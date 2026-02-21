Sociedad

Triple choque en la Costanera porteña: asistieron a cuatro personas y trasladaron a un hombre a un hospital

El accidente ocurrió este sábado por la mañana cerca del Aeroparque. El herido con mayor gravedad fue internado en el Hospital Pirovano

Guardar
Cinco personas resultaron afectadas por
Cinco personas resultaron afectadas por el siniestro (Bomberos de la Ciudad)

Un fuerte accidente múltiple se produjo en las primeras horas de este sábado sobre la Costanera, en la Ciudad de Buenos Aires. Cinco personas resultaron afectadas por el siniestro, y una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que estuvieron involucrados tres vehículos en el incidente, ocurrido en la avenida Costanera Rafael Obligado al 200, entre el Aeropuerto y avenida Intendente Cantilo.

Quienes circulaban en los vehículos lograron descender por sus propios medios antes de la llegada del equipo de bomberos y fueron asistidos en el lugar por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Solo uno de ellos debió ser trasladado al Hospital Pirovano.

Los afectados lograron descender por
Los afectados lograron descender por sus propios medios (Bomberos de la Ciudad)

Las fuentes precisaron que los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Bora, en el que circulaba un hombre solo; un Volkswagen T-Cross con patente uruguaya, ocupado por dos hombres, y un Peugeot 307, en el que viajaban otros dos hombres mayores de edad.

En este último, el acompañante tuvo que ser ingresado al Pirovano con diagnóstico de traumatismo de parrilla costal.

Tras arribar a la zona del incidente, Bomberos de la Ciudad realizó la desconexión de los acumuladores de energía de los autos después de haber desplegado una manguera de 38 milímetros como medida de seguridad.

Tres vehículos chocaron esta mañana
Tres vehículos chocaron esta mañana en la Costanera (Bomberos de la Ciudad)

La madre del conductor del Peugeot, que resultó herido, brindó detalles sobre el estado de salud de su hijo: “Está golpeado, está bien. Está shockeado. Ahora lo vamos a llevar a control en cuanto nos autoricen a irnos”.

Según precisó en declaraciones a C5N, el joven sufrió golpes en la cabeza debido a que el airbag no funcionó al momento del impacto: “Se comió todo el golpe. Y, para colmo, chocó al de adelante”.

Y es que su vehículo Peugeot fue impactado por detrás por la T-Cross mientras esperaba en el semáforo, lo que provocó que, a su vez, colisionara contra el Bora. De acuerdo con el relato de la mujer, el joven advirtió que la SUV iba a embestirlo, pero no tenía posibilidad de maniobrar para escapar del golpe.

“La responsabilidad absoluta de los pibes. Mi hijo es muy responsable, venía de laburar, no toma alcohol. Es muy cuidadoso, sin embargo, no pudo evitar que el auto se destruyera”, señaló.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCostaneraCABAChoqueAccidente

Últimas Noticias

Cómo sigue la salud de la influencer internada tras sufrir un choque con una UTV en Villa Gesell

Florencia Rastelli Mella, emprendedora, sufrió un accidente el domingo pasado. Tiene sus pulmones comprometidos y es asistida en Mar del Plata

Cómo sigue la salud de

Farmacéuticos advirtieron que hay riesgo de desabastecimiento de medicamentos por atraso en los pagos de obras sociales

Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, aseguró que viven una situación muy compleja por el atraso en los pagos de obras sociales y prepagas

Farmacéuticos advirtieron que hay riesgo

Quién era el automovilista asesinado a golpes en una discusión de tránsito en Berazategui

Se trata de Darío Andrés Lau, un albañil de 54 años. Vivía a unas 12 cuadras del lugar donde lo mataron junto a su esposa y sus hijas. Parte de su familia vive en España

Quién era el automovilista asesinado

Clima templado y sin lluvias en el AMBA y alerta en ocho provincias: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa buenas condiciones para sábado y domingo. Podría llover el lunes en el área metropolitana. Algunas regiones del país se mantienen con altas temperaturas

Clima templado y sin lluvias

Tiene 20 años, es aficionada a las carreras y quedó detenida por atropellar a un motociclista en Río Cuarto

La joven está acusada de haber cometido un homicidio culposo agravado, debido a que su test de alcoholemia dio positivo. Sus amigas, que viajaban como acompañantes, también habían ingerido alcohol

Tiene 20 años, es aficionada
DEPORTES
Impacto en Francia: por qué

Impacto en Francia: por qué el PSG le pagó 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras una extensa batalla legal

La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

Con la expectativa puesta sobre la presencia de Messi, el Inter Miami iniciará su defensa del título en la MLS: hora, TV y formaciones

Independiente visitará a Independiente Rivadavia por la fecha 6 del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

El Rolfi Montenegro develó detalles sobre la pelea Ameli-Tuzzio y cómo sacudió a River Plate

TELESHOW
Nicki Nicole transformó el Teatro

Nicki Nicole transformó el Teatro Colón en un viaje íntimo y sinfónico: “Les quiero desear jazmines a todos”

Morat y su secreto para prevalecer en el tiempo: “Hicimos terapia grupal”

Beto Casella tras su regreso a la tele con BTV: “Hay relaciones inquebrantables, que no dependen del canal o del programa”

Matías Santoianni, entre la emoción y la gratitud: “Nosotros no somos una primera necesidad, la gente quiere comer”

Malena Guinzburg presentó al nuevo miembro de su familia: “Bienvenido Vito a nuestra vida”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 80 países abogaron

Más de 80 países abogaron por una inteligencia artificial “segura, fiable y sólida” durante una cumbre global en India

Japón afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de EEUU contra los aranceles de Trump no afectará las inversiones en el país

Tierras raras y soberanía: Lula mira a India mientras crece el desafío global sobre los minerales estratégicos

India y Brasil firmaron un memorándum sobre minerales críticos y tierras raras en Nueva Delhi

Crisis en Cuba: el transporte público llegó a horas críticas tras el racionamiento del combustible