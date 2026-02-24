Sociedad

Filmaron a una pareja sacando un pingüino del agua en Monte Hermoso y se multiplicaron las críticas en redes

Especialistas del Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino explicaron que estas aves migran por la costa argentina durante el verano, y recordaron que ante cualquier avistamiento la recomendación es no intervenir

En las imágenes se ve cómo el pequeño pingüino, visiblemente desorientado, es manipulado sin ningún tipo de consideración por unos turistas que lo sacaron del agua.

Un video filmado en la playa de Monte Hermoso expuso a una pareja extrayendo a un pingüino del agua y trasladándolo hasta la orilla. La escena, grabada por una testigo, desencadenó una catarata de críticas y pedidos de intervención, mientras especialistas advirtieron sobre los riesgos de interactuar de manera directa con animales silvestres.

El video fue difundido en Facebook por una habitante de la ciudad, quien acompañó la publicación con un mensaje directo: “¿Podemos hablar de la gente ignorante, mala y verdaderamente tonta que saca a los animales de su hábitat natural? ¡Molestándolos y agarrándolos de muy mala manera!”.

La reacción de los usuarios fue inmediata, con comentarios que manifestaron enojo y rechazo frente al accionar de quienes manipularon al animal. Algunos de los mensajes, como “¡Hay que denunciar!” y “¿Son estúpidos o se hacen? Qué gente ignorante…”, evidenciaron el tono de indignación.

La pareja fue filmada rodeada de curiosos que presenciaron la escena sin intervenir, mientras el pingüino, visiblemente desorientado, intentaba regresar al mar. El contenido se viralizó en plataformas como X y Facebook, donde se multiplicaron los reclamos por una mayor conciencia en el trato hacia la fauna costera.

La temporada de verano suele atraer pingüinos a las playas argentinas, los expertos advierten sobre la importancia de no molestarlos

El Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino intervino para explicar que estos animales corresponden a especies migratorias que, durante la época estival, suelen aparecer en las playas argentinas camino a Brasil. La institución subrayó que no debe interferirse con el comportamiento natural de los pingüinos, ni sacarlos del agua, ni alimentarlos, ni mojarlos.

Además, indicó que es importante mantener alejados a los perros, ya que pueden lastimar a los animales o transmitirles enfermedades. El número de contacto del museo, 02921-482601, permanece disponible para canalizar consultas o reportar situaciones similares.

Desde el museo, remarcaron que “el desconocimiento o la ignorancia no puede seguir siendo una excusa para justificar estas acciones irresponsables”, y advirtieron sobre el impacto negativo que estas intervenciones pueden tener, tanto para el animal como para el equilibrio del ecosistema. Ante la aparición de pingüinos u otros animales marinos en la costa, la consigna es no molestarlos ni intentar devolverlos al mar, sino notificar a las autoridades competentes.

En lo que va de la temporada, la presencia de pingüinos en Monte Hermoso no resulta inusual, ya que forman parte de las rutas migratorias habituales. El caso refuerza el pedido de especialistas y organizaciones para que la observación de fauna silvestre se realice siempre a distancia y bajo las recomendaciones de expertos, con el objetivo de evitar daños y preservar la biodiversidad local.

