNC.

El auto con siete ocupantes
El auto con siete ocupantes chocó contra un árbol y dejó dos muertos y cinco heridos

El operativo de rescate representó un desafío para el personal de la Dirección Bomberos de Córdoba. La Policía Judicial intervino en el lugar para llevar adelante peritajes y determinar las causas del siniestro. En el interior del Suzuki Fun se hallaron botellas de alcohol. Las autoridades presumen que el vehículo circulaba a alta velocidad al momento del impacto, aunque la secuencia exacta de los hechos permanece bajo investigación.

Familiares, amigos y conocidos de Pía Barrientos y Francisco Bertello expresaron su dolor y acompañamiento a las familias a través de redes sociales y mensajes públicos. El ambiente de tristeza y conmoción se extendió por la ciudad y especialmente en los círculos más cercanos a los jóvenes.

Las circunstancias que llevaron a la conductora a perder el control del automóvil permanecen bajo investigación. Mientras tanto, los hospitales permanecen atentos a la evolución de los cinco sobrevivientes, cuya recuperación continúa siendo una incógnita.

