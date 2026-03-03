Córdoba: cómo siguen los jóvenes internados tras el trágico choque contra un árbol que se cobró dos víctimas

Sofía Aguirre permanece en terapia intensiva, los médicos evalúan constantemente su evolución

La madrugada del sábado, un choque con saldo trágico y varios heridos graves sacudió a la ciudad de Córdoba. Siete jóvenes viajaban en un Suzuki Fun cuando el auto perdió el control y se estrelló contra un árbol en la avenida Bulnes, a la altura del barrio Pueyrredón. Pía Barrientos, de 19 años, conducía el vehículo, mientras que Francisco Bertello, de 17, ocupaba el asiento del acompañante. Ambos perdieron la vida poco después del impacto, mientras que los otros cinco ocupantes fueron internados.

El estado de salud de los sobrevivientes mantiene en vilo a familiares, amigos y a todos los vecinos del barrio Yofre Norte, de donde provenían la mayoría de los afectados. Las autoridades continúan trabajando en esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, mientras los hospitales de la ciudad concentran la atención en el seguimiento de los pacientes.

Entre los internados, Sofía Aguirre presenta el cuadro más delicado. Según detalló el Ministerio de Salud, la joven permanece en terapia intensiva en el Hospital San Roque, con asistencia respiratoria y bajo monitoreo constante del equipo médico. “Estaban evaluando este mediodía si volvía a entrar en quirófano”, indicaron voceros oficiales. Sofía ya requirió varias intervenciones quirúrgicas en las horas posteriores al siniestro, y su evolución es seguida de cerca por especialistas.

En el mismo sanatorio, Teo Berta se recupera en sala común. El joven sufrió una luxación de cadera y una fractura de maxilar, lesiones que ya recibieron tratamiento inicial, aunque los profesionales médicos mantienen la observación para evaluar eventuales complicaciones. Además, otro de los ocupantes permanece internado en el Hospital de Urgencias, recibiendo atención por las heridas sufridas en el choque. Todos los jóvenes heridos tienen entre 17 y 19 años.

Pía Barrientos, de 19 años, y Francisco Bertello, de 17, las víctimas del choque

Desde la madrugada del accidente, grupos de amigos se movilizaron para acompañar a las familias y brindar apoyo en las distintas instituciones de salud donde están internados los jóvenes. “Somos treinta o cuarenta chicos que andan por todos los hospitales. Comemos, estamos con las familias, los acompañamos lo que más podemos en este momento”, relató el mejor amigo de Emiliano, uno de los heridos, en diálogo con el medio cordobés El Doce.

La conmoción se extendió al ámbito educativo y barrial. El Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa, de Yofre Norte, despidió a Francisco Bertello mediante un comunicado en redes sociales: “La comunidad educativa acompaña con profundo dolor a la familia de nuestro ex alumno, de la Promoción 2025, ante su fallecimiento. Elevamos una oración por su eterno descanso”. El entorno de Pía Barrientos, recién egresada y empleada en un espacio deportivo y gastronómico de Docta, también expresó su pesar a través de mensajes públicos.

El grupo había estado reunido en un bar frente a la plaza de Yofre Norte y se dirigía hacia otro establecimiento en barrio General Paz. En el trayecto, el Suzuki Fun perdió el control y terminó incrustado contra un árbol, provocando destrozos en la carrocería y el desprendimiento del tubo de GNC.

Personal de la Dirección Bomberos de Córdoba debió utilizar herramientas hidráulicas para rescatar a los jóvenes, varios de los cuales quedaron atrapados en el habitáculo.

El Suzuki Fun quedó destruido tras el choque

La investigación abierta por la Policía Judicial busca determinar con precisión las causas del siniestro. En el interior del auto se hallaron botellas de alcohol, y la hipótesis principal apunta a una posible combinación de consumo de bebidas alcohólicas y exceso de velocidad. La secuencia exacta de los hechos sigue bajo análisis pericial.

En medio de la incertidumbre y el dolor, familiares y allegados pusieron en marcha colectas solidarias para afrontar los gastos médicos de los internados. “Los chicos tienen que salir de esta”, rezan los folletos distribuidos en la zona y en redes sociales, que convocan a la comunidad a colaborar económicamente.

El propio jefe de guardia del Sanatorio Parque, doctor Rigoni, reflexionó sobre el impacto emocional del episodio y la importancia del acompañamiento: “Cuando uno escucha a los compañeros, sabemos que la familia está cerca, a uno le cuesta tratar de entender las razones de una tragedia como esta, pero quizás también es un momento para poder dialogar entre todos de por qué suceden estas cosas”, expresó en declaraciones a El Doce.

Mientras tanto, la atención médica se mantiene centrada en los cinco jóvenes que continúan su recuperación en distintos centros de salud de la ciudad de Córdoba. El pronóstico de los casos más críticos se actualiza hora a hora, sin certezas sobre el desenlace, y la comunidad sigue de cerca la evolución de cada uno, a la espera de novedades alentadoras.