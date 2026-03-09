El legado de Nínawa Daher, la voz católica en la televisión argentina

Nínawa Daher nació en Buenos Aires en 1979 y se graduó de abogada en la Universidad de Buenos Aires

En el Día Internacional de la Mujer, la figura de Nínawa Daher destaca como un ejemplo de compromiso y vocación dentro del periodismo argentino. Su trayectoria, marcada por la defensa de valores cristianos y la ética profesional, dejó una huella en los medios y en quienes compartieron su camino. A través de su labor, Daher recibió distinciones como el Faro de Oro y la Gaviota de Oro, consolidándose como una voz singular en la televisión y como referente de una práctica periodística guiada por la fe y la solidaridad.

Mediante una carta, el padre Francisco Javier del Corazón de Jesús Correa explicó que la vida de Nínawa Daher no puede entenderse solo como un recorrido profesional. Según el sacerdote, “presentar la vida de un alma íntegra supone más que describir un camino de vida”. En ese sentido, la periodista se percibía a sí misma, ante todo, como “católica”, antes que abogada o comunicadora. Esa definición marcó su paso por los medios de comunicación y su interacción con colegas y público.

Nacida el 3 de octubre de 1979, Nínawa Daher se graduó en el colegio Nuestra Señora del Huerto, en 1997, y obtuvo el título de abogada con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires en 2003. Su formación incluyó estudios en periodismo, lo que le permitió combinar dos áreas fundamentales en su desarrollo profesional. Desde joven, mostró sensibilidad social, lo que la llevó a involucrarse en actividades solidarias desde los 13 años y a apadrinar a un niño en situación de calle desde los cinco años de edad de este último.

La periodista, conocida por su participación en programas televisivos y noticieros, defendió el periodismo con valores en un entorno que, según la carta, no siempre favorecía la expresión de la fe cristiana. “Nadie puede negar el ambiente adverso de los medios de comunicación donde Jesucristo incomoda”, señala el padre Correa. A pesar de ese contexto, Daher buscó impregnar de espiritualidad y ética sus intervenciones, guiada por la premisa de que su “primera profesión debía ser una profesión de fe”.

En su rutina profesional, la comunicadora intentó transmitir un mensaje de caridad y coherencia. La carta destaca que Nínawa Daher procuraba “hacer de cada lugar donde se movía un vergel para Dios”. Su vida cotidiana estuvo signada por la participación activa en seminarios sobre políticas públicas, derechos humanos, periodismo con valores y la promoción de la participación política juvenil. La solidaridad fue uno de los ejes de su acción, inspirada por citas de figuras como Santa Teresita del Niño Jesús: “Cuando no siento nada, cuando soy incapaz de orar y de practicar la virtud, entonces es el momento de buscar pequeñas ocasiones, naderías que agradan a Jesús… Por ejemplo, una sonrisa, una palabra amable, cuando tendría ganas de callarme o de mostrar un semblante enojado”.

El entorno familiar desempeñó un papel central en la formación de Daher. Su madre, Alicia, la describió como una hija que “soñó con ser una mujer respetada por su inteligencia y sus valores. No por amor propio, sino como reconocimiento de que todo es don de Dios”. Esa visión se reflejaba en la aspiración de construir un periodismo basado en principios, ética y recuperación de la espiritualidad, especialmente en tiempos en que “muchas instituciones eran guarida de lobos”.

El compromiso con la defensa de la vida desde la concepción, la dignidad de la persona y la protección de los principios morales formaron parte de su ideario público. La periodista actuó “con santo y audaz celo”, según el padre Correa, y se destacó por su sensibilidad hacia la fragilidad del prójimo. “Desde niña, Ninawa, tuvo una extraordinaria sensibilidad por la fragilidad y la necesidad del prójimo”, afirma Correa.

En el ámbito profesional, la voz de Nínawa Daher se hizo notar. El Club Gente de Prensa, citado en la carta, expresó que la periodista “asumió con entrega su misión periodística y manifestó en su tarea su fe católica con afán de servicio”. La coherencia entre su testimonio de fe y su práctica periodística fue subrayada también por el periodista Esteban Pittaro, quien recordó episodios en los que Daher se negó a presentar noticias que cuestionaban pilares de la fe cristiana o pidió asistir a misa en días de precepto, sentando precedente en su canal.

La espiritualidad de Nínawa Daher se reflejaba en su vida interior y su relación con la oración. En un mensaje dirigido a Jesús, rescatado en la carta, la periodista escribió: “Gracias Jesús por devolverme la fuerza. Por recibir mis súplicas y obtener una tan pronta respuesta. Gracias Jesús por ser tan atento. Porque tu inmediatez permite mi estado de contento”.

El compromiso con la defensa de la vida desde la concepción, la dignidad de la persona y la protección de los principios morales formaron parte de su ideario público

El reconocimiento a su tarea llegó en forma de premios y distinciones. Obtuvo el Faro de Oro a la Revelación Periodística en TV, la Gaviota de Oro a la Revelación Femenina 2009 y la Distinción Ugarit a la Joven Revelación 2006. Tras su fallecimiento, la Liga de Madres de Familia le otorgó el premio Santa Clara de Asís por su trayectoria.

La influencia de la periodista se extendió más allá de su entorno inmediato. Su hermana Sumaia escribió que “toda su vida fue una lucha entre el amor en la tierra y el amor en el cielo”. Su amiga Sheila recordó que Daher “desbordaba de esa alegría de estar en gracia de Dios”. La carta cita a la propia Ninawa en una de sus reflexiones: “Como no sabemos cuándo quedaremos inconscientes o cuando se terminará nuestra vida, debemos dar amor, ofrecer paz y ser felices, siempre”.

El legado de Nínawa Daher permanece en gestos y testimonios de quienes la conocieron, en la memoria de su entorno familiar y profesional, y en iniciativas inspiradas en su ejemplo