Sociedad

Video: un albañil tocó un cable de alta tensión, sufrió una descarga y cayó inconsciente desde un segundo piso

El hombre, de 40 años, estaba realizando tareas de mantenimiento en el techo de su casa en un barrio de Córdoba. Fue rescatado por personal especializado y trasladado a un centro de salud

Guardar
Trabajador sufrió una descarga eléctrica y cayó desde un poste de luz

Un albañil de 40 años resultó herido en las últimas horas tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba tareas de construcción en una vivienda del barrio Villa La Tela, en la ciudad de Córdoba. A raíz del impacto, el trabajador cayó inconsciente desde un segundo piso y debió ser rescatado por personal especializado.

El episodio ocurrió en inmediaciones de avenida Fuerza Aérea y Aviador Valenti. Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba trabajando sobre el techo de una casa, donde llevaba adelante tareas de revoque y acondicionamiento.

En un momento, tras emprolijar una parte de la superficie, se desplazó hacia el otro extremo del techo para observar el avance de la obra. Fue entonces cuando, por causas que aún se investigan, habría rozado accidentalmente con el hombro un cable del tendido eléctrico de alta tensión.

El contacto le provocó una descarga eléctrica de gran intensidad que lo dejó inconsciente de manera inmediata.

Producto del choque eléctrico, el cuerpo del trabajador cayó hacia atrás desde el segundo piso y terminó precipitado sobre el techo de una vivienda colindante, a menor altura. El hombre quedó inmovilizado en el lugar, lo que generó momentos de gran preocupación entre vecinos y testigos que rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia.

El hombre, de 40 años,
El hombre, de 40 años, fue rescatado por el Equipos de emergencia DUAR

Hasta el lugar acudieron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), quienes desplegaron un operativo especial de rescate. Utilizando técnicas específicas para trabajos en altura y elementos de seguridad, lograron asegurar al herido, inmovilizarlo y descenderlo de forma controlada para evitar mayores lesiones.

Una vez en tierra firme, el hombre fue asistido por un servicio de emergencias y posteriormente trasladado al Hospital Madre Teresa de Calcuta para su evaluación médica.

En el centro de salud quedó internado bajo observación y estudios complementarios para determinar la gravedad de las lesiones ocasionadas tanto por la descarga eléctrica como por la caída.

Las autoridades trabajan para establecer con precisión las circunstancias del hecho, mientras se recuerda la importancia de extremar las medidas de seguridad al realizar trabajos en altura y en cercanía de tendidos eléctricos.

Los rescatistas utilizaron técnicas específicas para trabajos en altura y elementos de seguridad. Lograron asegurar al herido, inmovilizarlo correctamente y descenderlo de forma controlada para evitar mayores lesiones

Otro caso de electrocución en Firmat

El mes pasado, un trabajador murió electrocutado mientras realizaba tareas de mantenimiento en Firmat y otros dos resultaron heridos. El hecho el 11 de enero ocurrió durante una intervención programada en la red eléctrica de esa localidad santafesina. La víctima tenía 29 años y recibió una descarga eléctrica mientras manipulaba postes de hormigón.

La víctima integraba una cuadrilla de operarios perteneciente a la empresa GNG Electromecánica, que se encontraba a cargo de la colocación de postes de hormigón - intersección de la ruta nacional 33 y la ruta provincial 93- durante un corte de energía programado.

El accidente ocurrió cerca de las 9.30, cuando el camión con pluma utilizado para la maniobra había quedado en contacto con cables de alta tensión, lo que provocó una descarga eléctrica mortal para el operario.

El área donde se produjo el accidente permaneció electrificada durante aproximadamente 15 minutos, lo que demoró la asistencia y la confirmación oficial del fallecimiento. Personal de la EPE trabajó en el lugar hasta cortar completamente el suministro y asegurar la zona.

Compañeros de la víctima señalaron que las tareas se realizaban bajo la premisa de que la línea no tenía energía al inicio del trabajo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para esclarecer las causas exactas del deceso.

Por el episodio, otros dos trabajadores resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital General San Martín de Firmat con pronóstico estable.

Temas Relacionados

albañilelectrocutadoelectrocuciónCórdobaVilla La TelaDUARDepartamento de Unidades de Alto Riesgoúltimas noticias

Últimas Noticias

Choques con vuelcos y varios heridos: intensa madrugada de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires

El SAME y los bomberos desplegaron operativos y restricción de tránsito por tres siniestros en Boedo, Autopista 25 de Mayo y Sarmiento al 2900, con nueve personas trasladadas a hospitales

Choques con vuelcos y varios

Nubosidad en el AMBA y 12 provincias bajo alerta: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que hay frentes de tormenta en el norte y en el centro del país

Nubosidad en el AMBA y

“Vas a morir”: la abogada Agostina Páez, retenida en Brasil por racismo, denunció graves amenazas en redes

La argentina enfrenta una causa judicial en el vecino país por gestos racistas a un mozo en Río de Janeiro. Usó su cuenta de Instagram para revelar los fuertes mensajes que recibe

“Vas a morir”: la abogada

Cinco conversaciones que hay que tener con los padres que están envejeciendo

Hablar a tiempo sobre salud, dinero, vivienda, redes de apoyo y deseos personales no anticipa tragedias ni dramatiza el futuro: permite dejar claras las decisiones importantes y alivia a los hijos que, llegado el momento, deberán cuidar y decidir sin cargar con la culpa de interpretar lo que nunca se dijo

Cinco conversaciones que hay que

Golpearon brutalmente a un menor a la salida de un boliche en Mendoza, su madre lo socorrió y quedó internado

La víctima es un menor de 17 años, quien permanece internado con graves lesiones producto del ataque en grupo. Ya identificaron a uno de los responsables

Golpearon brutalmente a un menor
DEPORTES
El drama que vivió un

El drama que vivió un piloto de Fórmula 1: su auto se prendió fuego durante una exhibición

La furia de Messi contra el árbitro tras la dura derrota del Inter Miami en el estreno de la MLS

Paola Suárez inició su ciclo como capitana argentina en la Billie Jean King Cup: “Es un desafío enorme”

20 fotos impactantes que dejaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Se cumplen 40 años del último triunfo del “Loco” Di Palma en el TC 2000: de ir preso por su auto al joven cerebro que comenzó a hacer historia

TELESHOW
De la infancia creativa al

De la infancia creativa al escenario, el vínculo de Minerva y Alfredo Casero: “Está conociéndome como adulta, mujer y cantante”

El rotundo cambio de Ginette Reynal que rompió con el perfeccionismo de las redes: “La persona real detrás del perfil”

La fuerte decisión que tomó Tiago PZK de cara a su futuro en la música: “Mi sufrimiento nunca me lo sanó la fama”

Jimena Monteverde se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Mirtha Legrand al aire: cuál será el futuro de la cocinera

La tajante opinión de Agustín Rada sobre los therians: “Son gente que tiene un quilombo”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia bombardeó Kiev con misiles

Rusia bombardeó Kiev con misiles y drones en vísperas del cuarto aniversario de su invasión

Los restos de San Francisco de Asís son exhibidos al público por el 800º aniversario de su muerte

¿Cómo se creó un país como Estados Unidos?

Ucrania condenó el “chantaje energético” de Eslovaquia y Hungría: “Los ultimátums deberían ser para el Kremlin”

La detención del ex príncipe Andrés frustra los esfuerzos de la familia real por superar el escándalo