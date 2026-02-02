Carnaval de Gualeguay: las novedades de febrero y cómo será la venta de entradas

El Corsódromo cuenta con capacidad para más de 5.400 personas, distribuidas en tribunas mesas tarimas y butacas

Desde este lunes 2 de febrero se habilitó la venta de entradas para las noches de corso de este mes en Gualeguay, en una edición que trae cambios en el cronograma y novedades en la organización.

De acuerdo con la información brindada por la Municipalidad, la comercialización de localidades para las noches de febrero se realiza en jornadas puntuales y con horarios definidos. Así, este lunes se pusieron a la venta los tickets para la función del 7; el 4, para las noches del 14, 15 y 16 (coincidiendo con el fin de semana largo de Carnaval); el 5, para el 21; y el 6, para la última cita del mes, el 28. El proceso, según la organización, apunta a ordenar la alta demanda y asegurar que cada espectador tenga su lugar en uno de los eventos más concurridos de la provincia.

En esta edición, la agenda de febrero suma el atractivo de noches consecutivas durante el feriado de Carnaval, una propuesta que busca “potenciar la asistencia de turistas y vecinos”.

La historia del Carnaval de Gualeguay está marcada por su evolución desde los bailes en clubes de inmigrantes hasta la consolidación del desfile en las calles principales, con la incorporación de comparsas, disfraces, murgas y carros temáticos. “El mayor orgullo de Gualeguay lo constituye la Fiesta del Corso, que al comienzo de cada año, durante los meses de enero y febrero, desborda las calles de música, color y ritmo tropical”, destacan desde la Municipalidad. Esa tradición se mantiene con la participación de cientos de personas en escena y la presencia constante de público local y foráneo.

La venta de entradas se realiza en fechas puntuales según el calendario de febrero y la demanda de público

Las comparsas ocupan un lugar central en el espectáculo. Este año, Si-Sí, K’rumbay y Samba Verá estarán en el Corsódromo, cada una con propuestas propias y una cantidad significativa de integrantes.

La comparsa Si-Sí celebrará su 47° aniversario y cuenta con 250 participantes, cinco carrozas y un destaque, además de un historial de 13 primeros premios. Por su parte, Samba Verá, representante del Club Barrio Norte y con 19 años de trayectoria, suma 250 integrantes y 5 títulos, mientras que K’rumbay, surgida del Club Atlético San Lorenzo, ostenta 9 primeros premios y la distinción de ser la única tri-campeona en la historia local.

Las comparsas Si-Sí K’rumbay y Samba Verá encabezan las noches de corso con cientos de integrantes y carrozas

El impacto del Carnaval se mide también en números: la organización estima más de 600 pasistas, 200 integrantes en batucadas y una capacidad de más de 5.400 ubicaciones, entre tribunas, mesas, tarimas y butacas. Además habrá presencia de servicios como cantinas, estacionamientos vigilados, asistencia médica privada y seguridad en el predio.

El Corsódromo, inaugurado el 15 de enero de 2005 en el predio de la antigua estación del ferrocarril, se consolidó como epicentro de la celebración. Según datos oficiales, el circuito ofrece 450 metros de extensión para el paso de las carrozas y 37 columnas de luminarias a lo largo de la pista.

El circuito del Carnaval abarca 450 metros de pista con luminarias y servicios gastronómicos

Las mejoras implementadas en 2009, indican desde el municipio, incluyeron nuevos asientos, un escenario elevado, ampliación de la terraza de la confitería y la renovación del edificio de la estación con boleterías y molinetes. En términos de capacidad, el espacio cuenta con 2.900 localidades en tribunas, 1.500 en mesas, 230 en tarimas y 1.000 en butacas.

El dispositivo de servicios incluye accesos principales, baños químicos y diferenciados por género, estacionamientos gestionados por personal de tránsito, cantinas a cargo de los clubes locales y servicio de mozos en palcos terraza y sector preferencial. La seguridad se refuerza con presencia policial montada en los alrededores y un sistema de asistencia médica privada para los asistentes.

El operativo de seguridad incluye asistencia médica privada y personal de tránsito en los accesos y estacionamientos

La venta escalonada de localidades responde a la alta demanda que cada temporada caracteriza al Carnaval de Gualeguay. Según la organización, el objetivo es permitir que tanto residentes como visitantes puedan acceder a las ubicaciones disponibles y planificar su asistencia con anticipación. Las fechas de comercialización, difundidas por la Municipalidad, se ajustan al calendario de noches de corso y contemplan el incremento de público que suele registrarse durante el feriado de Carnaval.