Video: calles anegadas y complicaciones en el AMBA tras la tormenta de la madrugada

El sur del conurbano bonaerense tuvo calles inundadas y complicaciones para transitar, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un aviso por tormentas

Las tormentas afectaron a gran parte del sur bonaerense

Las tormentas que golpearon el Área Metropolitana de Buenos Aires en la madrugada de este martes provocaron inundación de varias calles y complicaciones en la circulación.

La zona sur del conurbano bonaerense resultó ser la más castigada, como sucedió en Avellaneda y Dock Sud. En tanto, los partidos de Lanús y Temperley también recibieron lluvias de alta intensidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, barrios como Palermo, Barracas, Balvanera, Constitución y Liniers también registraron lluvias durante la madrugada, aunque el mayor impacto se sintió en el conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió a la 1:47 un aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo. Según el organismo, los fenómenos se identificaron mediante radares y el aviso tiene una validez de una hora desde su comunicación.

El aviso incluyó a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Ensenada, Florencio Varela, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.

Lluvias y calles anegadas en el AMBA

El SMN indicó que las precipitaciones continuarán a lo largo de esta jornada, que tendrá una mínima de 21°C y una máxima de 32°C. Si bien esta mañana está pronosticado un cielo parcialmente nublado, y con apenas 10% de probabilidades de lluvias, el panorama será más inestable con el pasar de las horas.

Durante la tarde, se aguardan tormentas fuertes, con una chance estimada entre el 40% y el 70%. Para la noche, éstas bajarán su intensidad hacia tormentas aisladas, pero con fuertes ráfagas de viento que podrán alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.

Lluvias y calles anegadas en el AMBA

A su vez, el organismo climatológico advirtió que el Área Metropolitana de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. Este nivel refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Y abarca toda una región comprendida desde San Nicolás de los Arroyos (norte) hasta Mar de Ajó (este), General Alvear (oeste y centro) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata. En estos casos, el SMN recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Lluvias y calles anegadas en el AMBA

A su vez, toda la Costa Atlántica y el sur de la provincia de Buenos Aires (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Pigüé, Tres Arroyos) cuenta con alerta amarilla por fuertes vientos. Ante este panorama, las acciones recomendadas son las siguientes:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

Desde el miércoles, el pronóstico oficial determinó el cese de las lluvias y la mejora de las condiciones climáticas. Durante la semana, se prevé nubosidad variable, sin lluvias y con una máxima que no superará los 28°C.

