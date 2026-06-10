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Un conductor atropelló a un motociclista y escapó en Burzaco: la familia de la víctima busca testigos

El hombre sufrió fractura de mandíbula y se deberá realizar una cirugía para reconstruirla. El único dato que tienen es la patente del auto

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El choque en Burzaco ocurrió el 2 de junio en Leandro N. Alem y avenida República Argentina al 3400, cerca de la Ruta 4

Un motociclista de 28 años quedó con la mandíbula fracturada y a la espera de una cirugía reconstructiva luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar sin prestarle auxilio, en Burzaco, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Sus familiares buscan testigos e imágenes de cámaras privadas para dar con el responsable, cuyo paradero sigue sin determinarse.

El choque ocurrió alrededor de las 21:00 el pasado 2 de junio, en la intersección de Leandro N. Alem y avenida República Argentina al 3400, en las inmediaciones de la Ruta 4.

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Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona (el video que encabeza la nota), el automóvil circulaba en sentido contrario al de la moto, giró hacia la izquierda sin activar la luz de giro y embistió de frente al joven. La violencia del impacto lo derribó sobre el asfalto. Mientras la víctima permanecía en el piso, el conductor aceleró y abandonó el lugar.

Una automovilista asistió al motociclista herido hasta la llegada de la atención médica y su traslado al Hospital Oñativia de Rafael Calzada
Una automovilista asistió al motociclista herido hasta la llegada de la atención médica y su traslado al Hospital Oñativia de Rafael Calzada

Fue una mujer que pasaba por el lugar manejando su auto quien frenó y bajó a asistir al herido. El motociclista estuvo varios minutos tirado en la calle hasta que llegó la asistencia médica. Luego fue trasladado al Hospital Oñativia de Rafael Calzada, donde comenzó lo que la familia describe como una segunda odisea, indicó El Diario Sur.

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Aseguran que el joven estuvo cerca de 16 horas sin recibir la atención necesaria para determinar la gravedad de sus lesiones. “Se estaba ahogando con su propia sangre. Si no lo daba vuelta podía broncoaspirar y morirse”, relató María, hermana de la víctima, en declaraciones a TN.

Ante la falta de respuestas, la familia solicitó el alta voluntaria y trasladó al joven por sus propios medios a la Clínica Espora, donde los médicos confirmaron la fractura de mandíbula y determinaron que necesitará una cirugía reconstructiva. Más de una semana después del accidente, el paciente permanece estable, pero con severas dificultades para alimentarse.

Hoy come con sorbete porque no puede masticar. Le tienen que reconstruir la boca”, detalló su hermana. La operación aún no pudo realizarse: la familia aguarda la llegada de los insumos necesarios para la intervención, que se llevará a cabo en esa misma clínica, precisó El Diario Sur.

La Clínica Espora confirmó la fractura de mandíbula del motociclista y definió una cirugía reconstructiva que aún espera insumos
La Clínica Espora confirmó la fractura de mandíbula del motociclista y definió una cirugía reconstructiva que aún espera insumos

Las secuelas del accidente también afectan la vida laboral del joven, que trabaja desde su casa con una computadora y actualmente no puede desempeñar sus tareas con normalidad, tanto por las lesiones como por los estudios médicos previos a la cirugía.

En paralelo a la recuperación, los familiares impulsan la búsqueda del conductor responsable. La familia cuenta con un solo dato, pero que tiene mucho valor: “La información que tenemos del conductor es la patente porque la dio una vecina en el momento que sucedió el acto y quedó grabada en el 911”, explicó María a El Diario Sur.

Pese a ello, los investigadores aún analizan cámaras de la zona para reconstruir el recorrido que realizó el automóvil al darse a la fuga tras el violento choque. La hipótesis que maneja la familia apunta a que podría tratarse de alguien del barrio. “Por cómo dobló, creemos que podría ser alguien de la zona”, señalaron los familiares, en diálogo con la señal de noticias TN.

La familia también convocó a vecinos con cámaras privadas orientadas hacia la avenida República Argentina o calles aledañas para que aporten imágenes que ayuden a la reconstrucción del recorrido y poder dar con el automovilista. “Buscamos más testimonios y que las personas que estuvieron presentes quieran testificar porque es algo que no puede quedar impune. Estamos con abogados y esperamos que la ley actúe”, remarcó la hermana del joven en declaraciones a El Diario Sur.

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