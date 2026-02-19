Córdoba: dos policías reanimaron a una bebé de tres meses que se había ahogado con leche

La niña presentaba serias dificultades respiratorias. Fue asistida en una comisaría y trasladada de urgencia al Hospital Luis Pasteur.

La mañana de este jueves en la ciudad de Villa María, en Córdoba, se vio marcada por la urgencia y la tensión cuando una pareja llegó corriendo a una comisaría con su hija de tres meses en brazos. La pequeña presentaba signos evidentes de dificultad para respirar, mientras sus padres contaban lo que había pasado con gran desesperación. En ese momento, la reacción del personal policial le salvó la vida a la menor en una jornada que pudo haber tenido otro desenlace.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, un hombre de 44 años y una mujer de 39 acudieron a la dependencia policial buscando auxilio para su bebé, quien atravesaba un episodio de ahogamiento con leche materna.

El personal de la comisaría, al percatarse de la situación, inició maniobras de primeros auxilios de inmediato. En un intento por revertir el cuadro, los efectivos se abocaron a reanimar a la niña, logrando que comenzara a llorar, signo que indicaba una recuperación de la respiración.

La situación, lejos de relajarse, exigió una respuesta sostenida: durante el traslado en un móvil policial, los agentes continuaron con las maniobras de auxilio, mientras se organizaba un cordón sanitario hacia el Hospital Luis Pasteur. La coordinación y el traslado rápido fueron claves para que la bebé recibiera atención médica lo antes posible.

Al ingresar al centro de salud, el equipo médico tomó intervención para estabilizar a la pequeña. De acuerdo con el reporte oficial del hospital, la niña fue asistida y, tras ser evaluada, se informó que se encontraba en buen estado general. Luego de la atención, se le otorgó el alta médica y la familia regresó a su domicilio.

La intervención oportuna del personal policial y la rápida derivación al hospital permitieron que la bebé superara un episodio que, por su naturaleza, requiere respuestas precisas y ágiles.

Córdoba: armaron un cordón sanitario para salvar a una bebé de 10 días con signos de asfixia

Hace algunas semanas, una escena de urgencia se vivió en la ciudad de Córdoba, cuando el rápido accionar de la Policía y el personal sanitario permitió salvar la vida de una bebé de apenas 10 días que presentaba signos de asfixia.

Todo comenzó en la intersección de avenida Ejército Argentino y la rotonda del country La Cuesta, un sector transitado de la capital cordobesa. En ese momento, agentes de la Policía de Córdoba se encontraban interviniendo en un siniestro vial cuando fueron interrumpidos por un hombre que se acercó desesperado, alertando que su hija recién nacida no respiraba. El padre relató que la pequeña habría broncoaspirado mientras era alimentada.

Sin perder tiempo, los policías implementaron maniobras de primeros auxilios con el objetivo de restablecer la respiración de la bebé. La intervención inmediata de los policías permitió mantener los signos vitales de la recién nacida en un cuadro crítico. A los pocos minutos, una ambulancia que se encontraba en la zona se sumó al operativo y continuó con las tareas de reanimación, mientras la tensión crecía entre quienes observaban el procedimiento.

Frente a la gravedad de la situación y con la urgencia de lograr atención médica especializada, las autoridades montaron un cordón sanitario para escoltar el traslado de la bebé hasta el Sanatorio Allende. Este tipo de operativo, que consiste en liberar el paso y acompañar el vehículo de emergencia, buscó minimizar los tiempos de llegada al centro de salud. El recorrido fue realizado a máxima velocidad, una decisión que permitió acortar los minutos entre el lugar del incidente y la institución médica.

Al arribar al sanatorio, el equipo médico logró estabilizar el cuadro de la niña y dispuso su internación bajo observación, sin que se hayan brindado hasta el momento mayores precisiones sobre su evolución.

La actuación de la fuerza policial y los profesionales de la salud, coordinada en tiempo real, fue reconocida por los testigos y los propios protagonistas del procedimiento. La situación de la menor, que permanece bajo monitoreo médico, seguirá siendo evaluada en las próximas horas.