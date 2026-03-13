Un camionero se durmió, volcó y desparramó su carga en Corrientes: tenía 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre

El conductor del camión volcado en la Ruta Nacional 12 arrojó 1,91 gramos de alcohol en sangre durante el test de alcoholemia

Un camión Scania de semirremolque volcó durante la madrugada de este viernes en Corrientes, en el cruce de avenida Maipú y Ruta Nacional 12. El siniestro, registrado a las 6.50, implicó un despliegue de emergencia debido a la pérdida de combustible del vehículo, que quedó dentro de una zanja al costado de la calzada.

El transporte, cargado con aguas saborizadas y botellas de gaseosas, se dirigía hacia el interior de la provincia cuando sucedió el accidente.

De acuerdo con medios locales, el conductor, de 35 años, viajaba solo y resultó ileso tras el vuelco. Personal de Bomberos Voluntarios y una dotación de la Policía de Corrientes acudieron rápidamente al lugar para atender el derrame de combustible y prevenir un posible incendio. Como parte del protocolo, se realizó un corte en el cableado del camión para evitar la generación de chispas, informó el medio local El Litoral.

“Se hizo un corte de energía del camión para que no haya chispas”, detalló a Radio Sudamericana el comandante de Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello, quien lideró el operativo.

Durante el procedimiento, los equipos de emergencia trabajaron en el control de la pérdida de combustible y aseguraron el área. El conductor fue asistido en el lugar y luego trasladado para recibir atención médica. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado arrojó 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Según el informe preliminar, el chofer se habría dormido al volante, situación que lo llevó a perder el control del vehículo en una recta y terminar volcando.

Las botellas que transportaba el camión quedaron desparramadas en el sector del accidente. No se registró la intervención de otros vehículos en el hecho. Personal de tránsito organizó la circulación vehicular en la zona y la recomendación para quienes circulan por el área es hacerlo con precaución.

Un joven de 25 años murió tras chocar de frente con un camión cerealero

Un choque frontal en la Circunvalación Oeste de Santa Fe dejó un joven fallecido y dos personas heridas, incluyendo un camionero

Un grave accidente vial ocurrió en la Circunvalación Oeste, en el sector occidental de la ciudad de Santa Fe, donde se produjo un choque frontal entre un camión cargado con cereales y un automóvil particular. Como consecuencia del impacto, el conductor del auto falleció en el lugar, mientras que su acompañante, su esposa, y el chofer del camión resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

De acuerdo con información brindada a Infobae por fuentes policiales, el hecho sucedió cerca de la 1.30, a la altura de la bomba 5 del relleno sanitario situado en las afueras de la capital provincial, en la mano con sentido desde Recreo hacia Santa Fe.

El automóvil, en el que viajaban Emiliano Joaquín Castillo (25) y Jessica Georgina Lanteri Torres (23), colisionó de frente con el camión cerealero por motivos que aún se investigan.

Al llegar al sitio del accidente, efectivos de la Comisaría 5a de Santa Fe constataron que el camión había perdido su acoplado, el cual terminó volcado, y que el Chevrolet Agile gris también se encontraba volcado a un costado de la ruta.

Uno de los médicos que llegó en ambulancia certificó la muerte de Castillo en el lugar, mientras que su acompañante y el chofer del camión fueron derivados al hospital José María Cullen con politraumatismos de diversa consideración.

Como medida preventiva, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) comunicó a través de sus redes sociales la implementación de cortes intermitentes y reducción de calzada en la Circunvalación Oeste, a la altura de la planta recicladora de residuos y en dirección sur. “Respetar indicaciones de la Guardia provincial, y de ser posible, evitar la zona”, indicaron en su comunicado.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Lucila Nuzzo, de la Unidad Regional I, quien ordenó la realización de un control de alcoholemia al conductor del camión y las pericias accidentológicas correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.