Sociedad

Murió una adolescente de 17 años tras accidentarse con una UTV dentro de un barrio privado en Córdoba

Fue atendida por médicos del predio y luego trasladada al hospital de Río Cuarto, donde se confirmó su fallecimiento

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Las causas del accidente con
Las causas del accidente con el vehículo UTV en Córdoba están bajo investigación, según confirmó la Policía provincial

El vuelco de un vehículo tipo UTV dentro de una propiedad privada de Río de los Sauces, una ciudad de la provincia de Córdoba, resultó en una tragedia este sábado, cuando una adolescente de 17 años murió tras el accidente.

El hecho se registró durante la mañana, en una zona ubicada sobre la calle 15 dentro de un barrio privado de esa localidad, y movilizó rápidamente a los efectivos policiales y servicios de emergencia, según la información confirmada por la Policía de Córdoba.

El vehículo involucrado se encontraba circulando dentro del predio privado, donde, por causas que aún se investigan, se produjo el vuelco. Tras el siniestro, la conductora, una menor de edad, requirió asistencia inmediata.

Los primeros auxilios se realizaron en el dispensario local, donde los profesionales médicos constataron la gravedad de su estado. Posteriormente, el equipo sanitario dispuso el traslado urgente al hospital de la ciudad de Río Cuarto —otra ciudad cordobesa ubicada a pocos kilómetros de donde ocurrió el accidente—, donde finalmente los facultativos confirmaron su fallecimiento.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, que permanece a la espera de los resultados de las pericias para conocer las causas precisas del accidente. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la identidad de la víctima.

Una influencer sufrió un grave choque con una UTV en Villa Gesell

Rastelli Mella resultó con traumatismo
Rastelli Mella resultó con traumatismo craneal y zona lumbar comprometida tras chocar su UTV contra cuatriciclos en la Costa Atlántica

Florencia Rastelli Mella, de 33 años, emprendedora e influencer, fue internada en estado grave tras protagonizar un accidente con una UTV en Villa Gesell, en febrero pasado. En las redes sociales de su emprendimiento de fragancias, Paque y coco, se publicó recientemente el mensaje: “Recen por mí”.

La mujer, madre de dos hijos y que este verano inauguró sucursales en la costa atlántica, sufrió un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento y lesiones en la zona lumbar luego de impactar contra cuatriciclos.

Durante el accidente, Rastelli Mella se encontraba acompañada por una amiga de 27 años, ambas a bordo del mismo vehículo en el área del Camping Pucará. Las dos habían arribado a la ciudad balnearia desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego se supo que se encontraba en la Costa Atlántica por cuestiones de trabajo. El impacto la dejó atrapada bajo el vehículo, lo que motivó la rápida intervención médica.

Luego del choque, una ambulancia municipal arribó rápidamente al lugar con personal médico y de enfermería. Tras las primeras evaluaciones y la aplicación de primeros auxilios, trasladaron a ambas mujeres a un centro de salud en Mar de Ajó.

La acompañante de Rastelli Mella sufrió heridas de menor gravedad, con diagnóstico de politraumatismos.

Las dos pacientes fueron derivadas a Mar de Ajó, donde se les realizaron estudios tomográficos para precisar el diagnóstico y definir el tratamiento.

Allí se diagnosticó que la influencer tenía la zona lumbar comprometida, por lo que fue trasladada a la Clínica Pueyrredón en Mar del Plata, donde permanece en terapia intensiva bajo pronóstico reservado.

Desde la Secretaría de Salud de Villa Gesell comunicaron que ninguna de las dos mujeres necesitó intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante la atención, y aseguraron que continuarán monitoreando su evolución médica y garantizando la atención necesaria.

A principios de marzo, la influencer habló por primera vez tras el accidente. “Por ahora, solo decirles que tuve un accidente y que hace 18 días estoy dando una lucha grande”, escribió en un comunicado que compartió a través de sus redes sociales.

El mensaje, difundido a través de Instagram, incluyó un pedido a sus seguidoras: “Que prendan una velita por mí y por todos los que me están cuidando”. Con estas palabras, la abogada y emprendedora buscó llevar tranquilidad y agradecer el apoyo recibido durante su internación.

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