La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos (Badajoz) corresponden a Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas.

Así, se ha corroborado que los restos óseos encontrados son humanos y, tal y como se esperaba, según las hipótesis manejadas por el equipo de investigación, se ha confirmado mediante análisis biológicos que pertenecen a Cadenas, que desapareció en 2017.

La investigación, desarrollada por Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.