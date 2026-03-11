Sociedad

Controlaron los incendios en Mar del Plata: así quedó El Marquesado tras el paso de las llamas

Más de 200 hectáreas de vegetación resultaron afectadas en el predio, donde equipos de bomberos, Prefectura y vecinos trabajaron durante horas para controlar el foco, que avanzó rápidamente cerca de la ruta 11 y zonas habitadas

Las llamas se propagaron rápidamente debido al viento (Video X @Hechosanderecho)

Las llamas avanzaron sin pausa en la tarde del lunes en el extremo sur de Mar del Plata y dejaron una marca visible en El Marquesado: más de 200 hectáreas de pastizales quedaron consumidas tras un incendio de gran magnitud que movilizó a dotaciones de bomberos, personal de Prefectura, equipos de OSSE y de Defensa Civil.

El siniestro, que se inició cerca de la ruta 11 alrededor de las 15, mantuvo en vilo a los habitantes de la zona y obligó a reforzar el operativo con recursos de varios cuarteles y organismos provinciales. El fuego siguió activo durante varias horas, reavivado por el viento y la sequedad del terreno.

De acuerdo con lo informado por La Capital de Mar del Plata, el incendio se desató cerca del límite entre los partidos de General Pueyrredon y General Alvarado, en una franja donde la vegetación y los pastizales forman un corredor que, ante las altas temperaturas, se vuelve especialmente vulnerable.

Las imágenes difundidas por la cuenta @dronMardelPlata reflejaron la extensión del daño: extensiones ennegrecidas, árboles calcinados y un humo denso que se divisaba a más de 15 cuadras. En palabras de uno de los vecinos, “no lo pueden parar. Quedan 10 metros y llega a la Calle 1”.

El operativo de emergencia desplegó tres autobombas de los cuarteles de San Patricio, Chapadmalal y Miramar, tres camionetas de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, un camión de Emvial y maquinaria especial para crear cortafuegos, tal como precisó el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, a Infobae.

Vecinos y personal de emergencia
Vecinos y personal de emergencia se movilizaron ante el avance de las llamas que, favorecidas por un cambio de viento, llegaron a estar a escasos metros de viviendas y consumieron grandes extensiones de pastizales en cuestión de horas

Un arado especial y el trabajo conjunto de bomberos y vecinos permitieron controlar el frente principal en las primeras horas del lunes, aunque el fuego volvió a ganar fuerza en la tarde por un cambio en la dirección del viento, que empujó las llamas hacia la ruta 11.

La participación de los habitantes de El Marquesado fue clave en la respuesta a la emergencia. La mayoría se sumó a las tareas de contención para intentar frenar el avance del fuego, que estuvo a escasa distancia de viviendas y otras instalaciones.

Se utilizaron más de 50 mil litros de agua en los operativos. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron víctimas ni daños materiales en estructuras habitadas.

Durante el mismo fin de semana, Defensa Civil confirmó otros focos de incendio en zonas cercanas, como Balcarce y sectores del partido de General Pueyrredon. Según datos constatados por La Capital, la superficie total afectada por los distintos siniestros superó las 200 hectáreas.

El origen del incendio continúa bajo investigación; se evalúan tanto la posibilidad de un accidente como la hipótesis de un hecho intencional, ya que algunos vecinos manifestaron sus sospechas sobre la causa del fuego.

Incendios en la Patagonia

A principios de mes el ingreso de un frente frío y el descenso de la temperatura permitieron contener los principales focos de incendio que afectaban bosques y pastizales en el norte de Chubut, según informaron fuentes oficiales. Las precipitaciones y el trabajo coordinado de brigadistas, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Parques Nacionales y organismos provinciales resultaron determinantes para frenar el avance de las llamas, que habían generado preocupación en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas.

Los incendios en Puerto Café y La Tapera, ambos dentro del Parque Nacional Los Alerces, habían logrado ser contenidos, mientras que el de Puerto Patriada, también en jurisdicción de Chubut, permanecía controlado. En La Tapera, veinticuatro brigadistas y un helicóptero seguían operando para evitar una posible reactivación, ya que las autoridades del parque denunciaron que el fuego comenzó de manera intencional y se detectaron tres focos simultáneos, alejados entre sí y sin causas naturales evidentes.

Brigadistas equipados con cascos amarillos
Brigadistas equipados con cascos amarillos y trajes protectores luchan contra un incendio forestal que genera humo denso en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut.

En Puerto Café, otro helicóptero y equipos de diferentes organismos mantenían las tareas de prevención. En Puerto Patriada, la situación estaba bajo control y solo permanecían brigadistas regionales.

El primero de los incendios, registrado en diciembre, se originó a partir de una descarga eléctrica durante una tormenta. En contraste, el más reciente fue provocado de manera intencional hace tres semanas y es objeto de una investigación judicial en el Juzgado Federal de Esquel.

El impacto de los incendios en la provincia se reflejó en más de 60 mil hectáreas de bosques nativos, implantados y vegetación baja afectadas, así como en la pérdida de viviendas y vehículos.

Las imágenes en los alrededores de Epuyén, Puerto Patriada y El Hoyo muestran el alcance del daño, con bosques calcinados, animales muertos y escombros en áreas devastadas. Durante la apertura de sesiones ordinarias en la provincia, el gobernador Ignacio Torres dedicó parte de su discurso a la situación, destacó el esfuerzo de los brigadistas.

