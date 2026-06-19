Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: la tercera imputada negó la acusación y se abstuvo de declarar

Se trata de Soledad Andreani, ex pareja de Claudio Barrelier, principal acusado del crimen de la adolescente. La mujer está acusada de encubrimiento agravado

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SOLEDAD ANDREANI TERCERA DETENIDA
Soledad Andreani, una de las imputadas en el expediente que investiga el femicidio de Agostina Vega

Soledad Andreani, una de las tres personas acusadas del femicidio de Agostina Vega, fue indagada este viernes por el fiscal Raúl Garzón. Durante la audiencia, la mujer negó los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de declarar.

La imputada se convirtió en la tercera detenida por el crimen, bajo la acusación del delito de encubrimiento agravado. La Justicia cree la mujer le prestó a Claudio Barrelier, su ex pareja y presunto autor material del femicidio, el Ford Ka que utilizó para descartar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra.

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Según explicó su abogado, Ángelo Giorgetti, a El Doce tv, Andreani negó el hecho y no hizo manifestaciones por recomendación de la defensa. “Pruebas propiamente dichas en su contra no hay ninguna, son todas suposiciones y conjeturas de la fiscalía”, sostuvo el letrado.

Se abstuvo a declarar por consejo de la defensa”, afirmó el abogado, quien adelantó que durante el fin de semana analizarán las pruebas y luego pedirán la libertad de la mujer.

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Y señaló: “No hay prueba, pero prestó un vehículo que se utilizó para descartar un cuerpo, con eso alcanza y sobra”. El abogado también aseguró que vio bien de ánimo a su defendida. “Está tranquila y sostiene su inocencia”, remarcó.

En ese sentido, el abogado recordó que a partir de ahora, el fiscal tiene un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de Andreani. También reveló que desde hoy se abre el secreto de sumario, lo que permitirá a la defensa acceder al expediente.

“No hay sorpresas, no hay nada. Confío en mi defendida y en nuestro trabajo”, concluyó en su breve diálogo con el canal cordobés.

SOLEDAD ANDREANI TERCERA DETENIDA
Andreani se presentó hoy ante el fiscal y negó la acusación (Instagram)

Luego de finalizada la diligencia con la imputada, la Policía de la provincia inició un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier, en la calle Campillo 878, confirmaron fuentes policiales a Infobae. Se trata de un nuevo procedimiento en el domicilio, del que por el momento se desconoce el motivo.

Las otras indagatorias

Con la declaración de Andreani concluyó la semana de indagatorias a los tres acusados del femicidio. El primer turno fue de Barrelier, quien el martes negó los hechos y se abstuvo de declarar.

El principal acusado fue trasladado a los Tribunales II de Córdoba para ser indagado por el fiscal Garzón. Tras más de media hora de audiencia, Jorge Cassini, defensor de Barrelier, confirmó que agravaron la imputación de su defendido y ahora lo acusan de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio.

Para el Ministerio Público Fiscal Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque. Luego, intentó desaparecer el cuerpo con el objetivo de lograr su impunidad.

“Se le tomó declaración a Barrelier, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de continuar declarando”, dijo el letrado en diálogo con la prensa. Al ser consultado sobre los próximos pasos en la causa, el abogado se limitó a responder que el avance de la investigación depende de la fiscalía.

Esta fue la tercera vez que Barrelier fue citado a declarar. La primera fue cuando estaba acusado por privación ilegítima de la libertad. En aquella ocasión, negó los hechos y contó que había visto a la joven subirse a un auto rojo, lo cual luego fue descartado. La segunda vez, fue convocado de urgencia por el fiscal Garzón con la intención de que confiese dónde había descartado los restos de la adolescente. Nuevamente, no aportó información útil.

Ayer, el fiscal Garzón indagó a Osvaldo Fassetta, el otro integrante del trío de presuntos asesinos. Durante la audiencia, al igual que los otros dos, negó los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de declarar. En ese contexto, la Justicia resolvió mantener sin cambios la imputación por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

La decisión era seguida con expectativa porque existía la posibilidad de que el fiscal agravara la acusación. Sin embargo, según pudo saber Infobae, Fassetta continuará detenido bajo la misma calificación y regresará al penal de Bouwer, donde permanece alojado desde su arresto.

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los acusados del crimen de Agostina Vega portada
Los tres acusados del femicidio

Fassetta, de 47 años, residía en una habitación ubicada en la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis de la fiscalía, Claudio Barrelier asesinó a la adolescente de 14 años. Por ese motivo, para los investigadores resulta poco probable que no haya advertido movimientos o ruidos dentro de la casa.

A su vez, los investigadores buscan determinar si fue él quien mantuvo contacto con la madre de Agostina, Melisa Heredia, durante las primeras horas de la búsqueda de la joven. Según la hipótesis de la fiscalía, Fassetta podría estar detrás de una serie de llamados y mensajes enviados a la mujer con el aparente objetivo de llevar tranquilidad mientras la menor ya era intensamente buscada. Entre esos contactos figura una comunicación en la que una voz masculina le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”.

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