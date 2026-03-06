Sociedad

Tensión en Parque Patricios: los vecinos quisieron entrar por la fuerza a sus departamentos, a tres días del derrumbe

El inicio de operaciones con excavadora, sin comunicación oficial, desencadenó en un choque entre vecinos y la Policía. Zona vallada, reclamos y desconcierto por parte de propietarios e inquilinos del complejo Estación Buenos Aires

Guardar

Vecinos intentan ingresar a sus departamentos en Parque Patricios

La presencia de maquinaria pesada en el sector del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, encendió la alarma entre los vecinos que llevan días sin poder regresar a sus viviendas tras el derrumbe del estacionamiento.

La aparición de una excavadora removiendo escombros, sin aviso previo ni autorización visible, desató una reacción inmediata: un grupo de residentes irrumpió en la zona vedada, superando el vallado de seguridad y exigiendo explicaciones a las autoridades.

Empezaron a remover los escombros sin autorización y los vecinos creen la empresa quieren borrar las pruebas que los complican”, dijo uno de los vecinos a este medios. Y agregó: “La fiscalía les dijo que no podía remover nada sin antes hacer una demolición controlada”.

La situación escaló cuando la policía fue incapaz de contener a todos los vecinos que decidieron ingresar en busca de respuestas. Un testimonio directo del lugar aseguró que “había una máquina excavadora trabajando en un edificio que tiene riesgo de derrumbe, generando vibraciones y los vecinos no pudieron entrar a buscar sus cosas, sus pertenencias y puede entrar una pala mecánica”.

Vecinos intentaron ingresar a sus departamentos en Parque Patricios en el complejo Estación Buenos Aires y confrontaron con la Policía (C5N)

Esta declaración resume el malestar general: mientras se restringe el acceso a quienes perdieron todo, la maquinaria opera sin que los afectados reciban información clara.

“Hasta que haya una respuesta, ningún vecino se mueve”, afirmó otra vecina, reclamando la entrada para los residentes del sector uno, quienes también fueron frenados en la puerta. El operativo incluyó la llegada de infantería, lo que aumentó la tensión en el barrio.

Los residentes manifestaron su desconfianza hacia los comunicados oficiales y aseguraron que “el Estado acá no está. Quieren borrar evidencia y los vecinos no lo vamos a poder permitir”. Según sus testimonios, la fiscalía no se había hecho presente durante los últimos tres días, lo que alimentó el malestar y la sensación de abandono.

Los afectados recordaron que muchos de ellos aún continúan pagando por sus departamentos, algunos de los cuales no han podido habitar. La incertidumbre se vio agravada por el temor a la pérdida de pruebas en el marco de las investigaciones en curso.

Vecinos y fuerzas de seguridad intercambiaron acusaciones sobre la custodia de pruebas y el respeto de los derechos de los habitantes. En medio del desconcierto, los residentes reiteraron: “Que venga la fiscal acá, que dé la cara, porque no la dio todavía”.

El detonante de este episodio fue la falta de comunicación entre las autoridades y los habitantes del complejo. Según relataron los vecinos, la fiscalía había instruido que no se realizara ningún movimiento de tierra o escombros hasta nuevo aviso. Por eso, cuando la máquina comenzó a operar, la sorpresa se tradujo en enojo y desconfianza. La frase que más se repitió fue: “Que aparezca la fiscal, que venga la fiscal”, evidenciando la demanda de presencia judicial en el lugar para garantizar transparencia y seguridad.

Tensión y reclamos tras el derrumbe del estacionamiento

El conflicto se desató a pocos metros del edificio cuyo estacionamiento colapsó días atrás, afectando a más de 300 familias y destruyendo 65 autos que permanecían en la estructura. Los residentes, que todavía no pueden regresar a sus departamentos, observaban con impotencia cómo las restricciones para ellos contrastaban con la libertad de acción de la empresa encargada de la remoción de escombros.

Algunos vecinos denunciaron que la fiscalía solo había autorizado el apuntalamiento del edificio, no la remoción de materiales ni la intervención de maquinaria pesada. La ausencia de una orden judicial específica para estos trabajos incrementó el nivel de tensión. Un residente lo resumió así ante las cámaras: “La fiscal solo había autorizado el apuntalamiento del edificio”.

El maquinista y los operadores debieron detener su labor ante la presión de los presentes, quienes temían que las vibraciones producidas empeoraran el riesgo estructural y pusieran en peligro lo poco que queda de sus pertenencias.

¿Qué reclaman los vecinos y cuál es el riesgo actual?

La principal exigencia es que se respete el acuerdo previo: ningún movimiento sin la presencia o autorización de la fiscalía. Los habitantes del complejo afirman que solo buscan recuperar parte de sus bienes y recibir información fiable sobre la estabilidad del edificio. Hasta el momento, ni las autoridades judiciales ni los responsables de la obra han dado explicaciones públicas sobre quién autorizó la entrada de la maquinaria.

Actualmente, la zona permanece custodiada y el acceso sigue restringido para los vecinos, quienes insisten en que “alguien tiene que haber autorizado eso”, pero aún no obtienen respuestas oficiales.

Temas Relacionados

Estación Buenos AiresderrumbeParque Patriciosexcavadoraremoción de escombrosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Susto en Villa Urquiza: volcó un camión que cargaba cemento y el conductor quedó atrapado

El accidente ocurrió a la altura de Bauness al 2100. Se dispuso un operativo de emergencia de máxima urgencia para extraer al chofer. En Tucumán, una camioneta volcó con un cargamento de hojas de coca

Susto en Villa Urquiza: volcó

Justicia argentina: mayoría de mujeres en el personal y una brecha en los altos cargos que se achica lentamente

Un estudio elaborado por la Corte Suprema revela que la presencia femenina se consolida en los estratos medios y bajos, mientras que en las cúpulas y puestos con poder de decisión presentan un crecimiento más lento

Justicia argentina: mayoría de mujeres

La Matanza: robaron una moto a punta de pistola, quisieron huir y cayeron tras una persecución

El hecho fue registrado en tiempo real por las cámaras de seguridad del Municipio. Secuestraron un revólver calibre 22. Uno de los ladrones resultó herido tras caer de la motocicleta robada. El video del asalto

La Matanza: robaron una moto

Secuestraron más de 50 kilos de marihuana en un operativo en la frontera de Salta

Fue en un procedimiento realizado por personal de la Aduanana para prevenir el tráfico de drogas. Se solicitó la intervención de la Justicia Federal

Secuestraron más de 50 kilos

Cuánta basura generan los porteños y por qué el sistema enfrenta un desafío creciente

La gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un desafío cada vez mayor por el volumen de basura que generan sus habitantes. Cómo funciona el sistema, qué lugar ocupa el reciclaje y cuáles son los debates sobre el tratamiento de los residuos

Cuánta basura generan los porteños
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Chris Bumstead: el legado de un campeón joven, su apuesta por la técnica y los ejercicios claves para hombros fuertes

Otro dolor de cabeza para Scaloni rumbo a la Finalíssima y el Mundial: Paulo Dybala se operó la rodilla

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en Portugal por su lesión a 97 días del Mundial: “Más grave de lo esperado”

Boca Juniors avanzó por el fichaje de Alan Lescano: qué falta para cerrar el pase del futbolista de Argentinos Juniors

TELESHOW
Miguel Romano volvió a peinar

Miguel Romano volvió a peinar a Susana Giménez luego de la pelea: “Ahora su pelo está perfecto”

En medio de la polémica, filtraron las fotos que prueban el romance de Evangelina Anderson con Ian Lucas

Quién es Luana Fernández, la influencer que se separó de su novio desde la casa de Gran Hermano

El tenso cara a cara entre Daniela De Lucía y Yanina Zilli en Gran Hermano: “No quiero tu disculpa”

La charla al aire entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que reavivó los rumores de casamiento

INFOBAE AMÉRICA

Irán se ensaña con las

Irán se ensaña con las naciones del Golfo: fuerzas navales de Qatar estaban en edificios de Bahrein bombardeados

Oasis, Olivia Rodrigo y Arctic Monkeys encabezan un cartel de estrellas para el álbum benéfico ‘Help(2)’

¿Los padres de hoy intelectualizan demasiado la crianza de sus hijos?

Bolivia: más de 6.500 usuarios solicitaron resarcimiento de daños provocados por la mala calidad de la gasolina

El avión presidencial de Bolivia presentó “fallas inusuales” y obligó a Rodrigo Paz a modificar su agenda