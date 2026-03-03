Sociedad

Córdoba: cómo siguen los jóvenes internados tras el trágico choque contra un árbol que se cobró dos víctimas

Un Suzuki Fun con siete jóvenes a bordo se estrelló en el barrio Pueyrredón y los cinco sobrevivientes continúan bajo atención médica. Hay algunos de ellos en estado crítico y tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente

Guardar
Sofía Aguirre permanece en terapia
Sofía Aguirre permanece en terapia intensiva, los médicos evalúan constantemente su evolución

La madrugada del sábado, un choque con saldo trágico y varios heridos graves sacudió a la ciudad de Córdoba. Siete jóvenes viajaban en un Suzuki Fun cuando el auto perdió el control y se estrelló contra un árbol en la avenida Bulnes, a la altura del barrio Pueyrredón. Pía Barrientos, de 19 años, conducía el vehículo, mientras que Francisco Bertello, de 17, ocupaba el asiento del acompañante. Ambos perdieron la vida poco después del impacto, mientras que los otros cinco ocupantes fueron internados.

El estado de salud de los sobrevivientes mantiene en vilo a familiares, amigos y a todos los vecinos del barrio Yofre Norte, de donde provenían la mayoría de los afectados. Las autoridades continúan trabajando en esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, mientras los hospitales de la ciudad concentran la atención en el seguimiento de los pacientes.

Entre los internados, Sofía Aguirre presenta el cuadro más delicado. Según detalló el Ministerio de Salud, la joven permanece en terapia intensiva en el Hospital San Roque, con asistencia respiratoria y bajo monitoreo constante del equipo médico. “Estaban evaluando este mediodía si volvía a entrar en quirófano”, indicaron voceros oficiales. Sofía ya requirió varias intervenciones quirúrgicas en las horas posteriores al siniestro, y su evolución es seguida de cerca por especialistas.

En el mismo sanatorio, Teo Berta se recupera en sala común. El joven sufrió una luxación de cadera y una fractura de maxilar, lesiones que ya recibieron tratamiento inicial, aunque los profesionales médicos mantienen la observación para evaluar eventuales complicaciones. Además, otro de los ocupantes permanece internado en el Hospital de Urgencias, recibiendo atención por las heridas sufridas en el choque. Todos los jóvenes heridos tienen entre 17 y 19 años.

Pía Barrientos, de 19 años,
Pía Barrientos, de 19 años, y Francisco Bertello, de 17, las víctimas del choque

Desde la madrugada del accidente, grupos de amigos se movilizaron para acompañar a las familias y brindar apoyo en las distintas instituciones de salud donde están internados los jóvenes. “Somos treinta o cuarenta chicos que andan por todos los hospitales. Comemos, estamos con las familias, los acompañamos lo que más podemos en este momento”, relató el mejor amigo de Emiliano, uno de los heridos, en diálogo con el medio cordobés El Doce.

La conmoción se extendió al ámbito educativo y barrial. El Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa, de Yofre Norte, despidió a Francisco Bertello mediante un comunicado en redes sociales: “La comunidad educativa acompaña con profundo dolor a la familia de nuestro ex alumno, de la Promoción 2025, ante su fallecimiento. Elevamos una oración por su eterno descanso”. El entorno de Pía Barrientos, recién egresada y empleada en un espacio deportivo y gastronómico de Docta, también expresó su pesar a través de mensajes públicos.

El grupo había estado reunido en un bar frente a la plaza de Yofre Norte y se dirigía hacia otro establecimiento en barrio General Paz. En el trayecto, el Suzuki Fun perdió el control y terminó incrustado contra un árbol, provocando destrozos en la carrocería y el desprendimiento del tubo de GNC.

Personal de la Dirección Bomberos de Córdoba debió utilizar herramientas hidráulicas para rescatar a los jóvenes, varios de los cuales quedaron atrapados en el habitáculo.

El Suzuki Fun quedó destruido
El Suzuki Fun quedó destruido tras el choque

La investigación abierta por la Policía Judicial busca determinar con precisión las causas del siniestro. En el interior del auto se hallaron botellas de alcohol, y la hipótesis principal apunta a una posible combinación de consumo de bebidas alcohólicas y exceso de velocidad. La secuencia exacta de los hechos sigue bajo análisis pericial.

En medio de la incertidumbre y el dolor, familiares y allegados pusieron en marcha colectas solidarias para afrontar los gastos médicos de los internados. “Los chicos tienen que salir de esta”, rezan los folletos distribuidos en la zona y en redes sociales, que convocan a la comunidad a colaborar económicamente.

El propio jefe de guardia del Sanatorio Parque, doctor Rigoni, reflexionó sobre el impacto emocional del episodio y la importancia del acompañamiento: “Cuando uno escucha a los compañeros, sabemos que la familia está cerca, a uno le cuesta tratar de entender las razones de una tragedia como esta, pero quizás también es un momento para poder dialogar entre todos de por qué suceden estas cosas”, expresó en declaraciones a El Doce.

Mientras tanto, la atención médica se mantiene centrada en los cinco jóvenes que continúan su recuperación en distintos centros de salud de la ciudad de Córdoba. El pronóstico de los casos más críticos se actualiza hora a hora, sin certezas sobre el desenlace, y la comunidad sigue de cerca la evolución de cada uno, a la espera de novedades alentadoras.

Temas Relacionados

CórdobaChoquesbarrio PueyrredónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Derrumbe en Parque Patricios: el Gobierno porteño informó que garantizará alojamiento para los vecinos afectados

Unos 175 departamentos sufrieron daños y 200 personas fueron evacuadas del complejo habitacional “Estación Buenos Aires”. Según dictó la Ciudad, los vecinos serán albergados hasta que sea seguro el regreso a sus hogares

Derrumbe en Parque Patricios: el

Motochorros mataron a un camionero que integraba una agrupación solidaria de rockeros en Esteban Echeverría

Rodrigo Núñez tenía 36 años. Fue atacado por cuatro delincuentes mientras circulaba por Camino de Cintura. Volvía de trabajar

Motochorros mataron a un camionero

Ernestina Pais tuvo un accidente con su auto en Vicente López y se negó a hacer el test de alcoholemia

El vehículo que manejaba la empresaria y periodista chocó contra un Alfa Romeo en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras

Ernestina Pais tuvo un accidente

Qué es el Purim, la festividad que conmemora la salvación del pueblo judío en la antigua Persia

Disfraces, vino y donaciones a personas necesitadas forman parte de las tradiciones de una fecha que resalta la importancia de la solidaridad y la alegría

Qué es el Purim, la

Ordenaron la prisión preventiva para el acusado de abusar sexualmente de una mujer de 75 años

El hecho ocurrió en diciembre en la provincia de Córdoba. El sospechoso se había dado a la fuga por los techos de los edificios linderos

Ordenaron la prisión preventiva para
DEPORTES
Las cuatro sedes alternativas para

Las cuatro sedes alternativas para la Finalissima entre Argentina y España si no se juega en Qatar

Colapinto llegó a Australia y está listo para su primer año completo en la Fórmula 1: “Es una nueva forma de correr”

El crudo relato de una ex estrella de la Premier League sobre su adicción: “La cocaína destruye todo”

El video inédito de la furia de Franco Mastantuono tras ser expulsado en Real Madrid-Getafe

La carta con la que el Chacho Coudet se despidió del Alavés antes de firmar con River Plate: “Siento que es una gran oportunidad”

TELESHOW
L-Gante habló sobre su polémica

L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

INFOBAE AMÉRICA

El depuesto líder supremo de

El depuesto líder supremo de Irán Ali Khamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad

Cómo un virus gigante oculto en un pantano japonés podría explicar el origen de la vida en la Tierra

El 69% de las microempresas en El Salvador se mantiene en la subsistencia

Dan a conocer imágenes del funeral del colegio bombardeado en Irán

Recaudación en Panamá crece 12%, pero ingresos quedan $2,684 millones bajo lo presupuestado