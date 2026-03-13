Sociedad

Registraron casos autóctonos de chikungunya en Santiago del Estero

Pese a los positivos por el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, las autoridades informaron que la provincia no reporta diagnósticos de dengue

el virus de chikungunya se transmite por el mosquito Aedes aegypti

Las autoridades sanitarias Santiago del Estero reportaron tres casos autóctonos de chikungunya en la capital provincial.

El Ministerio de Salud provincial confirmó la detección tras los análisis realizados por el Centro de Estudios de Alta Complejidad y Medicina Molecular (CEAMM), e informó que los pacientes afectados no registran antecedentes de viaje. Esta situación refuerza la preocupación de las autoridades ante la expansión regional de la enfermedad.

La circulación del virus chikungunya en la región se evidencia por los más de 120 casos confirmados en la provincia de Salta y la presencia de casos tanto en provincias limítrofes como Jujuy y Tucumán, como en países vecinos, entre ellos Bolivia, Paraguay y Brasil. En el caso de Santiago del Estero, la investigación epidemiológica busca determinar el origen del contagio y establecer eventuales vínculos entre los positivos detectados.

La confirmación local de chikungunya ocurre en un periodo donde, según el Ministerio de Salud, no se registra circulación de dengue en la provincia. Este dato marca un contraste con el escenario epidemiológico de otras regiones del norte argentino, donde ambos virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti han generado preocupación en los sistemas sanitarios.

Según informó el portal del Diario Panorama, al conocerse los resultados positivos, los equipos de la Dirección de Vectores, junto a personal de Atención Primaria de la Salud (APS) y la Dirección de Epidemiología, pusieron en marcha los protocolos de control de foco. Se realizaron operativos de bloqueo y vigilancia en la zona afectada, con recorridos casa por casa para identificar personas con síntomas febriles y eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor.

La fumigación también es otra forma de combatir los mosquitos

Hasta el momento, el Ministerio de Salud informó que “no se registraron nuevos casos sintomáticos vinculados a los pacientes confirmados”. De este modo, la vigilancia activa y las tareas de rastreo continúan siendo las principales herramientas para frenar la transmisión local y evitar la propagación del brote en la ciudad y zonas aledañas.

El chikungunya es una enfermedad viral cuyo principal síntoma es la fiebre alta acompañada de dolor articular intenso, lo que puede limitar la movilidad de quienes la padecen. Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupciones cutáneas.

A diferencia del dengue, el chikungunya rara vez produce complicaciones hemorrágicas, pero puede provocar deshidratación y agravar patologías crónicas, en particular en personas mayores, niños pequeños o pacientes con comorbilidades.

El ministerio de Salud provincial aseguró que se trata de personas que no viajaron a lugares con circulación

El dolor articular derivado de la enfermedad puede persistir durante semanas e, incluso, meses en algunos casos, afectando la calidad de vida de los pacientes. Por ello, las autoridades sanitarias recomendaron a la población consultar de inmediato ante la aparición de fiebre mayor a 38℃ acompañada de dolor corporal o articular intenso. Insistieron en la importancia de no automedicarse y acudir a un centro de salud ante cualquier síntoma compatible.

De acuerdo con las recomendaciones, la forma de combatir la propagación es eliminando los criaderos de mosquitos. Por esto mismo, la principal estrategia de control sigue siendo la reducción de recipientes con agua estancada, tanto en interiores como en exteriores de las viviendas, pues allí se desarrollan las larvas del Aedes aegypti. Mantener patios limpios, desmalezados, limpiar canaletas y desagües, así como usar repelente de manera regular, son otros recomendadas por la cartera sanitaria para evitar la proliferación del vector.

El chikungunya puede afectar especialmente a poblaciones vulnerables, como niños menores de un año, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas preexistentes.

La vigilancia activa y el monitoreo permanente seguirán hasta tanto se descarte la circulación activa del virus en la provincia. Las autoridades insisten en que la colaboración de la comunidad es indispensable para evitar nuevos casos y proteger la salud pública frente al avance regional del chikungunya.

