Triple choque en la Costanera porteña: asistieron a cuatro personas y trasladaron a un hombre a un hospital

Cinco personas resultaron afectadas por el siniestro (Bomberos de la Ciudad)

Un fuerte accidente múltiple se produjo en las primeras horas de este sábado sobre la Costanera, en la Ciudad de Buenos Aires. Cinco personas resultaron afectadas por el siniestro, y una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que estuvieron involucrados tres vehículos en el incidente, ocurrido en la avenida Costanera Rafael Obligado al 200, entre el Aeropuerto y avenida Intendente Cantilo.

Quienes circulaban en los vehículos lograron descender por sus propios medios antes de la llegada del equipo de bomberos y fueron asistidos en el lugar por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Solo uno de ellos debió ser trasladado al Hospital Pirovano.

Los afectados lograron descender por sus propios medios (Bomberos de la Ciudad)

Las fuentes precisaron que los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Bora, en el que circulaba un hombre solo; un Volkswagen T-Cross con patente uruguaya, ocupado por dos hombres, y un Peugeot 307, en el que viajaban otros dos hombres mayores de edad.

En este último, el acompañante tuvo que ser ingresado al Pirovano con diagnóstico de traumatismo de parrilla costal.

Tras arribar a la zona del incidente, Bomberos de la Ciudad realizó la desconexión de los acumuladores de energía de los autos después de haber desplegado una manguera de 38 milímetros como medida de seguridad.

Tres vehículos chocaron esta mañana en la Costanera (Bomberos de la Ciudad)

La madre del conductor del Peugeot, que resultó herido, brindó detalles sobre el estado de salud de su hijo: “Está golpeado, está bien. Está shockeado. Ahora lo vamos a llevar a control en cuanto nos autoricen a irnos”.

Según precisó en declaraciones a C5N, el joven sufrió golpes en la cabeza debido a que el airbag no funcionó al momento del impacto: “Se comió todo el golpe. Y, para colmo, chocó al de adelante”.

Y es que su vehículo Peugeot fue impactado por detrás por la T-Cross mientras esperaba en el semáforo, lo que provocó que, a su vez, colisionara contra el Bora. De acuerdo con el relato de la mujer, el joven advirtió que la SUV iba a embestirlo, pero no tenía posibilidad de maniobrar para escapar del golpe.

“La responsabilidad absoluta de los pibes. Mi hijo es muy responsable, venía de laburar, no toma alcohol. Es muy cuidadoso, sin embargo, no pudo evitar que el auto se destruyera”, señaló.