Un pitbull atacó a un nene de dos años en Santa Fe

La familia del menor herido denunció que no es la primera vez que una situación así sucede en el barrio. “Cada vez que lo largan, muerde a alquien”, contó la abuela del niño

Este no es el primer ataque registrado de un perro pitbull a un menor

En el barrio Fonavi San Jerónimo, en el sur de la ciudad de Santa Fe, la tranquilidad del mediodía de ayer se vio interrumpida cuando un niño de dos años y diez meses fue atacado por un pitbull.

El episodio, ocurrido en la manzana 2 del complejo habitacional, movilizó a la Policía y al personal de salud, generando alarma entre los vecinos. Según relató la familia, el menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Niños Orlando Alassia para recibir atención médica.

La abuela del chico describió el momento en que el perro lo mordió: “Salió de la nada y lo agarró. Se prendió del brazo. Mi nieto lloraba, le sangraba y se le hinchó todo”.

La abuela remarcó que el animal, propiedad de vecinos del mismo barrio, ya había protagonizado episodios similares. “No es la primera, ni la segunda ni la tercera vez que esa perra ataca. Cada vez que la largan, ataca a alguien”, afirmó. El temor se extendió entre los residentes, quienes reclamaron intervenciones efectivas para prevenir nuevos incidentes.

El brazo de un nene con un vendaje en la muñeca, afectado por un ataque de pitbull que sufrió en Santa Fe, requirió atención médica de urgencia. (Aire Digital)

Según informó el portal Aire Digital, el niño, identificado como Tomás, recibió atención médica en el Hospital Alassia, donde se le aplicó una vacuna preventiva y se controló la lesión. Tras las curaciones, fue dado de alta, aunque deberá continuar bajo observación y recibir nuevas inyecciones, ya que el perro no contaba con vacunación al día.

Durante el ataque, un adolescente de 16 años, tío del menor, intervino y logró ahuyentar al pitbull, evitando que las lesiones fueran aún más graves.

Un pitbull atacó y mató a otro perro en Santa Fe

Horas antes, otro ataque de un pitbull fue noticia también en Santa Fe donde la comunidad se vio conmocionada tras la muerte de “Garrafa”, un perro callejero que fue adoptado por estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral y que murió luego de ser atacado por un pitbull.

Garrafa se transformó en algo más que una mascota para la comunidad universitaria. Desde hacía meses, estudiantes, docentes y personal de la Universidad Nacional del Litoral lo integraron a la vida diaria del campus, brindándole alimento, refugio y afecto, y haciendo de su presencia un símbolo de convivencia.

Los vínculos entre Garrafa y quienes transitaban por la Ciudad Universitaria iban más allá de lo habitual entre personas y animales. Según el testimonio de algunos estudiantes, solía recibir caricias y atención en los espacios abiertos del predio, estableciendo lazos con los jóvenes y los trabajadores del lugar.

El fallecimiento de Garrafa causó un fuerte impacto emocional en la comunidad, que rápidamente se expresó a través de mensajes de dolor y pedidos de justicia en las redes sociales.

El ataque ocurrió el pasado lunes 4 de febrero, cerca de las 17, cuando el pitbull ingresó corriendo a la Ciudad Universitaria junto a su propietario. Según fuentes oficiales, el animal no llevaba ni correa ni bozal, elementos obligatorios para perros de razas potencialmente peligrosas. Al advertir la presencia de Garrafa, el pitbull lo embistió y lo mordió en distintas partes del cuerpo, causándole heridas fatales que provocaron su muerte casi de inmediato y dejaron consternados a los testigos.

El episodio fue reportado a las autoridades y motivó que la Policía de Santa Fe notificara al dueño del pitbull luego de presentarse en su domicilio.

El hombre acudió voluntariamente a la comisaría, donde se formalizaron las actuaciones. El incidente fue encuadrado bajo la ley provincial 13.774 y en la Ordenanza 11.180, que regula los requisitos para evitar incidentes con mascotas de este tipo.

Tras la denuncia y la investigación administrativa, el Tribunal de Faltas de la municipalidad de Santa Fe –órgano municipal de justicia administrativa– resolvió imponer al propietario del pitbull una multa millonaria de 600 Unidades Económicas de Faltas (UEF), equivalentes a 1.026.000 pesos.

Además, deberá asistir a charlas sobre tenencia responsable, dictadas por el Instituto Municipal de Salud Animal (INMUSA), en escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Estas actividades buscan impulsar la responsabilidad sobre mascotas, con especial énfasis en la convivencia y la prevención de riesgos asociados a animales potencialmente peligrosos.

