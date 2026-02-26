Más de 13.000 personas de todo el país fueron este año al Carnaval de Gualeguay

Visitantes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras provincias se sumaron a la fiesta en Gualeguay durante el feriado de Carnaval

Más de 13.000 personas colmaron las calles de Gualeguay durante las nueve noches del tradicional Carnaval en el corso, una convocatoria que atrajo visitantes de diferentes puntos del país.

Según datos de la organización, la última edición registró una asistencia total superior a las 13.716 personas, afluencia repartida en noches que incluyeron propuestas artísticas, despliegue de comparsas y una logística ajustada para “garantizar el disfrute y la seguridad de los asistentes”.

La cita, que se desarrolló en el Corsódromo de Gualeguay, reunió público de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y provincias como Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, San Luis, Catamarca y Chaco. El evento abrió el 10 de enero y se extendió hasta el 21 de febrero, con noches de corso que presentaron un cronograma escalonado y una oferta de entradas segmentada por fechas, tal como informó la Municipalidad de Gualeguay.

La planificación de las jornadas permitió a la organización distribuir la venta de localidades en fechas específicas. El objetivo, según voceros municipales, consistió en ordenar la demanda y asegurar la presencia de residentes y turistas. El sistema implementado contempló la venta anticipada para cada noche, una estrategia que buscó “optimizar el acceso y responder al flujo creciente de público durante el feriado de Carnaval, instancia que tradicionalmente concentra el mayor movimiento”.

Las comparsas Si-Sí K’rumbay y Samba Verá ocuparon el centro de la escena con propuestas propias y gran cantidad de participantes

El público que se acercó a Gualeguay durante las noches de corso viajó desde distintos puntos del país. Por ejemplo, en la sexta jornada, el 14 de febrero, turistas de al menos doce provincias ocuparon las gradas, mesas y sectores preferenciales del Corsódromo. Esa noche se contabilizaron 1.801 asistentes, de los cuales 1.660 provenían de Entre Ríos, 118 de Buenos Aires, y el resto de provincias como Córdoba, Corrientes, Salta, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Catamarca, San Juan y Chaco. Este patrón se repitió en el resto de las noches, con una marcada presencia de público entrerriano, aunque las delegaciones de otras provincias también resultaron notorias.

El impacto del Carnaval se reflejó en la distribución de asistentes durante cada jornada. La noche inaugural, el 10 de enero, reunió a 1.084 personas. Las siguientes fechas sostuvieron el crecimiento: el 17 de enero se contabilizaron 1.723 asistentes; el 24 de enero, 1.756; el 31 de enero, 1.663; y el 7 de febrero, 1.468.

El pico de concurrencia se alcanzó durante el fin de semana largo de Carnaval, especialmente el 14 y 16 de febrero, cuando la suma de visitantes superó los 1.800 y 1.500, respectivamente. La última noche, el 21 de febrero, registró 1.545 participantes, consolidando el balance de más de 13.716 personas en total, distribuidas durante las nueve fechas programadas.

La historia del Carnaval local se remonta a los bailes en los clubes de inmigrantes y la progresiva consolidación del desfile en la vía pública. Año tras año, la ciudad sostiene la tradición con la participación de cientos de integrantes en escena, la suma de comparsas, murgas y carrozas, y la asistencia constante de público local y foráneo. El Corsódromo, inaugurado en 2005 en el predio de la antigua estación de trenes, se estableció como epicentro de la celebración y cuenta con una infraestructura capaz de albergar más de 5.400 espectadores en tribunas, mesas, tarimas y butacas.

El Corsódromo, epicentro de la celebración, cuenta con una capacidad para más de 5.400 espectadores entre tribunas mesas tarimas y butacas

La edición 2026 sumó el atractivo de noches consecutivas durante el feriado de Carnaval, una novedad que buscó potenciar la llegada de turistas y vecinos, según reconoció la organización. El circuito del Corsódromo, con 450 metros de extensión y 37 columnas de luminarias, permitió el paso de las carrozas y el despliegue de las comparsas, protagonistas indiscutidas del espectáculo.

En el escenario, los conjuntos Si-Sí, K’rumbay y Samba Verá ocuparon el centro de la escena, cada uno con propuestas propias, trajes, coreografías y una importante cantidad de integrantes. Si-Sí, por ejemplo, celebró su 47° aniversario con 250 participantes y cinco carrozas, mientras que Samba Verá reunió a 250 integrantes y K’rumbay ostentó la distinción de ser la única tricampeona en la historia local.

El operativo desplegado incluyó servicios médicos privados, seguridad policial, estacionamientos vigilados y la colaboración de clubes locales en las cantinas. La infraestructura del predio sumó accesos diferenciados, baños químicos, boleterías renovadas y un sistema de control en los ingresos, parte de las mejoras implementadas en años anteriores. El propósito, según la Municipalidad de Gualeguay, fue garantizar la comodidad y la tranquilidad de quienes participaron de la fiesta.