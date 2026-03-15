Sociedad

Descubrieron un cráneo en una playa de Berisso y los especialistas trabajan en identificar los restos

El hallazgo de un cráneo en la playa de la Isla Paulino motivó la intervención de la Policía Científica y el inicio de una investigación para determinar la antigüedad y la identidad de los restos

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Restos encontrados en Berisso
Restos encontrados en Berisso

Durante el jueves a la tarde, vecinos de la Isla Paulino en Berisso alertaron a las autoridades sobre una irregularidad. En la zona de la playa, encontraron un cráneo humano y comenzaron investigaciones policiales.

Los restos óseos estaban ubicados en la arena y tras el descubrimiento, se originó un operativo de fuerzas de seguridad en el área, de acuerdo con la información difundida por Info Berisso.

Especialistas de la Policía Científica evaluaron los restos encontrados en el sitio, señalando que se trata de un cráneo “viejo” expuesto recientemente en la superficie. El objetivo principal del peritaje consiste en establecer la antigüedad y la identidad del fragmento óseo, según los análisis iniciales comunicados por los expertos.

El procedimiento incluyó el traslado del cráneo para la realización de estudios forenses, en tanto que las diligencias continúan bajo la órbita de las autoridades locales para esclarecer las circunstancias del descubrimiento.

Los especialistas enfrentan diversos desafíos en el análisis de restos hallados en ambientes abiertos. Factores como la humedad, la acción de animales y la acidez del suelo aceleran la degradación y dispersión de los huesos, lo que complica el reconocimiento y la reconstrucción de los restos. El intervalo post mortem en muchos casos resulta incierto y requiere de técnicas avanzadas, como el estudio de la tafonomía forense, para su estimación precisa.

Playa de Isla Paulino en
Playa de Isla Paulino en Berisso

La obtención de perfiles genéticos enfrenta obstáculos adicionales, ya que el ADN puede encontrarse muy degradado. Por esa razón, los laboratorios priorizan el análisis de huesos con mayor densidad o dientes, en busca de material genético que permita comparar con bases de datos de personas desaparecidas. En ausencia de denuncias o registros familiares, la identificación se vuelve mucho más compleja, según el Análisis Antropológico de UNLP.

Encuentran restos óseos en Formosa

El hallazgo en Berisso se suma a otros episodios recientes que involucran la aparición de restos humanos. El jueves por la tarde, un grupo de jóvenes descubrieron restos óseos en la ciudad de Clorinda, Formosa. Sucedió en una zona descampada ubicada a, aproximadamente, 800 metros de la Ruta Nacional 11. El procedimiento se activó alrededor de las 17hs, cuando la Policía llegó a la zona.

Por la gravedad del hallazgo, los peritos realizaron investigaciones exhaustivas, confirmando el cadáver. Encontraron un cráneo antiguo, un maxilar, un fémur y una vértebra. Durante los operativos, también se encontraron elementos que podrían estar vinculados con el caso: una remera de fútbol, un par de ojotas y varias botellas de alcohol. Todos los elementos fueron secuestrados para poder analizarlos.

Otro hecho ocurrido en Berisso

El lunes por la madrugada, una ambulancia que transportaba un cadáver fue robada en la ciudad de Berisso. El vehículo, encargado de trasladar a una persona fallecida hasta una funeraria en avenida Montevideo al 2600, fue abandonado por los delincuentes a pocas cuadras, tras advertir la presencia del cuerpo en la parte trasera.

Robo a una ambulancia que
Robo a una ambulancia que trasladaba un cadáver en Berisso

El hallazgo del vehículo ocurrió minutos después del robo, en la zona de calle 34, todavía con el cuerpo en el ataúd y sin daños ni faltantes. La explicación principal apunta a que los responsables decidieron huir al descubrir el contenido del traslado.

Daniel Flammini, responsable de la funeraria, declaró al medio local 0221 que “el cuerpo estaba bien”. Tras comprobar que ni la ambulancia ni los elementos a bordo habían sufrido daños, la denuncia formal fue descartada.

El hecho generó especulaciones en redes sociales sobre el motivo del robo. Durante los días siguientes al hecho circularon varias hipótesis que incluían bromas internas y disputas laborales. Sin embargo, Flammni desmintió todas las acusaciones y las calificó como un “delirio”.

Remarcó: “No solamente robaron una camioneta, esto afecta también a tienen un dolor grande por el fallecimiento de un familiar”.

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