Sociedad

Mendoza: un camión desbarrancó en el paso a Chile, el conductor se tiró antes y se salvó de milagro

El accidente ocurrió a la altura de la Curva de Guido y requirió de un amplio operativo. El hombre fue asistido en el lugar y se ordenó el tránsito sin interrumpir la circulación en el cruce internacional

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En el lugar trabaja personal de la Policía de Mendoza, que interviene para asistir en la emergencia y ordenar el tránsito en la zona

El tramo internacional de la Ruta Nacional 7 a la altura de la Curva de Guido, en Potrerillos, fue escenario este miércoles de un impactante accidente que involucró a un camión de carga. La jornada, que comenzó con normalidad para quienes transitan hacia el paso fronterizo a Chile, se vio interrumpida de golpe por un siniestro que dejó un vehículo destruido y a su conductor luchando por ponerse a salvo.

El episodio se registró cerca del kilómetro 1114, en el sector sur de la conocida curva, una zona señalada por su peligrosidad y donde los accidentes suelen ser noticia. Un llamado a la línea de emergencias 911 informó sobre la caída de un camión que transportaba paneles solares, lo que activó un rápido operativo de los servicios de seguridad. El conductor, que viajaba solo, logró lanzarse del camión antes de que el vehículo se precipitara al vacío, acción que resultó clave para preservar su vida.

Tras arrojarse del rodado, el hombre quedó a un costado de la ruta, con diversas lesiones. Los primeros efectivos en llegar confirmaron que presentaba politraumatismos y dispusieron su traslado inmediato al hospital.

La unidad de carga quedó completamente destruida tras el vuelco y el posterior desbarranco, un desenlace que, a la vista del estado del camión, no deja dudas sobre la magnitud del impacto.

El camión de carga terminó destruido al pie del barranco, el conductor resultó herido
El camión de carga terminó destruido al pie del barranco, el conductor resultó herido

Según informó El Sol, personal de la Comisaría 53° y de Gendarmería Nacional Argentina trabajó en la escena, coordinando tareas de prevención y ordenamiento vehicular. Las fuerzas recomendaron a los conductores mantener la máxima precaución al circular por ese tramo, aunque no se dispusieron cortes totales de tránsito. Según precisaron fuentes policiales, el operativo incluyó la asistencia al chofer y la evaluación de los riesgos para otros vehículos.

Las causas que desencadenaron el siniestro permanecen bajo análisis. Hasta el momento, los voceros consultados no descartaron ninguna hipótesis y anticiparon que la investigación seguirá durante las próximas horas.

La mercancía, compuesta por paneles solares, quedó dispersa en la zona del barranco. El paso internacional a Chile no registró interrupciones, pero las autoridades insistieron en la necesidad de circular con extrema atención en la Curva de Guido, un punto que cada temporada suma episodios de riesgo y complicaciones para quienes atraviesan la cordillera.

Los organismos intervinientes evalúan si las condiciones de la vía o factores externos pudieron influir en la pérdida de control del camión.

Un hombre murió tras un impactante choque frontal entre camiones en Chaco

Los vehículos de carga se incendiaron tras el impacto y uno de los conductores no logró salir de la cabina

Un choque frontal entre dos camiones desató una tragedia en la mañana del miércoles sobre la Ruta Provincial 4, en las inmediaciones de Villa Berthet, provincia de Chaco. El siniestro, ocurrido alrededor de las 7.20 en la zona de Cardonal Norte, a unos cinco kilómetros del casco urbano, dejó como saldo la muerte de uno de los conductores, quien quedó atrapado en la cabina y no logró salir antes de que ambos vehículos se incendiaran.

La primera alerta llegó a la comisaría local minutos después del accidente. Al llegar al lugar, el personal policial constató que los dos camiones que transportaban alimentos balanceados estaban completamente envueltos en llamas, producto del violento impacto frontal. Las tareas de rescate se complicaron por la intensidad del fuego, que consumió rápidamente ambas cabinas e impidió el acceso a uno de los conductores, quien perdió la vida en el acto y cuya identidad aún no ha sido difundida. El otro chofer logró ser rescatado a tiempo y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica.

El siniestro involucró además a un tercer camión, un Fiat Cursor 330 conducido por un hombre mayor de edad oriundo de El Colorado, Formosa. Este vehículo, que circulaba por la zona, logró maniobrar y evitar la colisión directa con los camiones siniestrados, aunque terminó empantanado a un costado de la ruta. La rápida reacción del chofer evitó que el episodio tuviera consecuencias aún más graves.

En el lugar del accidente se desplegó un importante operativo con la presencia de bomberos voluntarios, personal de la comisaría de Villa Berthet, equipos de emergencias médicas y autoridades municipales. La magnitud del incendio exigió el uso de equipos especiales para controlar el fuego y asegurar la zona. Las pericias sobre los restos de los camiones y el relevamiento de pruebas quedaron a cargo de la División Criminalística, mientras la Fiscalía N° 3 de Villa Ángela tomó intervención directa en la causa, caratulada como “supuesto accidente de tránsito fatal”.

El fuego, avivado por el material transportado y el combustible, se propagó en cuestión de minutos, dejando a su paso una escena de destrucción total y dificultando la labor de los equipos de emergencia.

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