Brote de chikungunya en Jujuy: confirman en primer caso del virus

El virus chikungunya es una infección vírica transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus (Fuente: World Mosquito Program)

Las enfermedad viral conocida como chikungunya sigue creciendo y esta semana se confirmó el primer caso en Jujuy. Según las investigaciones epidemiológica, el virus fue diagnosticado a una persona de 80 años.

La Dirección Provincial de Epidemiología informó que los síntomas de la persona afectada comenzaron el 6 de marzo. Presentó dolor en las articulaciones, dolor muscular y dolor abdominal.

El Ministerio de Salud de la provincia detectó el virus en la localidad de Aguas Calientes. La persona de 80 años está clínicamente estable aunque sigue en vigilancia sanitaria y epidemiológica, bajo tratamiento ambulatorio.

En el marco de los resultados positivos de chikungunya, una persona de 73 años que reside en el mismo hogar tuvo que ser monitoreada en caso de presentar síntomas.

La transmisión comienza cuando una hembra de Aedes aegypti o Aedes albopictus pica a una persona infectada y luego a una persona sana. El contagio entre humanos no sucede por contacto directo sino a través de la picadura.

Tras los posibles contagios, los equipos sanitarios de Atención Primaria de Salud comenzaron un operativo en el área donde desde el paciente. De esta manera, hicieron un control de cuatro manzanas e inspeccionaron doce viviendas.

Algunas de las tareas para la detección temprana del mosquito fueron: fumigación intradomiciliaria, búsqueda activa de personas con síntomas, seguimiento clínico de contactos y refuerzo del control focal con eliminación de recipientes que acumulen agua.

“El mosquito puede completar su ciclo de vida, desde el huevo hasta el adulto, en 7 a 10 días; los mosquitos adultos generalmente viven de 4 a 6 semanas”, indicó la OPS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó: “Los mosquitos pican principalmente de día y depositan huevos en los recipientes y cavidades donde hay agua estancada”.

El reporte de un paciente mayor generó acciones coordinadas entre equipos de salud para rastrear posibles contagios - crédito VisualesIa

Se registraron 150 casos de chikungunya en Salta

El norte de Salta encabeza la lista de regiones con más casos de chikungunya, según datos difundidos por el Ministerio de Salud de la provincia. Salvador Mazza aparece como el municipio más afectado

Federico Mangione, el ministro de Salud Pública de Salta confirmó el aumento de casos en la provincia. “Yo lo advertí hace varios días atrás. Dije que esperemos después del Carnaval qué íbamos a tener, y dicho y hecho: terminó el Carnaval y ya tenemos más de 150 personas”, explicó.

Además, señaló que el principal problema es la falta de prevención: “Conciencia social le estoy pidiendo a la gente. Está bien que nos divirtamos, pero nadie se está cuidando”.

El operativo binacional entre Salta y Tarija incluyó acciones como inspección en sectores críticos, mapeo de criaderos, aplicación de insecticidas y capacitaciones. La jefa de Epidemiología del SEDES Tarija, Claudia Montegro sostuvo: “La situación epidemiológica requiere una respuesta articulada, ya que se trata de una región con circulación constante de personas”.

Medidas de prevención contra el chikungunya

Algunas de las recomendaciones del Ministerio de Salud que se pueden realizar en los hogares para prevenir el mosquito es: eliminar cualquier objeto que contenga acumulación de agua, mantener patios y jardines limpios, usar repelente durante el día y colocar mosquiteros en las ventanas.

El sintoma más frecuente del virus es el dolor articular severo que podría durar durante meses. Además, informan que se puede sufrir de: fiebre alta, dolor muscular, nauseas, cefalea, fatiga y erupciones cutáneas.

Ante la presencia de alguno de los síntomas se recomienda no automedicarse y presentarse en el centro de salud más cercano. A pesar de que las complicaciones graves no son frecuentes, pueden afectar a grupos vulnerables como adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedad crónicas y embarazadas.

Por otro lado, la OMS habló de la importancia de la participación comunitaria: “La movilización de las comunidades es fundamental para reducir los criaderos, vaciando y limpiando una vez por semana los recipientes que contengan agua”.