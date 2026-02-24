Santa Fe: un pitbull mató a un perro adoptado por estudiantes universitarios y el dueño deberá pagar una multa millonaria

Garrafa murió tras ser atacado por un pitbull y el dueño deberá pagar una multa millonaria

La comunidad educativa de la ciudad de Santa Fe se vio conmocionada en el último verano tras la muerte de “Garrafa”, un perro callejero que fue adoptado por estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral y que murió luego de ser atacado por un pitbull. Ahora, el Tribunal de Faltas local condenó al dueño de este animal a pagar una multa millonaria y deberá asistir a una serie de cursos de tenencia responsable.

Garrafa se transformó en algo más que una mascota para la comunidad universitaria. Desde hacía meses, estudiantes, docentes y personal de la Universidad Nacional del Litoral lo integraron a la vida diaria del campus, brindándole alimento, refugio y afecto, y haciendo de su presencia un símbolo de convivencia. Los vínculos entre Garrafa y quienes transitaban por la Ciudad Universitaria iban más allá de lo habitual entre personas y animales. Según el testimonio de algunos estudiantes, solía recibir caricias y atención en los espacios abiertos del predio, estableciendo lazos con los jóvenes y los trabajadores del lugar.

El fallecimiento de Garrafa causó un fuerte impacto emocional en la comunidad, que rápidamente se expresó a través de mensajes de dolor y pedidos de justicia en las redes sociales. El caso se viralizó, sumando voces que reclamaban una intervención oficial y la adopción de medidas para evitar que situaciones similares se repitieran. Muchos percibieron la pérdida del animal como una fractura en el espíritu de convivencia que caracteriza al ámbito universitario.

Los alumnos de la UNL convocaron a una marcha para pedir justicia

El ataque ocurrió el pasado lunes 4 de febrero, cerca de las 17, cuando el pitbull ingresó corriendo a la Ciudad Universitaria junto a su propietario. Según fuentes oficiales, el animal no llevaba ni correa ni bozal, elementos obligatorios para perros de razas potencialmente peligrosas. Al advertir la presencia de Garrafa, el pitbull lo embistió y lo mordió en distintas partes del cuerpo, causándole heridas fatales que provocaron su muerte casi de inmediato y dejaron consternados a los testigos.

El episodio fue reportado a las autoridades y motivó que la Policía de Santa Fe notificara al dueño del pitbull luego de presentarse en su domicilio. El hombre acudió voluntariamente a la comisaría, donde se formalizaron las actuaciones. El incidente fue encuadrado bajo la ley provincial 13.774 y en la Ordenanza 11.180, que regula los requisitos para evitar incidentes con mascotas de este tipo.

En las redes sociales, los estudiantes recordaron como el animal era parte del día a día de la universidad

Tras la denuncia y la investigación administrativa, el Tribunal de Faltas de la municipalidad de Santa Fe –órgano municipal de justicia administrativa– resolvió imponer al propietario del pitbull una multa millonaria de 600 Unidades Económicas de Faltas (UEF), equivalentes a 1.026.000 pesos. Además, deberá asistir a charlas sobre tenencia responsable, dictadas por el Instituto Municipal de Salud Animal (INMUSA), en escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Estas actividades buscan impulsar la responsabilidad sobre mascotas, con especial énfasis en la convivencia y la prevención de riesgos asociados a animales potencialmente peligrosos.

El dueño del pitbull deberá pagar una multa de más de un millón de pesos

La directora del Tribunal de Faltas, Ana Caprio, detalló en diálogo con Aire de Santa Fe que el infractor fue citado, se presentó y ejerció su derecho a defensa. Durante el proceso, reconoció los hechos y manifestó arrepentimiento, actitud que el tribunal valoró sin que eso lo exima de consecuencias legales. Caprio señaló que la sanción busca asumir la responsabilidad por el desenlace y generar conciencia social respecto al cumplimiento de la normativa vigente. Destacó que el caso “marca un antes y un después en la aplicación de las normas de convivencia” en la ciudad universitaria y en Santa Fe.

El castigo implica también una fuerte carga simbólica, pues la sanción fue dictada en respuesta a la movilización de estudiantes y autoridades de la UNL, que consideraban a Garrafa “un integrante más” de la comunidad. Después del fallecimiento, compañeros y trabajadores le construyeron una tumba en el predio universitario, donde actualmente descansan sus restos como homenaje y recordatorio para quienes compartieron momentos con él.