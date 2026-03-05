Sociedad

Habló la influencer que sufrió un accidente con un UTV en Villa Gesell: “Estoy dando una lucha grande”

Florencia Rastelli Mella compartió un mensaje desde la clínica donde permanece internada. Relató la magnitud del incidente que sufrió durante un viaje para promocionar su emprendimiento en la Costa Altántica

Florencia Rastelli Mella, de 33
Florencia Rastelli Mella, de 33 años, permanece internada en una clínica de Mar del Plata tras el vuelco del UTV en Villa Gesell

La influencer platense Florencia Rastelli Mella reapareció en redes sociales con un mensaje dirigido a su comunidad luego de un grave accidente con un UTV en Villa Gesell que la dejó hospitalizada y bajo cuidados intensivos. La empresaria y madre de dos hijos publicó una historia en la cuenta oficial de su emprendimiento donde reconoció: “Estoy dando una lucha grande”.

Por ahora, solo decirles que tuve un accidente en Pinamar y que hace 18 días estoy dando una lucha grande”, compartió Rastelli en una de sus primeras comunicaciones públicas desde el siniestro.

El mensaje, difundido a través de Instagram, incluyó un pedido a sus seguidoras: “Que prendan una velita por mí y por todos los que me están cuidando”. Con estas palabras, la abogada y emprendedora buscó llevar tranquilidad y agradecer el apoyo recibido durante su internación.

Florencia Rastelli Mella, de 33 años, se encontraba en la Costa Atlántica por cuestiones laborales cuando se produjo el accidente. El impacto la dejó atrapada bajo el vehículo y motivó una rápida intervención médica.

El mensaje que compartió Florencie
El mensaje que compartió Florencie en las redes sociales de su emprendimiento

Quién es Florencia Rastelli Mella

Florencia Rastelli Mella nació en Olivos, pero desarrolló su carrera profesional y comercial en La Plata, donde reside actualmente. Egresada de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), se desempeña como abogada y es reconocida por liderar desde hace ocho años el emprendimiento Paque & Cocö Home Essences.

Esta marca, especializada en fragancias para el hogar, sumó en los últimos años una amplia comunidad virtual, alcanzando presencia en distintos puntos del país con 12 franquicias y locales en ciudades balnearias como Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Costa Esmeralda y Pinamar.

La empresaria combina su faceta profesional con la maternidad. Está casada y es madre de dos hijos, quienes aparecen frecuentemente en sus publicaciones digitales, junto con referencias a sus pasiones, como el esquí. La actividad en redes sociales de Rastelli se consolidó gracias a la interacción cotidiana con su audiencia y la promoción de su negocio, logrando un fuerte lazo con clientas y seguidoras.

Previo al accidente, la influencer había compartido la alegría por la apertura de nuevos locales en la costa atlántica y el acompañamiento del público a su propuesta comercial. El mensaje que anunció su hospitalización y la solicitud de oraciones sorprendió a quienes acostumbran seguir su día a día a través de Instagram.

Cómo fue el accidente

La empresaria resultó con traumatismo
La empresaria resultó con traumatismo de cráneo, fracturas vertebrales y lesiones pulmonares

El accidente ocurrió el sábado 14 de febrero en un sector concurrido de Villa Gesell, mientras Florencia Rastelli recorría la zona junto a una amiga de 27 años, ambas procedentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las dos viajaban en un UTV cuando, por causas que se investigan, el vehículo volcó sin intervención de terceros. El impacto provocó que la influencer saliera despedida y quedara atrapada debajo del rodado.

Una ambulancia municipal arribó rápidamente al lugar y trasladó a las víctimas a un hospital local. Al día siguiente, tras evaluar la gravedad de las lesiones, la paciente fue derivada de urgencia a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva.

Los reportes médicos iniciales señalaron traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo de columna y ausencia de sensibilidad en los miembros inferiores.

Previo al accidente, Rastelli había
Previo al accidente, Rastelli había celebrado en redes sociales la apertura de nuevos locales de su marca en balnearios bonaerenses

Los estudios posteriores precisaron fracturas en las apófisis espinosas de las vértebras C4, C6 y C7, lesiones en la lámina y carilla articular de C5, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en D12 con compresión y estrechamiento del canal medular.

La Secretaría de Salud de Villa Gesell comunicó que ninguna de las pacientes necesitó intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante la atención inicial y confirmó el monitoreo continuo de la evolución de ambas.

El entorno de Rastelli recurrió a las redes sociales para solicitar acompañamiento y oraciones, movilizando a miles de personas que manifestaron su apoyo en mensajes y comentarios.

En uno de los mensajes compartidos en redes, la influencer expresó: “Falta menos. Las quiero mucho. Flor”, una frase que fue replicada por su comunidad y clientes. La recuperación de Florencia Rastelli Mella se sigue de cerca, mientras la empresaria continúa internada y su estado de salud muestra una evolución paulatina.

A un año de las

"Mintió reiteradamente": por qué no

Cayó el segundo sospechoso del

Un hombre atropelló a su

Franco Colapinto saldrá a pista

Carlos Perciavalle subasta la ropa

Portugal homenajea a António Lobo

