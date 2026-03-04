Sociedad

Empleo joven en Argentina: entre la informalidad, las brechas educativas, la urgencia de conectar oportunidades y un caso de éxito

Las cifras son alarmantes: la desocupación de jóvenes entre 18 a 24 años ronda el 19% y casi siete de cada diez trabajan en condiciones informales. Las dificultades para ingresar al mercado laboral, la tarea de la Fundación EMPUJAR para tender ese puente y la historia de Nahir Ledezma, que permite bajar los números a un cambio real

Guardar
Según relevamientos de Argentinos por
Según relevamientos de Argentinos por la Educación en 2025, el 90% de las y los estudiantes no finaliza la escuela secundaria en tiempo y forma

En Argentina, la desocupación entre jóvenes de 18 a 24 años ronda el 19%, casi el triple que la de la población adulta. Pero el verdadero desafío no se limita a cuántas personas jóvenes trabajan, sino a cómo y en qué condiciones lo hacen.

En los debates actuales sobre mercado laboral, distintos sectores advierten que la discusión no debería centrarse solo en la cantidad de empleos, sino también en su calidad. Esto implica analizar qué tipos de puestos se promueven, sus condiciones de sostenibilidad y desarrollo, y quiénes acceden a esas oportunidades.

Según datos de la EPH e INDEC, la informalidad laboral alcanza al 43% del empleo total. Cuando se observa específicamente a la población joven, el escenario es aún más crítico: casi siete de cada diez jóvenes ocupados trabajan en condiciones informales. Es decir, sin aportes, sin estabilidad y sin protección social.

En paralelo, el sistema educativo tampoco logra garantizar trayectorias completas: de acuerdo con relevamientos de Argentinos por la Educación (2025), el 90% de las y los estudiantes no finaliza la escuela secundaria en tiempo y forma. Esto impacta directamente en la empleabilidad futura y profundiza desigualdades de origen.

A nivel regional, la Organización Internacional del Trabajo registró el valor más bajo de desempleo juvenil de la última década. Sin embargo, esa mejora cuantitativa no necesariamente se traduce en empleos de calidad. El problema no es solo generar puestos de trabajo, sino garantizar que sean formales, sostenibles y accesibles para quienes más lo necesitan.

Jóvenes finalizando el programa "Tu
Jóvenes finalizando el programa "Tu Empleo" en la sede Racing Club de la ciudad de Buenos Aires

Una paradoja que interpela al mercado laboral

Mientras millones de jóvenes enfrentan barreras para acceder a su primera experiencia formal, el sector privado advierte dificultades para cubrir posiciones. Según IDEA (2025), el 94% de las empresas detecta brechas en habilidades, tanto técnicas como socioemocionales.

La paradoja es clara: hay jóvenes buscando oportunidades y empresas buscando talento, pero el puente entre ambos no siempre existe. La Fundación EMPUJAR trabaja precisamente sobre esa brecha con tres ejes concretos: formación alineada a la demanda actual del sector privado, incorporando tanto habilidades técnicas como competencias socioemocionales; articulación directa con empresas; y enfoque territorial.

“Este trabajo significa dignidad, estabilidad
“Este trabajo significa dignidad, estabilidad y futuro”, dice Nahir Ledezma, que este año comenzó a trabajar en Mercado Libre

Cuando el primer empleo cambia una trayectoria

La historia de Nahir Ledezma permite poner rostro a estos números. Nahir tiene 23 años, vive en Lomas de Zamora con su familia y estudia enfermería en la Universidad de Buenos Aires. En julio de 2025 egresó del programa “Tu Empleo” en la sede Lanús de Fundación EMPUJAR y, tras varios intentos previos de inserción laboral, en 2026 comenzó a trabajar en Mercado Libre. Se trata de su primer empleo formal.

“Nada de esto hubiera sido posible sin Fundación EMPUJAR, que cumple un rol fundamental acompañando a jóvenes, brindando herramientas reales, contención y oportunidades concretas. EMPUJAR es un puente hacia la movilidad social, especialmente para quienes muchas veces creemos que ‘no nos va a tocar’”, afirma.

Para Nahir, el empleo no representa únicamente un ingreso. “Este trabajo significa dignidad, estabilidad y futuro”, explica. “En un contexto donde ser joven implica cargar con estigmas, EMPUJAR nos ofreció lo más valioso: una oportunidad concreta y humana para crecer. Nos enseñaron que nuestras ideas no son tontas, que valemos, y que el esfuerzo acompañado puede transformar realidades”.

Su experiencia refleja algo más profundo: cuando una persona joven accede a su primer empleo formal, no solo cambia su presente. Cambia su trayectoria completa. Se fortalecen sus redes, se amplían sus horizontes y se consolida un proyecto de vida con mayor autonomía.

Un grupo de jóvenes en
Un grupo de jóvenes en simulacros de entrevista en empresa de la red

El desafío estructural

La discusión sobre empleo juvenil necesita correrse del eje exclusivo del desempleo y enfocarse en tres dimensiones centrales: calidad, equidad y articulación.

Calidad, porque en un país con 42% de informalidad general, el desafío es que el primer empleo sea formal y con derechos. Equidad, porque el origen socioeconómico sigue determinando quién accede a oportunidades y quién queda afuera. Y articulación, porque la brecha entre lo que el sistema educativo produce y lo que el mercado demanda no se resuelve de manera espontánea.

En un contexto donde el 94% de las empresas reconoce brechas en habilidades y donde la mayoría de las y los estudiantes no finaliza la secundaria en tiempo esperado, construir esos puentes no es solo una acción social: es una estrategia de desarrollo para el país.

Cuando formación, empresas y territorio logran conectarse, el empleo joven deja de ser un problema estructural para convertirse en una oportunidad de desarrollo productivo y movilidad social. La experiencia de Nahir no es una excepción aislada: es la evidencia de que, cuando existen puentes reales entre juventudes y sector privado, la inclusión laboral formal es posible.

Temas Relacionados

Fundación EmpujarEmpleo jovenArgentina

Últimas Noticias

Salvaron a una joven de una presunta red de trata: iba a viajar con su novio bajo la promesa de trabajar como modelo

Luego de que el caso comenzara a ser investigado, las autoridades confirmaron que la pareja de la mujer había comprado pasajes para viajar el 4 de marzo. El hombre es de nacionalidad extranjera y residía hacía un año en Chaco

Salvaron a una joven de

Detuvieron a una mujer por su participación en el ataque a tiros a un supermercado en Rosario

Se trata de Y. E. S., identificada como la encargada de realizar tareas de vigilancia en el lugar donde ocurrió todo el pasado 22 de febrero

Detuvieron a una mujer por

Voladura de techos y árboles caídos: un temporal provocó destrozos en el sur de Córdoba

A raíz de los daños provocados por la tormenta, el Gobierno provincial habilitó el uso del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre. Algunos vecinos debieron ser evacuados

Voladura de techos y árboles

Balearon a un hombre, denunció que fue en medio de un robo, pero investigan si se trató de un ajuste de cuentas

La supuesta víctima, que tiene antecedentes penales, se encuentra internado fuera de peligro en el hospital de Gonnet

Balearon a un hombre, denunció

Robaron en la casa de una oficial de la Policía Bonaerense en La Plata y solo se llevaron su arma reglamentaria

Los ladrones ladrones forzaron una reja para acceder al interior de la casa, ubicada en la localidad de Etcheverry

Robaron en la casa de
DEPORTES
Los detalles de la charla

Los detalles de la charla entre Scaloni y Messi que pudo haber cambiado la historia de la Selección: “Estaba débil”

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

El divertido ping pong a Colapinto antes del inicio de la F1: su principal fobia, Messi y el superpoder que le gustaría tener

TELESHOW
Quién se convirtió en el

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní intensificó su

El régimen iraní intensificó su ofensiva contra Arabia Saudita, Kuwait y Qatar con ataque combinados

Exoneran impuestos al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Del cine a la fotografía, Yorgos Lanthimos se aleja de una cámara y toma la otra

Selfie, streaming, spoiler, fake news: extranjerismos en la vida cotidiana de los hispanoparlantes

De las plantas al cerebro, un asombroso recorrido por las fronteras de la conciencia