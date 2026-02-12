Accidente fatal en Santa Fe: un joven de 25 años murió tras chocar de frente con un camión cerealero

Choque fatal entre un camión y un auto en Santa Fe

Un trágico accidente de tránsito se registró este jueves a la madrugada en la Circunvalación Oeste, al oeste de la ciudad de Santa Fe, donde un camión cerealero y un auto particular chocaron de frente. Producto de la colisión, el conductor del segundo vehículo murió en el acto, mientras que su mujer, quien viajaba en el asiento del acompañante, y el chofer del rodado de carga fueron hospitalizados.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el siniestro ocurrió cerca de la 1.30, a la altura de la bomba 5 del relleno sanitario que se encuentra en las afueras de la capital provincial, en la mano que va de Recreo hacia Santa Fe.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el vehículo de menor porte, donde viajaban Emiliano Joaquín Castillo (25) y Jessica Georgina Lanteri Torres (23), impactó de frente contra el rodado que transportaba cereales.

Así quedó el Chevrolet Agile en el que viajaban la víctima fatal y su pareja. (Seguridad Santa Fe)

Al arribar al lugar del hecho, personal de la Comisaría 5a de Santa Fe constató la presencia del camión con su acoplado desprendido y volcado, y un Chevrolet Agile color gris que también había volcado y quedó a un costado de la ruta.

Uno de los médicos que arribó en ambulancia al lugar del siniestro constató que Castillo había fallecido, mientras que su acompañante y el chofer del camión fueron derivados al hospital José María Cullen con diversos politraumatismos.

A modo preventivo, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) comunicaron a través de sus redes sociales la realización de cortes intermitentes y calzada reducida sobre Circunvalación Oeste, a la altura de la planta recicladora de residuos y en dirección hacia el sur. “Respetar indicaciones de la Guardia provincial, y de ser posible, evitar la zona”, señala el comunicado de la entidad.

La investigación quedó en manos de la fiscal María Lucila Nuzzo, de la Unidad Regional I, quien dispuso la realización de un test de alcholemia al chofer del camión involucrado en el trágico accidente, además de las pericias accidentológicas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Otro violento choque frontal en Santa Fe: murieron dos mujeres

Un trágico siniestro vial se registró este martes por la mañana en la ruta provincial 90, entre las localidades de Alcorta y Carreras, a unos 100 kilómetros al sur de Rosario. El hecho involucró a una Toyota Hilux, conducida por un hombre oriundo de Rufino, y un Fiat Cronos en el que viajaban tres personas provenientes de Arroyo Seco.

El impacto, que ocurrió a la altura del kilómetro 91, según indicó la APSV a través de su cuenta oficial de X. El siniestro provocó la muerte de dos mujeres que viajaban como acompañantes en el Cronos. El conductor de ese vehículo resultó con lesiones leves, sin riesgo de vida.

Autoridades de seguridad vial y Bomberos Voluntarios de Alcorta participaron en las tareas de rescate e investigación tras el accidente en Santa Fe

Por su parte, la mujer que manejaba la Hilux tampoco sufrió heridas de gravedad, aunque fue trasladada preventivamente al Samco de Alcorta. De acuerdo a fuentes oficiales, los dos heridos permanecen fuera de peligro a pesar de los traumatismos generados.

La escena del accidente obligó al corte total de la ruta en la rotonda de Melincué y en la intersección con la Ruta 178. Bomberos Voluntarios de Alcorta, peritos de la Fiscalía y personal policial trabajaron en el lugar, mientras la Guardia Provincial realizó desvíos en los cruces de las rutas provinciales 90 y 93, y en la 90 y 178, para ordenar el tránsito y permitir las tareas de rescate e investigación.

Testigos que circularon durante la mañana señalaron la presencia de neblina en algunos sectores de la zona, aunque las causas del choque no fueron precisadas por las autoridades, que aún se encontraban trabajando para determinar las circunstancias exactas.