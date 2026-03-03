Sociedad

Incendio en las islas del Delta del Paraná: el fuego ya consumió 400 hectáreas

Según los expertos, el foco ígneo fue intencional y tuvo su origen en una zona poco concurrida

El humo se veía desde la costanera de Rosario

Un incendio de grandes proporciones consumió ya 400 hectáreas en las islas ubicadas frente a la ciudad de Rosario, en el corazón del humedal del río Paraná, más conocido como Delta. Se trata de una de las quemas más extensas registradas en el último tiempo y las autoridades trabajan ante la posible llegada de humo a las ciudades cercanas y ante la amenaza por la extensión del fuego.

Según informó Matías De Bueno, especialista del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) “hoy (lunes) contabilizamos 400 hectáreas. Es una zona inhóspita, a 20 kilómetros de Rosario y a 40 de Victoria, en el centro del humedal. No es una zona turística”, precisó en declaraciones a El Tres.

De acuerdo con los datos oficiales, el incendio se ubica a 24 kilómetros tierra adentro desde el Monumento Nacional a la Bandera y a 15 kilómetros al sur del puente Rosario-Victoria. El frente más comprometido del incendio alcanza entre cuatro y cinco kilómetros de extensión, lo que explica la persistencia de la humareda sobre distintos barrios de la ciudad.

El especialista remarcó la magnitud del fenómeno y respecto a las causas, fue enfático al descartar factores naturales: “En un 99 % podemos decir que es intencional. Venimos de un verano bastante tranquilo en términos de incendios; han sido chicos y controlados. Sin embargo, este caso en particular podría tener una investigación rápida. Esperamos que se actúe rápido desde la fiscalía”. El Observatorio Ambiental de la UNR ya presentó la denuncia y la Fiscalía tomó intervención para intentar identificar a los responsables de la quema.

Nación y provincias firmaron un acuerdo para combatir los incendios

La situación se intensificó además debido a la dirección del viento que “puede afectar a la zona sur de Rosario y a la localidad de Villa Gobernador Gálvez”, advirtió De Bueno. Las autoridades llevan a cabo un monitoreo permanente de la situación atmosférica, ya que la persistencia de la humareda depende de la extensión del frente de fuego y el comportamiento del viento.

La expectativa de los equipos de emergencia está puesta en el pronóstico meteorológico. “Podríamos tener una lluvia que pueda humedecer el territorio; esperemos que eso se dé”, expresó De Bueno.

Las provincias y Nación refuerzan la coordinación ante incendios

En paralelo a la situación que se vive en la zona, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, junto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), firmaron un acuerdo para fortalecer la coordinación operativa en el Delta del Paraná frente a emergencias por incendios. El convenio consolida el trabajo iniciado en enero de 2024 y establece una estrategia conjunta para prevenir y responder ante el fuego en este territorio compartido.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez; el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo; brigadistas, técnicos y funcionarios de la AFE y gobiernos locales.

Hubo autoridades de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires

A partir de este acuerdo, los recursos de las tres provincias se coordinarán bajo un mismo protocolo operativo junto a la agencia federal lo que permitirá optimizar tiempos de respuesta, compartir información y actuar de manera conjunta frente a emergencias. El ministro Estévez destacó la importancia del trabajo interjurisdiccional: “Tres provincias y Nación trabajando conjuntamente sobre un territorio que nos es común. El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos”.

Las declaraciones, tomadas por el portal La Capital, también refirierpn al despliegue que comenzó con la instalación de un campamento base y la organización de tres grupos de trabajo en el Delta del Paraná. Además, se prevé una reunión en marzo para avanzar en un marco administrativo que permita la cooperación económica entre provincias.

