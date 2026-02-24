Filmaron a una pareja sacando un pingüino del agua en Monte Hermoso y se multiplicaron las críticas en redes

En las imágenes se ve cómo el pequeño pingüino, visiblemente desorientado, es manipulado sin ningún tipo de consideración por unos turistas que lo sacaron del agua.

Un video filmado en la playa de Monte Hermoso expuso a una pareja extrayendo a un pingüino del agua y trasladándolo hasta la orilla. La escena, grabada por una testigo, desencadenó una catarata de críticas y pedidos de intervención, mientras especialistas advirtieron sobre los riesgos de interactuar de manera directa con animales silvestres.

El video fue difundido en Facebook por una habitante de la ciudad, quien acompañó la publicación con un mensaje directo: “¿Podemos hablar de la gente ignorante, mala y verdaderamente tonta que saca a los animales de su hábitat natural? ¡Molestándolos y agarrándolos de muy mala manera!”.

La reacción de los usuarios fue inmediata, con comentarios que manifestaron enojo y rechazo frente al accionar de quienes manipularon al animal. Algunos de los mensajes, como “¡Hay que denunciar!” y “¿Son estúpidos o se hacen? Qué gente ignorante…”, evidenciaron el tono de indignación.

La pareja fue filmada rodeada de curiosos que presenciaron la escena sin intervenir, mientras el pingüino, visiblemente desorientado, intentaba regresar al mar. El contenido se viralizó en plataformas como X y Facebook, donde se multiplicaron los reclamos por una mayor conciencia en el trato hacia la fauna costera.

La temporada de verano suele atraer pingüinos a las playas argentinas, los expertos advierten sobre la importancia de no molestarlos

El Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino intervino para explicar que estos animales corresponden a especies migratorias que, durante la época estival, suelen aparecer en las playas argentinas camino a Brasil. La institución subrayó que no debe interferirse con el comportamiento natural de los pingüinos, ni sacarlos del agua, ni alimentarlos, ni mojarlos.

Además, indicó que es importante mantener alejados a los perros, ya que pueden lastimar a los animales o transmitirles enfermedades. El número de contacto del museo, 02921-482601, permanece disponible para canalizar consultas o reportar situaciones similares.

Desde el museo, remarcaron que “el desconocimiento o la ignorancia no puede seguir siendo una excusa para justificar estas acciones irresponsables”, y advirtieron sobre el impacto negativo que estas intervenciones pueden tener, tanto para el animal como para el equilibrio del ecosistema. Ante la aparición de pingüinos u otros animales marinos en la costa, la consigna es no molestarlos ni intentar devolverlos al mar, sino notificar a las autoridades competentes.

En lo que va de la temporada, la presencia de pingüinos en Monte Hermoso no resulta inusual, ya que forman parte de las rutas migratorias habituales. El caso refuerza el pedido de especialistas y organizaciones para que la observación de fauna silvestre se realice siempre a distancia y bajo las recomendaciones de expertos, con el objetivo de evitar daños y preservar la biodiversidad local.

Un perro que había quedado atrapado en el río San Antonio de Córdoba fue rescatado por la policía

Equipos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo, bomberos voluntarios y guardavidas municipales de Villa Carlos Paz trabajaron de forma coordinada en el operativo que logró sacar a salvo al animal ante la mirada de vecinos

En la tarde del domingo, la tranquilidad habitual de Villa Carlos Paz se vio interrumpida por una escena poco común en el barrio Playas de Oro: un perro quedó varado en pleno cauce del río San Antonio tras la crecida. El rescate movilizó a varias fuerzas locales y mantuvo en vilo a vecinos y curiosos, quienes aguardaron expectantes por el desenlace de una operación que no pasó inadvertida. La secuencia, que culminó con el exitoso rescate de la mascota, atrajo la atención de todos los presentes.

El episodio se registró en la intersección de Perito Moreno y Lisboa, donde el animal fue visto entre las aguas. Hasta el lugar llegaron equipos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la provincia de Córdoba, junto a bomberos voluntarios y guardavidas del municipio de Villa Carlos Paz, quienes actuaron con rapidez para evitar que el animal sufriera consecuencias.

El despliegue comenzó cuando el personal especializado del DUAR Punilla detectó al perro, un mestizo de tamaño mediano, en medio del cauce, un punto especialmente riesgoso por la fuerza del agua tras la crecida.

Los rescatistas aplicaron la técnica de nado de aproximación para acercarse al animal y, tras asegurarlo, emplearon un sistema de tracción con cuerdas para llevarlo hasta la orilla.

La operación requirió precisión y coordinación, dado el caudal y las condiciones del río en ese sector. Según personal del DUAR, la mascota se encontraba en buen estado tras ser rescatada, lo que generó alivio entre los presentes.

Durante el procedimiento, las imágenes captadas mostraron la tensión del momento y la reacción del público. Al lograrse la extracción, los aplausos y las expresiones de alegría marcaron el cierre de la intervención. De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, el animal no sufrió lesiones y fue entregado a resguardo.