Sociedad

Carnaval de Gualeguay: las novedades de febrero y cómo será la venta de entradas

El Corsódromo habilitó la venta escalonada de localidades, con una oferta que supera las 5.400 ubicaciones y un renovado operativo de servicios y seguridad en todo el predio

Guardar
El Corsódromo cuenta con capacidad
El Corsódromo cuenta con capacidad para más de 5.400 personas, distribuidas en tribunas mesas tarimas y butacas

Desde este lunes 2 de febrero se habilitó la venta de entradas para las noches de corso de este mes en Gualeguay, en una edición que trae cambios en el cronograma y novedades en la organización.

De acuerdo con la información brindada por la Municipalidad, la comercialización de localidades para las noches de febrero se realiza en jornadas puntuales y con horarios definidos. Así, este lunes se pusieron a la venta los tickets para la función del 7; el 4, para las noches del 14, 15 y 16 (coincidiendo con el fin de semana largo de Carnaval); el 5, para el 21; y el 6, para la última cita del mes, el 28. El proceso, según la organización, apunta a ordenar la alta demanda y asegurar que cada espectador tenga su lugar en uno de los eventos más concurridos de la provincia.

En esta edición, la agenda de febrero suma el atractivo de noches consecutivas durante el feriado de Carnaval, una propuesta que busca “potenciar la asistencia de turistas y vecinos”.

La historia del Carnaval de Gualeguay está marcada por su evolución desde los bailes en clubes de inmigrantes hasta la consolidación del desfile en las calles principales, con la incorporación de comparsas, disfraces, murgas y carros temáticos. “El mayor orgullo de Gualeguay lo constituye la Fiesta del Corso, que al comienzo de cada año, durante los meses de enero y febrero, desborda las calles de música, color y ritmo tropical”, destacan desde la Municipalidad. Esa tradición se mantiene con la participación de cientos de personas en escena y la presencia constante de público local y foráneo.

La venta de entradas se
La venta de entradas se realiza en fechas puntuales según el calendario de febrero y la demanda de público

Las comparsas ocupan un lugar central en el espectáculo. Este año, Si-Sí, K’rumbay y Samba Verá estarán en el Corsódromo, cada una con propuestas propias y una cantidad significativa de integrantes.

La comparsa Si-Sí celebrará su 47° aniversario y cuenta con 250 participantes, cinco carrozas y un destaque, además de un historial de 13 primeros premios. Por su parte, Samba Verá, representante del Club Barrio Norte y con 19 años de trayectoria, suma 250 integrantes y 5 títulos, mientras que K’rumbay, surgida del Club Atlético San Lorenzo, ostenta 9 primeros premios y la distinción de ser la única tri-campeona en la historia local.

Las comparsas Si-Sí K’rumbay y
Las comparsas Si-Sí K’rumbay y Samba Verá encabezan las noches de corso con cientos de integrantes y carrozas

El impacto del Carnaval se mide también en números: la organización estima más de 600 pasistas, 200 integrantes en batucadas y una capacidad de más de 5.400 ubicaciones, entre tribunas, mesas, tarimas y butacas. Además habrá presencia de servicios como cantinas, estacionamientos vigilados, asistencia médica privada y seguridad en el predio.

El Corsódromo, inaugurado el 15 de enero de 2005 en el predio de la antigua estación del ferrocarril, se consolidó como epicentro de la celebración. Según datos oficiales, el circuito ofrece 450 metros de extensión para el paso de las carrozas y 37 columnas de luminarias a lo largo de la pista.

El circuito del Carnaval abarca
El circuito del Carnaval abarca 450 metros de pista con luminarias y servicios gastronómicos

Las mejoras implementadas en 2009, indican desde el municipio, incluyeron nuevos asientos, un escenario elevado, ampliación de la terraza de la confitería y la renovación del edificio de la estación con boleterías y molinetes. En términos de capacidad, el espacio cuenta con 2.900 localidades en tribunas, 1.500 en mesas, 230 en tarimas y 1.000 en butacas.

El dispositivo de servicios incluye accesos principales, baños químicos y diferenciados por género, estacionamientos gestionados por personal de tránsito, cantinas a cargo de los clubes locales y servicio de mozos en palcos terraza y sector preferencial. La seguridad se refuerza con presencia policial montada en los alrededores y un sistema de asistencia médica privada para los asistentes.

El operativo de seguridad incluye
El operativo de seguridad incluye asistencia médica privada y personal de tránsito en los accesos y estacionamientos

La venta escalonada de localidades responde a la alta demanda que cada temporada caracteriza al Carnaval de Gualeguay. Según la organización, el objetivo es permitir que tanto residentes como visitantes puedan acceder a las ubicaciones disponibles y planificar su asistencia con anticipación. Las fechas de comercialización, difundidas por la Municipalidad, se ajustan al calendario de noches de corso y contemplan el incremento de público que suele registrarse durante el feriado de Carnaval.

Temas Relacionados

Entre RíosGualeguayCorso de GualeguayCarnavales

Últimas Noticias

Trágico accidente en la Ruta 3: una terna de árbitros volcó con su auto al regresar de un partido y uno de ellos murió

La delegación arbitral oriunda de La Pampa volvía a su provincia tras dirigir un encuentro en Río Gallegos cuando su vehículo volcó cerca de Caleta Olivia, dejando como saldo un fallecido de 24 años y tres heridos

Trágico accidente en la Ruta

La Plata: una mujer perdió dos dedos del pie tras un insólito accidente en un camión recolector de basura

La víctima es una trabajadora de la empresa de 39 años, a la que se le quedó el pie trabado cuando accionó la prensa para compactar los desechos

La Plata: una mujer perdió

Detuvieron a un menor por el crimen del carpintero al que mataron para robarle la moto en Laferrere

Milcíades Torres Oviedo (63) y lo atacaron cuando volvía de trabajar, a pocas cuadras de su casa. El sospechoso apresado tiene 17 años

Detuvieron a un menor por

Le robaron y encontró sus pertenencias en venta en redes sociales: pactó la compra y detuvieron a un sospechoso

La víctima del asalto hizo la denuncia y el falso vendedor quedó acusado del delito de encubrimiento

Le robaron y encontró sus

Bahía Blanca: una casa rodante se desprendió de una camioneta y chocó de frente contra un camión

El conductor del vehículo resultó herido y fue derivado a un hospital de la zona. El tránsito estuvo restringido durante varias horas por la magnitud del siniestro

Bahía Blanca: una casa rodante
DEPORTES
Defensa y Justicia se enfrenta

Defensa y Justicia se enfrenta con Estudiantes por la fecha 3 del Torneo Apertura

El nuevo golazo del hijo de Guillermo Barros Schelotto para Gimnasia: ángulo cerrado y zurdazo a colocar

“Cabeza, corazón y coraje”: el secreto de Carlos Alcaraz en su ascenso a la cima del tenis

Conmoción en los deportes de invierno: murió una joven snowboarder luego de que su mochila quedara atrapada en una telesilla

La historia de Thiago Tirante, el platense que será la principal raqueta de Argentina en la Copa Davis ante Corea del Sur

TELESHOW
El tremendo ida y vuelta

El tremendo ida y vuelta de Cinthia Fernández con la China Suárez que desató un tenso momento: “Rompehogares”

La liquidación de Marixa Balli tras anunciar el cierre de su local: cuánto sale un short, una remera o una cartera

El desopilante plan de Lizy Tagliani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos exigió a Santa

Estados Unidos exigió a Santa Lucía que prohíba a sus nacionales estudiar medicina en Cuba

Cuando menos es más: cómo canciones de un minuto lograron conquistar el mundo del pop

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz

Del cultivo de coca a la palma de aceite: así fue la transformación de San Pablo, en el sur de Bolívar

Zelensky confirmó avances en la desescalada con Rusia y que no se registraron ataques contra instalaciones energéticas