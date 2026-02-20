Sociedad

Uso desigual del casco y falta de controles: casi la mitad de las víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas

En Infobae, el columnista Emmanuel Ferrario advirtió que el 46% de las muertes por siniestros viales en la Argentina corresponde a motociclistas, en un contexto de fuerte crecimiento del parque de motos, uso desigual del casco y alta incidencia entre jóvenes de 15 a 30 años

El fuerte incremento del parque de motos llevó la cifra de tres a ocho millones en Argentina desde 2009

“El 46% de las muertes por siniestros viales en la Argentina corresponde a motociclistas”, advirtió Emmanuel Ferrario, columnista de Infobae, durante una emisión de Infobae a las Nueve. El especialista señaló que la estadística nacional adquiere mayor gravedad ante el registro de casi dos mil personas fallecidas en 2024, con un 43% de víctimas entre quince y treinta años.

Ferrario enfatizó la magnitud del fenómeno en el análisis con el equipo del programa: “Es un número muy grande”. Aclaró además: “El perfil etario más golpeado es de jóvenes”. Subrayó la importancia de comprender el fenómeno a partir de los datos oficiales.

En detalle el columnista relató que: “Eran tres millones, más o menos, en 2009, y hoy está arriba de ocho millones las motos en la Argentina”, precisó Ferrario. Explicó que la expansión se vincula a la practicidad y el costo: “Hay razones para justificar el incremento de la moto y el uso de la moto. Es mucho más barata, te movés más rápido, incluso económicamente es más viable”.

De acuerdo con Ferrario, el acceso masivo a las motos no vino acompañado de mejoras en la seguridad vial. “El uso del casco no es igual en toda la Argentina”, remarcó. Destacó que en la Ciudad de Buenos Aires el uso supera el 90%, pero en el resto del país el promedio apenas alcanza el 60%. “En el AMBA, según datos, dice que es el 80%, pero cuando estás por municipio, 59%”, detalló la columnista para Infobae.

El uso del casco varía
El uso del casco varía significativamente en el país, con menos del 60% de promedio fuera de Ciudad de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de los controles y campañas se refleja en casos puntuales. “Junín hizo una buena campaña, que igualmente sigue abajo, pero pasó de 44% a 66% de uso del casco, con mucho control, conciencia y retener la moto”, explicó Ferrario. El problema, señaló, se intensifica en el norte argentino: “En el NOA y en el NEA, los porcentajes son mucho más altos en moto. 71%“.

La convivencia urbana plantea desafíos cotidianos, según Ferrario. “Donde estacionan; las veredas, las rampas. Sabemos que eso no se cumple, un gran porcentaje no sucede. Ahí tenés un tema también”, afirmó. Añadió otra dificultad: “El tema de los escapes”.

En diálogo con Infobae a las Nueve, el columnista expuso que el patentamiento de motos creció un 34% respecto a 2024. Sin embargo, solo el 1% corresponde a modelos eléctricos. Al analizar el impacto ambiental, comparó la huella de las motos con la del transporte público: “Si te comparo a vos contra un colectivo, pero yo comparo cuarenta motos, que son las cuarenta personas que van arriba de un colectivo, contra el colectivo. Contaminan más que un colectivo”.

Ferrario también mencionó el auge de las aplicaciones de movilidad y repartos en moto. “Las aplicaciones no solamente de delivery, sino también que te llevan a vos, claramente en las ciudades tienen un uso muy grande y eso fue creciendo”.

El fuerte incremento del parque
El fuerte incremento del parque de motos llevó la cifra de tres a ocho millones en Argentina desde 2009

El intercambio recogió experiencias internacionales sobre políticas públicas para motociclistas. Ferrario analizó: “Brasil está probando algo en San Pablo, que se llama la Faixa Azul, un carril exclusivo para que se puedan filtrar las motos. Está teniendo buen resultado, le bajó 47% la muerte en esas avenidas”. Sumaría el caso de Barcelona, donde se incorporaron zonas exclusivas para motos y nodos logísticos para la última milla.

Al comparar la situación argentina con otros contextos normativos, la columnista citó el caso de Vietnam: “Una ley muy dura, mucho control, mucha aplicación de la ley, multa muy alta, conciencia. El 82% de los menores que andan en moto no usan casco”.

Ferrario concluyó que abordar la problemática requiere acciones conjuntas. “Crecer en infraestructura, campaña, control y educación vial es fundamental”. Para la columnista, la fórmula está en “esta tarea de la infraestructura, multa, conciencia, educación”.

De acuerdo con lo expuesto por Ferrario, las estadísticas y las experiencias internacionales demuestran que el uso correcto del casco puede evitar la mayoría de las muertes y lesiones graves entre los motociclistas, reflejando la importancia de la prevención y la gestión responsable en la movilidad urbana.

