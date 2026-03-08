Sociedad

El artista plástico Ricardo Celma denunció la desaparición de una obra enviada para un concurso internacional

La pintura despachada por correo rumbo a Europa no llegó a destino. El pintor argentino denunció el caso ante Interpol. Advirtió que podría ser ofrecida en el mercado negro de obras de arte

Guardar
Obra de arte denunciada como
Obra de arte denunciada como robada por el pintor Ricardo Celma

El artista plástico argentino Ricardo Celma denunció la desaparición de una de sus obras tras enviarla por una empresa de mensajería internacional. La pintura que iba a ser presentada en concursos de Europa fue despachada desde Argentina en una encomienda que llegó vacía por lo que fue rechazada por el destinatario, lo que desencadenó la intervención de Interpol y un pedido viral de ayuda en redes sociales liderado por el propio Celma y su hija.

Celma envió la obra de arte desde Argentina con destino a Turquía, donde sería recibida por una persona de confianza del artista, quien rechazó el paquete al verlo sin el contenido. Ante la desaparición, el pintor denunció el hecho, recibió la intervención de Interpol e impulsó junto a su hija una campaña en redes sociales ofreciendo una recompensa económica para recuperarla.

Según contó el artista a Infobae, la obra salió en un tubo de PVC de casi un metro y medio de alto. Celma detectó un problema durante el seguimiento y luego supo que al destinatario —que se hallaba en Turquía pero reside en Londres—, le entregaron un paquete pequeño y vacío con los documentos adheridos. Al reconocer que no coincidía con el envío original, la persona tomó fotografías y devolvió el paquete a la empresa.

El llamado del pintor Ricardo Celma para recuperar su obra

El artista explicó que esa pieza iba a presentarse en concursos internacionales, en Londres o Barcelona. “Esa obra iba a ir para dos concursos”, afirmó a Infobae. Al notar la irregularidad por las imágenes que envió el destinatario, Celma comenzó los reclamos, en primer lugar ante la empresa de correos que, según reveló, en un primer momento le pidió comenzar los trámites para cobrar el seguro que corresponde legalmente, pero luego accedió a continuar la búsqueda que aun no ha finalizado.

El artista argentino Ricardo Celma es reconocido por su enfoque en la pintura figurativa y su técnica vinculada al realismo, características que lo han posicionado en la escena internacional. Nacido en el barrio porteño de Boedo, donde mantiene su taller, ha desarrollado una trayectoria que abarca exposiciones en ciudades como Nueva York, Tokio, Shanghái y París.

Interpol investiga el destino de
Interpol investiga el destino de una pintura extraviada durante un envío desde Argentina

Según contó a Infobae en una nota anterior, su vocación surgió durante la infancia, influenciado por la cercanía del estudio de Antonio Berni y el interés de su familia por el arte. Realizó su primera muestra a los once años y vendió su primera obra en esa etapa. Su estilo se inspira en el barroco y el realismo mágico, tendencia que él mismo define como “hiperrealismo mágico”. En 2023, sorprendió al papa Francisco al obsequiarle una pintura de Cristo inspirada en el Barrio 31 de Buenos Aires, un gesto que según el propio artista buscó reflejar un mensaje de humanidad y cercanía. La obra de Celma integra colecciones privadas y museos en distintos países, incluyendo la realeza de los Países Bajos y un museo en Washington.

El pedido de ayuda de Ricardo Celma y su hija

El envío vacío recibido en
El envío vacío recibido en Turquía fue rechazado por el destinatario al notar que la encomienda estaba vacía

Hace tres días, Celma compartió la situación, al expresar su malestar en un posteo de Instagram: “Me robaron y necesito tu ayuda. Me robaron la ilusión de participar de un gran concurso. Mandé una obra de arte, me llevó meses pintarla. Mandé esto y llegó esto”, dijo mostrando fotografías tomadas a la pintura en su taller y también del paquete vacío.

“Necesitamos, por favor, que compartan este video, que se haga viral y que llegue a todas las personas, porque no lo podemos creer. No sabemos si esta obra fue robada, si la hicieron desaparecer, porque el paquete que llegó era otra cosa”, agregó la hija del artista.

Celma reconoció que la difusión provocó la reactivación de la búsqueda: “Dejo pasar varios días y cuando me escriben y me dicen que empiece a llenar unos papeles para el tema del seguro, ahí me desespero y hago un video que fue una locura, se viralizó. Por suerte, la gente súper solidaria le dio difusión al tema y lo volvieron a buscar”, manifestó a Infobae.

Investigación por Interpol y búsqueda de la obra de Celma

Ante la falta de avances, Celma acudió a Interpol. En declaraciones a este medio, relató: “Me contacté con Interpol, fui personalmente a hablar con la gente de Interpol, con la que ya tenía algún contacto por cuestiones de obras de arte y me trataron súper bien. También pidieron cámaras y están en la búsqueda de la obra”.

Cristo sobre el Barrio 31
Cristo sobre el Barrio 31 obra obsequiada por el artista plástico Ricardo Celma al papa Francisco en el Vaticano en 2023 (María Gracia Geraci)

De esta forma, precisó, la denuncia formal la realizó directamente en Interpol, que cuenta con un área especializada en bienes culturales, sin presentación aun ante la policía local. Celma manifestó su preocupación por el posible destino de su obra: “Puede estar en cualquier lado del mercado negro. Por eso te pido, cualquier lugar donde veas esta obra que está siendo anunciada, que está siendo ofrecida, es una obra mía. Tardé meses en pintarla, la pinté a mi hija durante horas”, dijo en la red social.

El artista recalcó el ofrecimiento de una gratificación: “Estoy ofreciendo una recompensa económica para el que me dé datos de dónde puede estar”, publicó también.

Celma también es el autor
Celma también es el autor de la pintura del Cura Brochero que tradicionalmente se usa en las estampas eclesiásticas

Mientras familiares y autoridades prosiguen con las gestiones y el pedido de colaboración a nivel internacional, Celma mantiene la esperanza de recuperar la obra.

Temas Relacionados

Ricardo CelmaArgentinaInterpolObra DesaparecidaArte Internacionalmercado negroúltimas noticias

Últimas Noticias

Histórico: dos mujeres asumieron por primera vez el rectorado de la Universidad Nacional del Litoral

Las académicas Laura Tarabella y Liliana Dillon fueron electas como máximas autoridades de la Universidad del Litoral. “Reafirmamos el valor estratégico de la educación superior pública, gratuita y de calidad”, puntualizaron

Histórico: dos mujeres asumieron por

Violento robo a una familia en Villa Luzuriaga: hay cuatro detenidos

Durante el asalto, una nena de 10 años, que tiene parálisis, quedó atrapada en el vehículo hasta que sus padres lograron sacarla. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y los sospechosos fueron arrestados tras allanamientos en la Villa Palito

Violento robo a una familia

Gremios docentes se sumaron al paro del lunes por el 8M y no habrá clases en varias escuelas de CABA y Buenos Aires

UTE, SUTEBA y ATE adhirieron a la huelga y se movilizarán al Congreso por la tarde. CTERA instó a sumarse a las acciones por el Día de la Mujer Trabajadora en todo el país, pero cada provincia adoptará su modalidad

Gremios docentes se sumaron al

Tucumán: descubrieron más de 200 kilos de marihuana en un camión que iba a Córdoba y hay seis detenidos

Fue durante un operativo en la frontera. Las autoridades incautaron el cargamento y el tres vehículos sospechosos

Tucumán: descubrieron más de 200

Un fuerte sismo sacudió La Rioja y se sintió en varias provincias

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica determinó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5 puntos en la escala de Richter y ocurrió a una profundidad de 135 kilómetros. No hubo heridos ni destrozos informados

Un fuerte sismo sacudió La
DEPORTES
Con goles de Lionel Messi

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

La foto de Cristiano Ronaldo desde Madrid en medio de las alarmas por su lesión: “Recuperándome y listo”

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Francisco Cerúndolo sufrió en el debut, pero venció a Benjamin Bonzi y avanzó en Indian Wells

Pique al vacío y definición de categoría: el golazo de Lionel Messi para el Inter Miami en el triunfo frente al DC United

TELESHOW
La periodista Valeria Schapira se

La periodista Valeria Schapira se accidentó al caer de una pasarela en Torres del Paine arrastrada por una ráfaga de casi 80 km/h

Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: de su encuentro con Bad Gyal a lujosas cenas

El divertido blooper de Sol Pérez y Guido Mazzoni durante su entrenamiento: “Re tranqui el sábado”

Ricardo Darín se emocionó al hablar de la paternidad de su hijo: “Es mi cachorro”

La emotiva reflexión de Sergio Lapegüe al contar que será abuelo: "Esto lo esperábamos con amor"

INFOBAE AMÉRICA

¿Se puede cultivar vida en

¿Se puede cultivar vida en Marte? Así sobreviven microorganismos en tierras que imitan al planeta rojo

Del Grammy Latino al Goya: Silvia Pérez Cruz brilla en duetos con Rosalía, Alba Flores y Residente

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria

Guy Ritchie revoluciona el mito de Sherlock Holmes en una versión para la Generación Z